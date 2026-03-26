    Meta ve Google’a “çocuklara zarar” kararı: Sosyal medyada dönüm noktası

    ABD’de jüri, Meta ve Google’ın gençlere zarar veren platform tasarladığına hükmetti. 6 milyon dolarlık tazminat kararı teknoloji devlerine karşı açılan davalar için emsal olabilir.

    Meta ve Google, sosyal medya bağımlılığında sorumlu bulundu Tam Boyutta Gör
    ABD’de görülen ve teknoloji sektörünü yakından ilgilendiren davada jüri, Meta ve Google (YouTube) aleyhine dikkat çekici bir karara imza attı. Görülen davada, iki şirketin genç kullanıcılar için zararlı olabilecek sosyal medya platformlarını tasarladığına hükmedildi. Toplam 6 milyon dolarlık tazminat cezası verildi.

    Çok daha büyük cezalar kapıda

    Jüri, Meta’yı 4,2 milyon dolar, Google’ı ise 1,8 milyon dolar tazminata mahkûm etti. Her ne kadar bu rakamlar yıllık 100 milyar doları aşan yatırımlara sahip dev şirketler için çok küçük görünse de davanın önemi finansal boyutun ötesine geçiyor. Çünkü bu karar, Kaliforniya’da birleştirilen binlerce benzer davanın yönünü belirleyebilecek bir “test dava” olarak değerlendiriliyor.

    Davada dikkat çeken en önemli unsur ise suçlamaların içerikten ziyade platform tasarımına odaklanması oldu. ABD yasaları, sosyal medya şirketlerini platformlarında paylaşılan içeriklerden büyük ölçüde korurken bu davada “sonsuz kaydırma” gibi kullanıcıyı platformda tutmaya yönelik tasarım tercihleri hedef alındı.

    Jüri, her iki şirketin de uygulamalarını genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutacak şekilde tasarladığına ve potansiyel riskler konusunda yeterli uyarı yapmadığına hükmetti.

    Bu karar, New Mexico’daki bir jürinin Meta’nın, çocuk istismarını kolaylaştırdığı ve kullanıcıları güvenlik özellikleri konusunda yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar ödemesine hükmetmesinden bir gün sonra geldi. Meta bu karara da itiraz edeceğini söyledi.

    Şirketler itiraz edecek

    Hem Meta hem de Google karara katılmadıklarını ve temyize gideceklerini açıkladı.

    Google’ın çatı şirketi Alphabet ve Meta’nın hisseleri karar sonrası sınırlı artış gösterdi. Bu durum, piyasaların kısa vadede kararı büyük bir risk olarak görmediğine işaret ediyor. Ancak sektör analistleri, uzun vadede bu tür davaların şirketleri kullanıcı güvenliği odaklı yeni önlemler almaya zorlayabileceğini ve bunun büyüme hızını etkileyebileceğini belirtiyor.

    Davada başlangıçta yer alan Snap ve TikTok ise duruşma başlamadan önce davacıyla anlaşmaya vararak süreçten çekildi. Anlaşmanın detayları kamuoyuna açıklanmadı.

    Yeni davalar yolda

    Bu karar, yalnızca mevcut davalar için değil, gelecekteki süreçler için de önemli bir işaret olarak görülüyor. Yaz aylarında Kaliforniya’nın Oakland kentinde federal düzeyde yeni bir sosyal medya bağımlılığı davasının görülmesi bekleniyor. Ayrıca Los Angeles’ta Temmuz ayında başlayacak başka bir davada Instagram, YouTube, TikTok ve Snapchat yeniden mahkeme karşısına çıkacak. Öte yandan New Mexico’da görülen ayrı bir davada da jüri, Meta’nın kullanıcıları platformlarının güvenliği konusunda yanılttığına ve çocukların istismarına zemin hazırladığına hükmetti.

