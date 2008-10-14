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Yüksek bellek kapasitesine sahip netbookların önündeki engel Microsoft mu?

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
16,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek bellek kapasitesine sahip netbookların önündeki engel Microsoft mu?
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Netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı, ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarı yeni marka ve modeller ile büyümeye devam ederken, Microsoft'un 2GB bellekli netbooklara izin vermediği iddia ediliyor.

Bilindiği üzere netbooklar üreticisine veya kullanıcının tercihine göre işletim sistemi olarak Linux veya Windows XP'nin özel versiyonu ile satın alınabiliyor. Sorun da tam bu noktada başlıyor.

Gelen bilgilere göre Microsoft'un netbooklar için hazırladığı Windows XP lisansı 1.5GB'a kadar bellek izni veriyor. 2GB bellek kullanımında ise üreticilerin Microsoft'a ekstra ödeme yapması gerektiği bildiriliyor.

Durum böyle olunca farklı özellikle çok sayıda netbook modeli an itibariyle satılmaktaysa da hemen hepsinde bellek kapasitesinin 512MB veya 1GB olduğunu görüyoruz. Bu noktada üreticilerin beklentisi ise MS'in ekstra ödeme talep etmemesi.


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St Batuhan 11 yıl
:? yahu cidden cok gıcıkca bir durum ama 2gb a suan icin gerek yok ama olsun :) ms de böyle engel koymamalı
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max975 11 yıl
gün gelir devran döner mikrosoft da batar o zaman görür
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resler 11 yıl
Haberle alakasız ama birde şu var. Vistadan memnun olmadığı halde srücü problemleri olduğu için XP yükliyemiyen notebooklarında vista kullanmaya mecbur bırakılan kullanıcılar çıktığında eğer Win7 vistaya göre daha başarılı bir işletim sistemi olursa bu işletim sistemine geçmek için yine lisans ücreti vermek zorunda kalacaklar.
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resler 11 yıl
Madem ki MS 2 GB için işletim sistemine fazladan lisans ücreti istiyor üreticilerde 2GB destekliyen anakartlı ürün yapıp üstüne 1GB koysun. Müşteride alsın bu 1GB modeli sonra eklesin 1GB daha MS onada karışacak değil ya. Zaten DDR2 fiyatlarıda düşmekte.
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CeFurkan 11 yıl
ya ben anlamiyorum
niye illaki windows ile saticaklar

bu firmalarda cunki microsoftan para yiyorlar
karsilik li yani
kurup pardus ile satsalar ya ama satmazlar cunki pardus onlara para vermez
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saidakkas 11 yıl
Steve Ballmer'ı çarmıha gersek bu açgözlülük sorunu ortadan kalkar mı acaba
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Naga Sadow 11 yıl
Microsoft'un yaptığı ayıp tabi o ayrı ama;

Xp veya Linux içinde 1 gb ram, o tip oyun oynanmayacak veya ağır programlar kullanılmayacak aletler için fazlasıyla yeterlidir.

Vista kurulmadığı anda 1 gb ram fazlasıyla yeterlidir. Vista nında çok gerekli olmadığı düşünülünce pek bir sorun yok bence 1 gb nin üstünde ram izni verilmemesinde.
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Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: saidakkas

Steve Ballmer'ı çarmıha gersek bu açgözlülük sorunu ortadan kalkar mı acaba


Karşılıklı anlaşmalı bir durum hocam takma kafanı


Herkesin mutlaka bir çıkarı vardır bu işten.

Haber için teşekkürler.
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