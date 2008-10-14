Yüksek bellek kapasitesine sahip netbookların önündeki engel Microsoft mu?

Netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı, ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarı yeni marka ve modeller ile büyümeye devam ederken, Microsoft'un 2GB bellekli netbooklara izin vermediği iddia ediliyor.
Bilindiği üzere netbooklar üreticisine veya kullanıcının tercihine göre işletim sistemi olarak Linux veya Windows XP'nin özel versiyonu ile satın alınabiliyor. Sorun da tam bu noktada başlıyor.
Gelen bilgilere göre Microsoft'un netbooklar için hazırladığı Windows XP lisansı 1.5GB'a kadar bellek izni veriyor. 2GB bellek kullanımında ise üreticilerin Microsoft'a ekstra ödeme yapması gerektiği bildiriliyor.
Durum böyle olunca farklı özellikle çok sayıda netbook modeli an itibariyle satılmaktaysa da hemen hepsinde bellek kapasitesinin 512MB veya 1GB olduğunu görüyoruz. Bu noktada üreticilerin beklentisi ise MS'in ekstra ödeme talep etmemesi.
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niye illaki windows ile saticaklar
bu firmalarda cunki microsoftan para yiyorlar
karsilik li yani
kurup pardus ile satsalar ya ama satmazlar cunki pardus onlara para vermez
Xp veya Linux içinde 1 gb ram, o tip oyun oynanmayacak veya ağır programlar kullanılmayacak aletler için fazlasıyla yeterlidir.
Vista kurulmadığı anda 1 gb ram fazlasıyla yeterlidir. Vista nında çok gerekli olmadığı düşünülünce pek bir sorun yok bence 1 gb nin üstünde ram izni verilmemesinde.
Karşılıklı anlaşmalı bir durum hocam takma kafanı
Herkesin mutlaka bir çıkarı vardır bu işten.
Haber için teşekkürler.