Yüksek bellek kapasitesine sahip netbookların önündeki engel Microsoft mu?

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Netbook olarak tanımlanan maliyet odaklı, ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarı yeni marka ve modeller ile büyümeye devam ederken, Microsoft'un 2GB bellekli netbooklara izin vermediği iddia ediliyor.

Bilindiği üzere netbooklar üreticisine veya kullanıcının tercihine göre işletim sistemi olarak Linux veya Windows XP'nin özel versiyonu ile satın alınabiliyor. Sorun da tam bu noktada başlıyor.

Gelen bilgilere göre Microsoft'un netbooklar için hazırladığı Windows XP lisansı 1.5GB'a kadar bellek izni veriyor. 2GB bellek kullanımında ise üreticilerin Microsoft'a ekstra ödeme yapması gerektiği bildiriliyor.

Durum böyle olunca farklı özellikle çok sayıda netbook modeli an itibariyle satılmaktaysa da hemen hepsinde bellek kapasitesinin 512MB veya 1GB olduğunu görüyoruz. Bu noktada üreticilerin beklentisi ise MS'in ekstra ödeme talep etmemesi.