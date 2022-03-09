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    Yüksek seviyede kurşuna maruz kalmak IQ'yu düşürüyor

    ABD'de yapılan bir araştırmanın sonucunda özellikle çocukluk döneminde yüksek miktarda kurşuna maruz kalmanın IQ üzerinde olumsuz etki bıraktığı düşünülüyor.    
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    Yüksek seviyede kurşuna maruz kalmak IQ'yu düşürüyor
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    Kurşunun zararlı etkileri üzerine ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda, başta araba egzozundan kaynaklanan kurşuna maruz kalmanın nüfusun yaklaşık yarısının IQ'sunu olumsuz etkilediği tahmin ediliyor. Özellikle çocuk yaşta kurşuna maruz kalmanın insanları daha fazla etkilediği belirtiliyor.

    Uzun vadeli hastalıklara da öncülük ediyor

    Duke Üniversitesi araştırmacıları, kurşuna maruz kalmanın IQ seviyeleri üzerindeki etkisini toplam nüfus perspektifinden ölçmek için bir çalışma gerçekleştirdiler. Birçok veri setinin kullanıldığı çalışma sonucunda zararlı seviyede kurşuna maruz kalmanın iQ'da düşüşe sebep olduğu bulundu.

    Kurşuna maruz kalmanın boyalar ve su boruları da dahil olmak üzere birçok etmenden kaynaklandığı düşünülse de en büyük etmen olarak kurşunlu benzin kullanan arabaların egzozları gösteriliyor. Çocukluk yaşta kurşuna maruz kalan ABD vatandaşlarının IQ puanında toplamda tahminen 824 milyon puan azalmış olabileceği düşünülüyor.

    1965 ve sonrasında doğan kişilerin altı IQ puanı kaybetmiş olabileceği ve bu kişilerden çocuklukta daha yüksek seviyede kurşuna maruz kalanlarda bu puanın yediye çıktığı söyleniyor. Araştırmacılar, ortalama olarak kurşuna maruz kalmanın her yetişkin vatandaşın IQ'sunu yaklaşık üç puan azalttığını gözlemlediklerini belirtiyorlar.

    Araştırmacılar, zararlı seviyede kurşuna maruz kalmanın daha düşük IQ'lara neden olmasının haricinde beyin boyutunun küçülmesi, zihinsel hastalık olasılığının artması ve yetişkinlikte artan kardiyovasküler hastalıklar gibi diğer uzun vadeli sağlık bozuklukları için daha yüksek risk altına soktuğunu söylediler.

    Kaynakça https://newatlas.com/health-wellbeing/lead-exposure-childhood-iq-reduction-brain-development/ https://today.duke.edu/2022/03/lead-exposure-last-century-shrunk-iq-scores-half-americans
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