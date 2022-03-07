Az da olsa alkol tüketimi, beyni yaşlandırıyor

- Az bile olsa alkol tüketmek beyni yaşlandırıyor
- Bir sonraki aşamada nedenselliğe odaklanılacak
- Yorumlar
Alkol tüketiminin, insan beyni üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen yeni bir araştırma, az miktarda da olsa alkol tüketmenin beyin için riskler taşıdığını ortaya koyuyor. Yapılan çalışmada hafif ila orta düzeyde alkol tüketiminin bile genel beyin hacmindeki azalmalarla ilişkili olduğu gözlemlendi.
Az bile olsa alkol tüketmek beyni yaşlandırıyor
Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları, 36.000'den fazla yetişkinden elde edilen verilerle yapılan incelemeler sonucunda az da olsa alkol tüketiminin genel beyin hacminin azalmasına sebep olduğunu gözlemlediler. Ekip ayrıca alkol tüketimi arttıkça beyin hacmindeki azalmaların da arttığını belirtiyor.
Alkol tüketiminin beyni yaşlandırdığını söyleyen araştırma ekibi örnek olarak 50 yaşındaki bireylerde alkol tüketiminin ortalama günde 25cl biradan(1 birim alkol) 50cl biraya(2 birim alkol) ya da bir kadeh şaraba yükseltilmesinin beyinde iki yıl yaşlanmaya eşdeğer sonuçlar sergilediğini gösteriyor.
36.678 hastanın manyetik rezonans görüntüleme(MRI) verilerini inceleyen ekip, tüm verilerin yaş, boy, el tercihi, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sigara içme durumu, sosyoekonomik durum, genetik kodlar ve ikamet edilen ilçe gibi birçok parametreye göre kontrol edildiğini hatta genel kafa boyutu için beyin hacmi verilerinin düzenlendiğini söylüyor.
Bir sonraki aşamada nedenselliğe odaklanılacak
Gönüllü kişiler üzerinde gerçekleştirilen alkol içme sıklıkları ve miktarları üzerine anket yapan araştırmacılar ellerindeki verilerle anketleri karşılaştırarak sıfırdan bir alkol birimine geçmenin beyin hacminde pek bir fark yaratmadığını ancak günde bir ila iki veya iki ila üç birime geçmenin beyindeki hem gri hem de beyaz maddede azalmaya sebep olduğu sonucuna vardılar.
Yaşlanmaya dayalı beyin hacmindeki azalmayı alkol tüketimiyle gerçekleşen hacimsel azalmayla karşılaştıran ekip, sıfırdan günlük ortalama bir birim alkole çıkmanın yarım yıllık yaşlanma gibi bir etki gösterdiğini ancak sıfır ile dört birim alkol arasındaki farkın 10 yıldan fazla yaşlanmayla ilişkilendirilebileceğini belirtiyor.
Yapılan çalışma, alkolün bu etkiyi nasıl gerçekleştirdiğine odaklanmıyor. Sadece tüketimin artmasıyla beyinde gerçekleşen hacimsel azalma ve bununla ilişkili olarak yaklaşık kaç yıl yaşlanmaya eşdeğer olduğu hesaplandı. Araştırmacılar, yeni boylamsal biyomedikal veri kümeleriyle nedenselliği daha kesin bir şekilde tespit edebilmek istiyorlar.Kaynakça https://newatlas.com/health-wellbeing/alcohol-brain-shrinkage/ https://penntoday.upenn.edu/news/one-alcoholic-drink-day-linked-reduced-brain-size Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..