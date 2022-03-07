Az da olsa alkol tüketimi, beyni yaşlandırıyor

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Alkol tüketiminin, insan beyni üzerindeki etkileri araştırılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen yeni bir araştırma, az miktarda da olsa alkol tüketmenin beyin için riskler taşıdığını ortaya koyuyor. Yapılan çalışmada hafif ila orta düzeyde alkol tüketiminin bile genel beyin hacmindeki azalmalarla ilişkili olduğu gözlemlendi.

Az bile olsa alkol tüketmek beyni yaşlandırıyor

Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları, 36.000'den fazla yetişkinden elde edilen verilerle yapılan incelemeler sonucunda az da olsa alkol tüketiminin genel beyin hacminin azalmasına sebep olduğunu gözlemlediler. Ekip ayrıca alkol tüketimi arttıkça beyin hacmindeki azalmaların da arttığını belirtiyor.

Alkol tüketiminin beyni yaşlandırdığını söyleyen araştırma ekibi örnek olarak 50 yaşındaki bireylerde alkol tüketiminin ortalama günde 25cl biradan(1 birim alkol) 50cl biraya(2 birim alkol) ya da bir kadeh şaraba yükseltilmesinin beyinde iki yıl yaşlanmaya eşdeğer sonuçlar sergilediğini gösteriyor.

36.678 hastanın manyetik rezonans görüntüleme(MRI) verilerini inceleyen ekip, tüm verilerin yaş, boy, el tercihi, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sigara içme durumu, sosyoekonomik durum, genetik kodlar ve ikamet edilen ilçe gibi birçok parametreye göre kontrol edildiğini hatta genel kafa boyutu için beyin hacmi verilerinin düzenlendiğini söylüyor.

Bir sonraki aşamada nedenselliğe odaklanılacak

Gönüllü kişiler üzerinde gerçekleştirilen alkol içme sıklıkları ve miktarları üzerine anket yapan araştırmacılar ellerindeki verilerle anketleri karşılaştırarak sıfırdan bir alkol birimine geçmenin beyin hacminde pek bir fark yaratmadığını ancak günde bir ila iki veya iki ila üç birime geçmenin beyindeki hem gri hem de beyaz maddede azalmaya sebep olduğu sonucuna vardılar.

Yaşlanmaya dayalı beyin hacmindeki azalmayı alkol tüketimiyle gerçekleşen hacimsel azalmayla karşılaştıran ekip, sıfırdan günlük ortalama bir birim alkole çıkmanın yarım yıllık yaşlanma gibi bir etki gösterdiğini ancak sıfır ile dört birim alkol arasındaki farkın 10 yıldan fazla yaşlanmayla ilişkilendirilebileceğini belirtiyor.

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Yapılan çalışma, alkolün bu etkiyi nasıl gerçekleştirdiğine odaklanmıyor. Sadece tüketimin artmasıyla beyinde gerçekleşen hacimsel azalma ve bununla ilişkili olarak yaklaşık kaç yıl yaşlanmaya eşdeğer olduğu hesaplandı. Araştırmacılar, yeni boylamsal biyomedikal veri kümeleriyle nedenselliği daha kesin bir şekilde tespit edebilmek istiyorlar.

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Az da olsa alkol tüketimi, beyni yaşlandırıyor