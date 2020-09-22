Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir

Tam Boyutta Gör

GPU devinin RTX Ampere kartlarıyla birlikte ekran kartı dünyasına getirdiği güncel özelliklerden biriside GDRR6X bellekler. Yüksek frekansı sayesinde oldukça yüksek bant genişliğine ulaşılmasını sağlayan belleklerin düşük frekansları tartışılıyor.

Nvidia’nın tanıtımının ardından Micron da yeni ekran kartlarında yer alan GDDR6X bellek teknolojisini detaylandırmıştı. 21 Gbps’te çalışmaya elverişli bellekler ayrıca döngü başına 2 kat veri taşımasıyla da öne çıkıyor.

Buna karşın yeşil ekip Micron’un belleklerini daha düşük bir frekansta, 19.5 GBps’te kullanmayı tercih etti. Igor’s Lab’ın araştırmasına göre Nvidia’nın RTX 3090’da 19.5 Gbps’e çektiği belleklerin arkasında termal nedenler olabilir.

Öyle ki henüz GDDR6X belleklerin Tj Max yani güvenli üst sıcaklık sınırı belirlenmiş değil. GDDR5, GDDR5X ve GDDR6’da 100 derece olan bu sınır Igor’s Lab’ın tahminine göre GDDR6X için 105-110 derece aralığında olabilir. Bununla birlikte GDDR6X belleklerin zarar görmeye başladığı seviye ise tahminlere göre 120 derece.

Daha önce de vurguladığımız üzere Nvidia RTX 3000 ailesinde PCB tasarımını daha da kompleks hale getirdi. Bunu hem PCB’yi küçültüp hem de daha fazla güç gereksinimi olan GPU ile daha da perçinleyen firmanın bu kararının olumsuz sonuçları da görünüşe göre yaşanıyor.

İlginizi Çekebilir

RTX 3070’in çıkış tarihi resmileşti, RTX 3080 incelemeleri ertelendi

Ölçümlere göre RTX 3080’in VRAM ünitesi 104 dereceye kadar çıkabiliyor ki bu değer VRM birimine en yakın GDDR6X belleklerde ölçülmüş.

PCB'ye yakından bakış

RTX 3080’in PCB’sine göz gezdirdiğimizde aşırı derecede sıkışık olan kartta VRAM’ler 320 watt TGP’ye sahip GA102’ye çok yakın konumlanmakla birlikte bu GPU’yu besleyen VRM’e de bir hayli yakın.

Tam Boyutta Gör

Ufak bir not düşelim, GPU'ya kısa mesafe özelleşmiş tasarım kartlarda da görülüyor. Dolayısıyla bunun GDDR6X'in yüksek frekansı nedeniyle sinyal oranına duyarlılığına bağlı bir karar olması muhtemel.

Haliyle Nvidia tasarım kararlarının bir neticesi olarak aslında Micron tarafından 21 Gbps seviyesine uygun geliştirilen bellekleri 19.5 Gbps’e düşürmüşe benziyor.

Tam Boyutta Gör

MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio

Ayrıca Bkz. "RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride"

Yaklaşık %10’luk bu kaybın performansa etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte özelleşmiş tasarım kartlarda daha geniş PCB ve etkili bir soğutucu tasarımı sayesinde sıcaklık başlığında daha güvende kalınacaktır.

https://www.techpowerup.com/272420/the-reason-why-nvidias-geforce-rtx-3080-gpu-uses-19-gbps-gddr6x-memory-and-not-faster-variants

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.