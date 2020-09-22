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    Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir

    RTX 3000 ailesinin dikkat çeken donanımsal özelliklerinden birisi de GDDR6X bellekleri. Buna karşın Micron’un detaylandırmasıyla ortaya çıkan düşük frekanslar akıllara soru işaretlerini getirmişti.
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    Metehan Göktaş
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    Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir
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    GPU devinin RTX Ampere kartlarıyla birlikte ekran kartı dünyasına getirdiği güncel özelliklerden biriside GDRR6X bellekler. Yüksek frekansı sayesinde oldukça yüksek bant genişliğine ulaşılmasını sağlayan belleklerin düşük frekansları tartışılıyor.

    Nvidia’nın tanıtımının ardından Micron da yeni ekran kartlarında yer alan GDDR6X bellek teknolojisini detaylandırmıştı. 21 Gbps’te çalışmaya elverişli bellekler ayrıca döngü başına 2 kat veri taşımasıyla da öne çıkıyor.

    Buna karşın yeşil ekip Micron’un belleklerini daha düşük bir frekansta, 19.5 GBps’te kullanmayı tercih etti. Igor’s Lab’ın araştırmasına göre Nvidia’nın RTX 3090’da 19.5 Gbps’e çektiği belleklerin arkasında termal nedenler olabilir.

    Öyle ki henüz GDDR6X belleklerin Tj Max yani güvenli üst sıcaklık sınırı belirlenmiş değil. GDDR5, GDDR5X ve GDDR6’da 100 derece olan bu sınır Igor’s Lab’ın tahminine göre GDDR6X için 105-110 derece aralığında olabilir. Bununla birlikte GDDR6X belleklerin zarar görmeye başladığı seviye ise tahminlere göre 120 derece.

    Daha önce de vurguladığımız üzere Nvidia RTX 3000 ailesinde PCB tasarımını daha da kompleks hale getirdi. Bunu hem PCB’yi küçültüp hem de daha fazla güç gereksinimi olan GPU ile daha da perçinleyen firmanın bu kararının olumsuz sonuçları da görünüşe göre yaşanıyor.

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    Ölçümlere göre RTX 3080’in VRAM ünitesi 104 dereceye kadar çıkabiliyor ki bu değer VRM birimine en yakın GDDR6X belleklerde ölçülmüş.

    PCB'ye yakından bakış

    RTX 3080’in PCB’sine göz gezdirdiğimizde aşırı derecede sıkışık olan kartta VRAM’ler 320 watt TGP’ye sahip GA102’ye çok yakın konumlanmakla birlikte bu GPU’yu besleyen VRM’e de bir hayli yakın.

    Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir
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    Ufak bir not düşelim, GPU'ya kısa mesafe özelleşmiş tasarım kartlarda da görülüyor. Dolayısıyla bunun GDDR6X'in yüksek frekansı nedeniyle sinyal oranına duyarlılığına bağlı bir karar olması muhtemel.

    Haliyle Nvidia tasarım kararlarının bir neticesi olarak aslında Micron tarafından 21 Gbps seviyesine uygun geliştirilen bellekleri 19.5 Gbps’e düşürmüşe benziyor.

    Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir
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                                     MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride"

    Yaklaşık %10’luk bu kaybın performansa etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte özelleşmiş tasarım kartlarda daha geniş PCB ve etkili bir soğutucu tasarımı sayesinde sıcaklık başlığında daha güvende kalınacaktır.



    https://www.techpowerup.com/272420/the-reason-why-nvidias-geforce-rtx-3080-gpu-uses-19-gbps-gddr6x-memory-and-not-faster-variants Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 17 dk.
    Ps5 kasası eden büyük tartışmasının cevabı bu haberde yatıyor.
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    seko.tr (serkan aydoğan) 36 dk.
    Nvidia güzel reklam yaptı ama devamını getiremedi. Sınırlı stokla girdiler ve süper ve ti modellerini sızdırdılar. Amdnin ekmeğine yağ sürdüler gibi geliyor biraz. Yeterli stokla girselerdi istedkleri satışı elde edeceklerdi. Stok sorunu hala devam ediyor. Önümüzdeki ay amd fiyat model ve stok olarak sağlam giriş yaparsa nvidianın zararına olur. Ki nvidianın fiyat düşüşüne gitmeside amdnin sağlam geldiğinin göstergesi olabilir. 3080i stoklarda olsaydı alacaktım ama hiç biryerde stok olmadıgı için alamadım. Şimdi amdyi beklemeye karar verdim. Benim gibi fikir değiştiren muhakkak vardır.

    Diğer bir konu pcbye bakıldıgında m5 ve m6 bellek yuvaları boş görünüyor. Kart 12gb bellek olarak düşünülmüş ama 10gb olarak çıktı. Demekki süper veya ti gibi modellerde bellekler yükselecek.
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    Kerros (Deniz Çoban) 41 dk.
    Cayır cayır 3000 geliyor çekenleri şimdi sahnede görmek isteriz. Nvidia bunu hep yapıyor, her zaman da yapacak dedik, dinleyen olmadı. Buyur buradan yak "PCB"leri...
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