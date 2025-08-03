Windows 11, oyuncular arasında popülerliğini artırıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Steam Donanım ve Yazılım Anketi (Temmuz 2025) verilerine göre Windows 11 ile 10 arasındaki fark azalıyor. Şu anda Steam'deki en popüler işletim sistemi %59.90’lık payla Windows 11.

Windows 11 için yepyeni özellikler açıklandı! İşte yenilikler 5 gün önce eklendi

Şu anda Steam kullanıcılarının %59.9’u Windows 11 kullanıyor. Ardından %35,19’luk payla Windows 10 geliyor. Çok ufak bir kesim de (%0.09) Windows 7 işletim sistemini bırakmıyor.

Steam'de oldukça fazla sayıda Windows 10 kullanıcısı olmasına rağmen, işletim sisteminin payının düşmesi bekleniyor. Nvidia, sürücü desteğini yaklaşık bir yıl içinde sonlandırmayı planladığını zaten açıkladı; bu da oyunculara en yeni donanımı kullanmak ve yeni oyunlar için optimizasyonlardan yararlanmak istiyorlarsa Windows 11'e geçmekten başka seçenek bırakmıyor. Steam'e gelince, Valve'ın mağazasını Windows 10'da ne kadar süreyle desteklemeyi planladığına dair şu anda bir bilgi yok.

Genel olarak, ankete katılanların %95.23’ü Windows PC kullandığını bildirdi. %2,89’u Linux, %1,88’i macOS kullanıyor.

Temmuz 2025'in en popüler ekran kartları

Donanım kısmında, Steam’deki en popüler ekran kartı, iki nesil önceki masaüstü RTX 3060 (%4.62). Nvidia ekran kartı kullanıcıları ezici üstünlüğe sahip. Tüm katılımcıların %73.94’ü Nvidia’yı tercih ederken, %17,83’ü AMD’yi, %7,86’sı Intel’i tercih ediyor, geri kalanı belirsiz.

NVIDIA GeForce RTX 3060

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

NVIDIA GeForce RTX 4060

NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce RTX 3050

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU

Diğer donanım seçenekleri değişmedi. En popüler konfigürasyonda hâlâ 6 çekirdekli işlemci, 16 GB RAM ve 1080p ekran çözünürlüğü bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11, oyuncular arasında popülerliğini artırıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: