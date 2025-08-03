Windows 11, oyuncular arasında popülerliğini artırıyor

Şu anda Steam kullanıcılarının %59.9’u Windows 11 kullanıyor. Ardından %35,19’luk payla Windows 10 geliyor. Çok ufak bir kesim de (%0.09) Windows 7 işletim sistemini bırakmıyor.
Steam'de oldukça fazla sayıda Windows 10 kullanıcısı olmasına rağmen, işletim sisteminin payının düşmesi bekleniyor. Nvidia, sürücü desteğini yaklaşık bir yıl içinde sonlandırmayı planladığını zaten açıkladı; bu da oyunculara en yeni donanımı kullanmak ve yeni oyunlar için optimizasyonlardan yararlanmak istiyorlarsa Windows 11'e geçmekten başka seçenek bırakmıyor. Steam'e gelince, Valve'ın mağazasını Windows 10'da ne kadar süreyle desteklemeyi planladığına dair şu anda bir bilgi yok.
Genel olarak, ankete katılanların %95.23’ü Windows PC kullandığını bildirdi. %2,89’u Linux, %1,88’i macOS kullanıyor.
Temmuz 2025'in en popüler ekran kartları
Donanım kısmında, Steam’deki en popüler ekran kartı, iki nesil önceki masaüstü RTX 3060 (%4.62). Nvidia ekran kartı kullanıcıları ezici üstünlüğe sahip. Tüm katılımcıların %73.94’ü Nvidia’yı tercih ederken, %17,83’ü AMD’yi, %7,86’sı Intel’i tercih ediyor, geri kalanı belirsiz.
- NVIDIA GeForce RTX 3060
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
- NVIDIA GeForce RTX 4060
- NVIDIA GeForce GTX 1650
- NVIDIA GeForce RTX 3050
- NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
- NVIDIA GeForce RTX 3070
- NVIDIA GeForce RTX 4070
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
Diğer donanım seçenekleri değişmedi. En popüler konfigürasyonda hâlâ 6 çekirdekli işlemci, 16 GB RAM ve 1080p ekran çözünürlüğü bulunuyor.Kaynakça https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam https://www.neowin.net/news/gamers-continue-switching-to-windows-11-as-the-end-of-windows-10-draws-near/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: