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    AMD Radeon RX 10900 XT ortaya çıktı: Hedefinde GeForce RTX 6090 var

    Yeni sızıntılara göre AMD, RDNA 5 ile performansı yüzde 10 artırıyor. Sızan bilgiler, AMD’nin yeni mimarisiyle üst segmentte Nvidia’ya meydan okuyacağını gösteriyor.

    AMD Radeon RX 10900 XT ortaya çıktı: Hedef GeForce RTX 6090 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yeni nesil RDNA 5 GPU mimarisi ile ilgili ilk performans sızıntıları oldukça iddialı görünüyor. RDNA 4'e kıyasla aynı saat hızlarında yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek IPC sunacağı bildirilen RDNA 5, özellikle rasterizasyon tarafında dikkat çekici bir sıçrama vadediyor.

    Sızıntılarıyla tanınan Moore's Law is Dead, RDNA 5’teki performans artışının tamamen mimari iyileştirmelerden kaynaklandığını belirtiyor. Yani saat hızları artırılmadan, aynı güç tüketimiyle daha verimli bir mimariye işaret ediliyor. Bu da RDNA 5’in CU (Compute Unit-Hesaplama Birimi) başına sunduğu verimliliğin RDNA 4’e göre daha iyi olduğunu gösteriyor.

    Radeon RX 10900 XT’den ilk bilgiler

    AMD Radeon RX 10900 XT ortaya çıktı: Hedef GeForce RTX 6090 Tam Boyutta Gör
    RDNA 5 ailesinin amiral gemisi olması beklenen Radeon RX 10900 XT (isim değişebilir), TSMC’nin 3nm üretim süreciyle geliştirilecek. Kartın içerisinde 154 adet RDNA 5 Compute Unit yer alacağı ve 1,72 TB/s bant genişliğine sahip 36 GB GDDR7 bellekle donatılacağı bildiriliyor. 380 W TDP seviyesinde çalışacak bu modelin, Nvidia’nın gelecek nesil GeForce RTX 6090 ekran kartıyla aynı performans düzeyine ulaşması bekleniyor.

    RDNA 5 serisinin daha erişilebilir modeli olan Radeon RX 10700 XT’nin ise 64 CU ile geleceği söyleniyor. Sızan bilgilere göre bu modelin performansı RTX 5080 ile RTX 4090 arasında konumlanacak. Üstelik kartın 550 dolar altı fiyata sahip olacağı iddia ediliyor. Ek olarak AMD'nin RX 10060 XT kartıyla da RTX 5070 seviyesinde bir performansı hedeflediği belirtiliyor.

    Elbette tüm bu bilgiler bir sızıntıya dayanıyor ve gerçekleşmeme ihtimalleri de bulunuyor. Öte yandan RDNA 5 mimarisi yeni nesil konsollarda da boy gösterecek. O taraftaki söylentiler de PS6’nın rasterizasyon gücünde PS5’i üçe katlayacağı yönünde.

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