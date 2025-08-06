Efsanevi GPU mimarı Raja Koduri’den yeni girişim: Oxmiq Labs

Oxmiq, OxCore adını verdiği RISC-V tabanlı GPU IP mimarisiyle grafik ve yapay zekâ iş yüklerine odaklanıyor. Bu mimari, farklı türde işlem birimlerini bir araya getirerek karmaşık hesaplamaları daha verimli yapabiliyor. Belleğe yakın ve bellek içinde işlem desteği de sağlayan bu mimari, modüler yapısıyla ölçeklenebilir çözümler sunuyor.
Girişimin bir diğer dikkat çeken bileşeni OxQuilt. Bu chiplet tabanlı SoC üretim platformu, farklı iş yükleri için özelleştirilebilir işlemci sistemlerinin hızlı ve uygun maliyetli şekilde geliştirilmesini sağlıyor.
Oxmiq’in asıl gücü yazılımda
En çarpıcı özellik ise OXPython. Bu katman, Python tabanlı CUDA uygulamalarını Nvidia dışındaki donanımlarda yeniden derleme gereği olmadan çalıştırabiliyor. İlk etapta Tenstorrent’in Wormhole ve Blackhole hızlandırıcılarında devreye girecek bu sistem geliştirici taşınabilirliğini artırarak CUDA bağımlılığını kırmayı hedefliyor. Bu arada OXPython’un CUDA’nın kendisini çalıştırmadığı, sadece uyumluluk sağladığının altını çizelim.