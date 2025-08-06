Efsanevi GPU mimarı Raja Koduri’den yeni girişim: Oxmiq Labs

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Tam Boyutta Gör GPU mimarisi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Raja Koduri, ATI, AMD, Apple ve Intel’deki uzun kariyerinin ardından yeni girişimi Oxmiq Labs’i resmen tanıttı. Şirket, grafik donanımı ve yazılım IP’si geliştirerek bunları lisanslamak üzerine kurulu. Ancak dikkat çeken asıl yenilik, CUDA tabanlı Python uygulamalarını Nvidia dışı donanımlarda çalıştırabilecek yazılım desteği sunması.

Oxmiq, OxCore adını verdiği RISC-V tabanlı GPU IP mimarisiyle grafik ve yapay zekâ iş yüklerine odaklanıyor. Bu mimari, farklı türde işlem birimlerini bir araya getirerek karmaşık hesaplamaları daha verimli yapabiliyor. Belleğe yakın ve bellek içinde işlem desteği de sağlayan bu mimari, modüler yapısıyla ölçeklenebilir çözümler sunuyor.

Girişimin bir diğer dikkat çeken bileşeni OxQuilt. Bu chiplet tabanlı SoC üretim platformu, farklı iş yükleri için özelleştirilebilir işlemci sistemlerinin hızlı ve uygun maliyetli şekilde geliştirilmesini sağlıyor.

Oxmiq’in asıl gücü yazılımda

Tam Boyutta Gör Şirketin en büyük fark yarattığı alan ise yazılım. OXCapsule adlı yazılım katmanı, heterojen donanımlar arasında iş yüklerini dağıtarak kaynak kullanımını optimize ediyor ve geliştiricilere donanım bağımsız bir çalışma ortamı sunuyor. Dolayısıyla uygulamalar donanım değişikliğine gerek kalmadan farklı işlemcilerde çalıştırılabiliyor.

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En çarpıcı özellik ise OXPython. Bu katman, Python tabanlı CUDA uygulamalarını Nvidia dışındaki donanımlarda yeniden derleme gereği olmadan çalıştırabiliyor. İlk etapta Tenstorrent’in Wormhole ve Blackhole hızlandırıcılarında devreye girecek bu sistem geliştirici taşınabilirliğini artırarak CUDA bağımlılığını kırmayı hedefliyor. Bu arada OXPython’un CUDA’nın kendisini çalıştırmadığı, sadece uyumluluk sağladığının altını çizelim.

Tam Boyutta Gör Raja Koduri, geçmişinde güçlü grafik işlemcileri geliştirmiş olsa da doğrudan tüketiciye yönelik bir GPU üretmediğinin altını çiziyor. Koduri’ye göre Oxmiq, Silikon Vadisi’nde 25 yılı aşkın süredir kurulan ilk gerçek GPU girişimi. Ancak Oxmiq, Radeon veya GeForce benzeri ekran kartları üretmeyecek. Ekran çıkışları, ray tracing birimleri veya görüntü işleme kanalları gibi grafik odaklı bileşenler donanıma entegre değil. Bu nedenle Oxmiq IP’lerini lisanslayan şirketler bu eksikleri kendi çözümleriyle tamamlamak zorunda kalacak.

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Efsanevi GPU mimarı Raja Koduri’den yeni girişim: Oxmiq Labs

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