Yüz tanıma hatası yüzünden hapsedilen bir kişi polise dava açıyor

New Jersey'de yaşayan Nijeer Parks, geçtiğimiz yıl bir hediyelik eşya dükkanından hırsızlık yapmak ve ardından kaçarken bir polis arabasına çarpmak suçlarıyla tutuklandı. Parks'ın o sırada arabası ve ehliyeti olmadığı için, hatayı açıklamak için polis departmanına gideceğini düşündü ancak 5 Şubat 2019'da karakola girdiğinde, ismini temize çıkaramadan tutuklandı. 10 gün boyunca hapiste kalan Parks'ın tutuklanmasına, bir yüz tanıma sisteminin asıl suçlu yerine onu tespit etmesi sebep oldu.

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Hatalı yüz tanıma tespiti

Nijer Parks, o sırada olayın gerçekleştiği yerde olmadığını, yaklaşık 50 km uzakta olduğunu söylese de tutuklanmasının önüne geçemedi. 10 gün boyunca hapiste kalan Parks daha sonra suçsuzluğunu kanıtlayınca özgürlüğüne kavuşabildi. Parks maddi ve manevi olarak birçok kayıp yaşadığını belirterek, yalancı tutuklama, sahte hapis cezası ve medeni haklarının ihlali için polis departmanına dava açıyor.

Amerikan Sivil Özgürlük Birliği'nin Konuşma, Gizlilik ve Teknoloji Projesi'nin kıdemli personel avukatı Nathan Freed Wessler yaptığı açıklamada, bu kusurlu ve gizliliği ihlal eden gözetim teknolojisi nedeniyle birçok kişinin haksız yere tutuklandığını öne sürdü. Wessler: "Hala bilmediğimiz bu teknoloji nedeniyle muhtemelen daha birçok yanlış sorgulama, tutuklama ve hatta mahkumiyet var. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bildiğimiz üç yanlış tutuklamanın tümü siyahi erkeklere ait olup, bu teknolojinin siyahi topluluğa orantısız bir şekilde nasıl zarar verdiğini daha da göstermektedir. Yüz tanıma teknolojisinin kolluk kuvvetleri tarafından kullanımı derhal durdurulmalıdır." ifadelerinde bulundu.

Yüz tanıma sistemleri ABD'de her geçen gün büyüyor olsa da siyahi insanları yanlış tespit konusunda kötü bir geçmişe sahip. Yüz tanıma sisteminin yaptığı yanlışlıklar şimdiye kadar hep siyahi insanları mağdur etti. Parks'ın avukatı ayrıca müvekkilinin kimliğini tespit etmek için kullanılan yazılımın yasa dışı olduğunu iddia ediyor.

Yanlış yüz tanımlamaya sebep olan yüz tanıma sisteminin hangisi olduğu bilinmiyor. ABD'de en sık kullanılan yüz tanıma sistemi olan Clearview AI'nın kurucusu Hoan Ton-That, New York Times'a, fotoğrafı analiz eden ajansların o sırada şirketinin tartışmalı yazılımını kullanmadıklarını söyledi. Bu senenin ilk günlerinde New Jersey başsavcısı, eyaletteki polise Clearview AI'nın uygulamasını kullanmayı bırakmasını emretmişti ancak bazı otoriteler bunu yanlış bir karar olarak yorumlamışlardı.

https://www.engadget.com/facial-recognition-wrongful-arrest-lawsuit-new-jersey-201517290.html

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