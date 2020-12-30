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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yüz tanıma hatası yüzünden hapsedilen bir kişi polise dava açıyor

    ABD'de geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayda, hiçbir suçu olmamasına rağmen yüz tanıma sistemindeki bir hatadan dolayı tutuklanan Nijeer Parks, polis departmanına dava açıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yüz tanıma hatası yüzünden hapsedilen bir kişi polise dava açıyor

    New Jersey'de yaşayan Nijeer Parks, geçtiğimiz yıl bir hediyelik eşya dükkanından hırsızlık yapmak ve ardından kaçarken bir polis arabasına çarpmak suçlarıyla tutuklandı. Parks'ın o sırada arabası ve ehliyeti olmadığı için, hatayı açıklamak için polis departmanına gideceğini düşündü ancak 5 Şubat 2019'da karakola girdiğinde, ismini temize çıkaramadan tutuklandı. 10 gün boyunca hapiste kalan Parks'ın tutuklanmasına, bir yüz tanıma sisteminin asıl suçlu yerine onu tespit etmesi sebep oldu.

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    Hatalı yüz tanıma tespiti

    Nijer Parks, o sırada olayın gerçekleştiği yerde olmadığını, yaklaşık 50 km uzakta olduğunu söylese de tutuklanmasının önüne geçemedi. 10 gün boyunca hapiste kalan Parks daha sonra suçsuzluğunu kanıtlayınca özgürlüğüne kavuşabildi. Parks maddi ve manevi olarak birçok kayıp yaşadığını belirterek, yalancı tutuklama, sahte hapis cezası ve medeni haklarının ihlali için polis departmanına dava açıyor.

    Amerikan Sivil Özgürlük Birliği'nin Konuşma, Gizlilik ve Teknoloji Projesi'nin kıdemli personel avukatı Nathan Freed Wessler yaptığı açıklamada, bu kusurlu ve gizliliği ihlal eden gözetim teknolojisi nedeniyle birçok kişinin haksız yere tutuklandığını öne sürdü. Wessler: "Hala bilmediğimiz bu teknoloji nedeniyle muhtemelen daha birçok yanlış sorgulama, tutuklama ve hatta mahkumiyet var. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bildiğimiz üç yanlış tutuklamanın tümü siyahi erkeklere ait olup, bu teknolojinin siyahi topluluğa orantısız bir şekilde nasıl zarar verdiğini daha da göstermektedir. Yüz tanıma teknolojisinin kolluk kuvvetleri tarafından kullanımı derhal durdurulmalıdır." ifadelerinde bulundu.

    Yüz tanıma sistemleri ABD'de her geçen gün büyüyor olsa da siyahi insanları yanlış tespit konusunda kötü bir geçmişe sahip. Yüz tanıma sisteminin yaptığı yanlışlıklar şimdiye kadar hep siyahi insanları mağdur etti. Parks'ın avukatı ayrıca müvekkilinin kimliğini tespit etmek için kullanılan yazılımın yasa dışı olduğunu iddia ediyor.

    Yanlış yüz tanımlamaya sebep olan yüz tanıma sisteminin hangisi olduğu bilinmiyor. ABD'de en sık kullanılan yüz tanıma sistemi olan Clearview AI'nın kurucusu Hoan Ton-That, New York Times'a, fotoğrafı analiz eden ajansların o sırada şirketinin tartışmalı yazılımını kullanmadıklarını söyledi. Bu senenin ilk günlerinde New Jersey başsavcısı, eyaletteki polise Clearview AI'nın uygulamasını kullanmayı bırakmasını emretmişti ancak bazı otoriteler bunu yanlış bir karar olarak yorumlamışlardı.



    https://www.engadget.com/facial-recognition-wrongful-arrest-lawsuit-new-jersey-201517290.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    1 saat önce
    ccc231

    guzel

    4 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    5 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    13 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
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