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    2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis

    Yaklaşık 2 yıl boyunca Microsoft'ta çalıştıktan sonra kovulan bir yazılım mühendisinin, çalıştığı süre boyunca şirketten 10 milyon dolar çaldığı tespit edildi ve 18 suçtan 9 yıl hapis cezası aldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis

    Yaklaşık iki yıl önce Microsoft'tan kovulan Volodymyr Kvashuk, şirketten 10 milyon dolar değerinde dijital para çalması sebebiyle 9 yıl hapse mahkum edildi. Ağustos 2016'dan Haziran 2018'e kadar Microsoft için çalışan 26 yaşındaki yazılım geliştiricisi ve Ukrayna vatandaşı olan Kvashuk, Microsoft'un çevrimiçi perakende satış platformunu test etmekle görevliydi ancak Kvashuk, hizmeti test etmek yerine ondan faydalanmayı tercih etti.

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    Çaldığı parayla Tesla aldı

    ABD Başsavcılığına göre, beş günlük duruşma sırasında Kvashuk, Microsoft'u dolandırmak niyetinde olmadığını söyledi ve "şirkete fayda sağlayacak özel bir proje" üzerinde çalıştığını iddia etti.

    Beş adet elektronik ortam dolandırıcılığı, altı adet kara para aklama, iki adet sahte kimlik kullanma, iki adet sahte vergi beyannamesi başvurusu ve birer adet e-posta dolandırıcılığı, erişim cihazı dolandırıcılığı ve dolandırıcılığın ilerletilmesi için korumalı bir bilgisayara izinsiz erişim suçları olmak üzere tam 18 vakadan suçlu bulunan Volodymyr Kvashuk'a, dokuz yıl hapis cezasının yanı sıra, 8.3 milyon dolar tazminat cezası verildi. Ayrıca hapishaneden çıktıktan sonra büyük ihtimalle sınır dışı edilebilir.

    Davada dosyalanan kayıtlara ve duruşmadaki ifadelerine göre, Kvashuk'un Microsoft'ta bulunduğu süre boyunca test ayrıcalıklarını, dijital hediye kartları gibi "para biriminde saklanan değeri" çalmak için kullandı. Adalet Bakanlığı, daha sonra bu malları internet üzerinden yeniden sattığını, gelirlerini bir göl kenarında 1.6 milyon dolar değerinde ev ve 160.000 dolarlık bir Tesla aracı satın almak için kullandığını söyledi.



    https://www.entrepreneur.com/article/359397 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    boşyapanlaratepki 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adam göz göre göre çalmış la paraları
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    bjkyener 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Öğrenciyken 5 yıl yurta kaldım hapishane gibiydi üstünede para veriyorduk

    Adamın yıllığı 1,11 milyon dolara geliyor iyi iş

    Parayı bana verseler Devletle İmar Barışı Yapar

    Devlete 5 Yıldızlı Hapisane Yapar 9 Yıl Yatarım

    Üstünede Fabrika Kurarım
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    Adoring 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı bir iş yapmış aslında kendine göre:D o parayı bence alamazlar ondan.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elinde ne var ne yok el koymuşlardır kardeş olur mu öyle şey? 9 sene içerde yat 10 milyon doları cebe at. Öyle bir dünya yok.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    eAkman (hic yok) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    9 yil calissa o parayi kazanamayabilirdi. Hirsizligi odullendirmek boyle bir sey iste.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) eAkman
    buna benzer bir şey yazmaya gelmiştim.
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