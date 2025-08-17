Giriş
    Yüzen nükleer santraller ile 250 MW temiz enerji sağlanacak

    Norveç, küçük modüler reaktörlerle donatılmış yüzen nükleer santraller kurmayı planlıyor. 200–250 MW kapasiteli bu üniteler, sanayiye ve açık deniz platformlarına emisyonsuz enerji sağlayacak.

    Yüzen nükleer santraller ile 250 MW temiz enerji sağlanacak Tam Boyutta Gör
    Norveç’te enerji ve nükleer teknoloji alanındaki iki firma, küçük modüler reaktörlerle (SMR) donatılmış yüzen nükleer enerji santralleri geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Amaç, sanayiye ve açık deniz platformlarına karbon emisyonu üretmeyen, güvenilir ve kesintisiz enerji sağlamak.

    Nükleer proje geliştiricisi Norsk Kjernekraft ile açık denizde elektrik üretimi alanında faaliyet göstermeyi hedefleyen Ocean-Power AS, imzaladıkları mutabakat zaptı kapsamında motoru bulunmayan, mavna benzeri yüzer platformlar üzerine küçük modüler reaktörler yerleştirerek yeni nesil enerji çözümleri geliştirecek.

    Hem açık denizde hem de kıyıda hizmet verecek

    Yüzen nükleer santraller ile 250 MW temiz enerji sağlanacak Tam Boyutta Gör
    Proje kapsamında tasarlanacak yüzen nükleer santraller, hem açık denizde hem de kıyıya yakın bölgelerde konuşlandırılabilecek. Bu sayede, uzak sanayi merkezlerinden açık deniz petrol ve gaz platformlarına kadar farklı noktalara emisyonsuz enerji sağlanabilecek.

    Ocean-Power’ın mevcut konsepti 200–250 megavat kapasiteli her bir yüzer ünitede gaz ve buhar türbinlerini bir arada kullanan kombine çevrim sistemleriyle elektrik üretmeyi öngörüyor. Bu üniteler, açık deniz versiyonunda yakındaki platformlara enerji sağlarken, kıyıya yakın versiyonlarda elektrik şebekesine güç verecek.

    Ocean-Power aynı zamanda santrallerden çıkan karbondioksiti jeolojik formasyonlara enjekte etme, boru hattıyla taşıma veya sıvılaştırarak gemiyle nakletme gibi yöntemlerle depolamayı planlıyor. Ocean-Power’ın web sitesine göre 2029’a kadar elektrik üretimine başlanması planlanıyor. İlk aşamada ise projeye uygun teknolojiler, konseptler ve iş modelleri Norveç mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecek.

