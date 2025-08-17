Yüzen nükleer santraller ile 250 MW temiz enerji sağlanacak

Nükleer proje geliştiricisi Norsk Kjernekraft ile açık denizde elektrik üretimi alanında faaliyet göstermeyi hedefleyen Ocean-Power AS, imzaladıkları mutabakat zaptı kapsamında motoru bulunmayan, mavna benzeri yüzer platformlar üzerine küçük modüler reaktörler yerleştirerek yeni nesil enerji çözümleri geliştirecek.
Hem açık denizde hem de kıyıda hizmet verecek
Ocean-Power’ın mevcut konsepti 200–250 megavat kapasiteli her bir yüzer ünitede gaz ve buhar türbinlerini bir arada kullanan kombine çevrim sistemleriyle elektrik üretmeyi öngörüyor. Bu üniteler, açık deniz versiyonunda yakındaki platformlara enerji sağlarken, kıyıya yakın versiyonlarda elektrik şebekesine güç verecek.
Ocean-Power aynı zamanda santrallerden çıkan karbondioksiti jeolojik formasyonlara enjekte etme, boru hattıyla taşıma veya sıvılaştırarak gemiyle nakletme gibi yöntemlerle depolamayı planlıyor. Ocean-Power’ın web sitesine göre 2029’a kadar elektrik üretimine başlanması planlanıyor. İlk aşamada ise projeye uygun teknolojiler, konseptler ve iş modelleri Norveç mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek