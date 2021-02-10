Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi

Oyuncular kart bulamazken madenciler istediği kartı kolayca elde etmeye devam ediyor. Dahası oyuncu dizüstüleri de madencilerin hedefinde.
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Çin’de bir kripto para çiftliği firmasının paylaştığı görüntülerde tamamı bir oyuncu dizüstüsü üreticisine ait modellere yer verildi. Bir kısmı çalışmakta olup kurulmak üzere bekleyen yüzlerce RTX Ampereli notebook’lar bakışları Nvidia’ya ve iş ortaklarına yöneltti.
Madenciler stok sıkıntısı yaşamıyor
BTCer’e ait çiftliğe satılan dizüstülerin hepsinin Hasee’ye ait olması Nvidia’nın iş ortağının ürettiklerini asıl hedef olan oyuncular yerine madencilere toplu satarken herhangi bir engelle karşılaşmadığını gösteriyor.
GPU devinin RTX 3000 ailesinin özelliklerini donanım dünyasından nasıl sakladığını hatırlayalım. Herhangi bir çözümü satışa sunulmadan önce distrübütörlere, perakende satıcılara ve hatta inceleme ekiplerine sıkı kurallar koyan Nvidia’nın kartlarına hatta mobil GPU’larının yer aldığı oyuncu dizüstülerine madencilerin bu denli kolay erişebilmesi akıllarda ciddi soru işaretleri doğuruyor.
https://videocardz.com/newz/hundreds-of-nvidia-geforce-rtx-30-gaming-laptops-spotted-in-a-mining-farm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merkeziyetsiz finans kuruyomus.. Sanki cok bi b.ktan anliyor da idealleri varmis. Senin idealini ben soylim nasil yatarak para kazanirim nasil hic bisey yapmadan para kazanirim ..
5 koyup 8 alinca bu kadar kafalara girmeyin cok komiksiniz yaptigin tek şey kumar oynamak.
"Bu kadar insan salah olamaz deil mi beyefendi once buna guvendim"