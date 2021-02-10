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    Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi

    Kripto para kazmak için önce ekran kartlarını bitiren madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerini tüketiyor. Dizüstülerle kurulan çiftlikten paylaşılan görüntüler oyuncuların içini sızlattı.
    10 Şubat 2021, 19:15 (1 hf.)
    10,2b
    1
    64
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    12

    Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi
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    Oyuncular kart bulamazken madenciler istediği kartı kolayca elde etmeye devam ediyor. Dahası oyuncu dizüstüleri de madencilerin hedefinde.

     

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    Çin’de bir kripto para çiftliği firmasının paylaştığı görüntülerde tamamı bir oyuncu dizüstüsü üreticisine ait modellere yer verildi. Bir kısmı çalışmakta olup kurulmak üzere bekleyen yüzlerce RTX Ampereli notebook’lar bakışları Nvidia’ya ve iş ortaklarına yöneltti.

    Madenciler stok sıkıntısı yaşamıyor

    BTCer’e ait çiftliğe satılan dizüstülerin hepsinin Hasee’ye ait olması Nvidia’nın iş ortağının ürettiklerini asıl hedef olan oyuncular yerine madencilere toplu satarken herhangi bir engelle karşılaşmadığını gösteriyor.

    Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi
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    GPU devinin RTX 3000 ailesinin özelliklerini donanım dünyasından nasıl sakladığını hatırlayalım. Herhangi bir çözümü satışa sunulmadan önce distrübütörlere, perakende satıcılara ve hatta inceleme ekiplerine sıkı kurallar koyan Nvidia’nın kartlarına hatta mobil GPU’larının yer aldığı oyuncu dizüstülerine madencilerin bu denli kolay erişebilmesi akıllarda ciddi soru işaretleri doğuruyor.



    https://videocardz.com/newz/hundreds-of-nvidia-geforce-rtx-30-gaming-laptops-spotted-in-a-mining-farm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Milletin hakkı haram olsun birisinin bu işe bi son vermesi gerek
    3 Yanıt Yanıtla +62
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    Ö ördek gibi adam (nak nak dak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Abi tam çiftlik Bank'a para yatiranlarin kafasi degil mi
    Merkeziyetsiz finans kuruyomus.. Sanki cok bi b.ktan anliyor da idealleri varmis. Senin idealini ben soylim nasil yatarak para kazanirim nasil hic bisey yapmadan para kazanirim ..
    5 koyup 8 alinca bu kadar kafalara girmeyin cok komiksiniz yaptigin tek şey kumar oynamak.
    "Bu kadar insan salah olamaz deil mi beyefendi once buna guvendim"
    Abi tam çiftlik Bank'a para yatiranlarin kafasi degil mi [resim] [resim] Merkeziyetsiz finans kuruyomus.. Sanki cok bi b.ktan anliyor da idealleri varmis. Sen...
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    4 Yanıt Yanıtla +35
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    ARISLCK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım ne zaman son bulacak bu kripto para olayı. Birden yok olacak gibi geliyor.
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Zenginim 5 tane alacam eee neolcak cok akili sahis.
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    ottoman984 (hakan ayan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    donanımhaberde böylesine cahil yorumlar görmek komik.

    ben 100 tb hard disk ile bhd kazıyorum. daha evvel burst kazıyordum. son 2 senede bhd lerden 10 eth geldi ( bhd/eth paritesinden ) çevirip eth tuttum ayrıca bhd ler de duruyor borsada. zamanında hepsini çevirseydim 20 eth rahat olmuştu ama buna da şükür

    1080 ti tanesi şu anda aylık 1000 lira civarında getirisi var. dagger yani eth kazıyor.

    öte yandan masternode yapıyorum ki bu da gpu madenciliğine benziyor. ancak elektrik maliyeti yok. onun da kazancı da güzel.


    3 senedir yapıyorum bu işi ve iş yerimi kapattım. devlete eşşek yükü ödemektense kendi gelirimi elde ediyorum ve merkeziyetsiz. Bu kan emici zihniyete gitmiyor paralar. ooooohhhhh

    oyun oynamak isteyen arkadaşlar içinse, 3 ay öncesine kadar gpu lar çöp fiyatınaydı. 1000 liraya rx 580 8gb ler varken son 3 ayda aniden oluşan gpu seviciliği nerden çıktı ?


    işi bilmeyen adam madencilere çamur atıyor. aynı kişiler işi bilse ilk kendisi toplayacak piyasadan. şuna kafam basmıyor demiyorsunuz
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    cabriyo (Emin Tuncer) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ebay seneye 2. el satışlarında rekor kıracak. hisseleri artar.
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    patatessiz patso 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimlik numarası başına herkes 1 kart alabilsin sorun çözülür
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    Rouvax 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğaya zarar ya bu iş. Carbon ayak izi inaanıllmaz.
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bu piyasanin asil ketrilyonluk alicisida uzakdogu kartlardan ve ekipmandan su anda fahis karlar elde edende nemalanasilari bitsin elbet gunu gelir kripto teranesinede limon sikilir kontollu canli takipli stop loss lu alin satin ilginiz varsa kucuk zararlari goze alip marjiniz gecilince satin
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    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında konsolları da kullanırlar demedi demeyin
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    _ _KAPLAN_ (halil kaplan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında cep telefonlarını da kullanırlarsa şaşırmam.
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    XanthiN (Ozan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kripto para işi çok tuhaf. Denemelik 7k para ile bir alt coine yatırım yapmıştım, 1 hafta geçmeden param 5,5k arttı. İnsan bunu gördükçe varını yoğunu basası geliyor fakat ertesi gün ciddi düşmeyeceğinin garantisi yok.
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    snakefatih (Fatih Mortezmo Altamiano Del Casio) 6 gün ( Mesaj Silindi ) XanthiN
    Ben 1 ay önce BTC ye bastım ne var ne yok. Kar ettim YouTube da bir video izledim patladı patlayacak dedi eldeki gitmesin para pul olmasın diye sattım 8 saat sonra BTC 346.000₺ yi gördü asıl beklediğim kar gitti. Zarar etmedim ama bu dalgayı bekliyordum o video yüzünden çektim parayı. Bu şu an halen yükseliyor bakalım ne zaman çakılacak.
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    ozkn-t (Özkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    O çiftlikleri kurup insanların satınalma hakkını gasp edenleri devletler izlese de halk ikinci el çiftlikten çıkma ekran kartına veya laptopa bir kuruş bile vermeyerek cezalandırmalıdır. Bu işleri yapan şark kurnazlarının en büyük güvencesi kripto para patlarsa elimdeki kartları satar zararsız çıkarım kafasıdır. Ama satamazlarsa işte o zaman sonları olur. Bu sebeple bu ürünlerde iknci ele yönelirken çiftlikten çıkmadığına %100 emin olarak hareket edin.
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    10209 kez okundu.
    36 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

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    rtx ampere, nvidia ampere ve
    8 etiket daha oyuncu dizüstüsü oyuncu dizüstüsü mining oyuncu dizüstüsüyle kripto para kazma ekran kartı mining gpu mining kripto para Donanım Galeri
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