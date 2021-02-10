Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi

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Oyuncular kart bulamazken madenciler istediği kartı kolayca elde etmeye devam ediyor. Dahası oyuncu dizüstüleri de madencilerin hedefinde.

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Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı

Çin’de bir kripto para çiftliği firmasının paylaştığı görüntülerde tamamı bir oyuncu dizüstüsü üreticisine ait modellere yer verildi. Bir kısmı çalışmakta olup kurulmak üzere bekleyen yüzlerce RTX Ampereli notebook’lar bakışları Nvidia’ya ve iş ortaklarına yöneltti.

Madenciler stok sıkıntısı yaşamıyor

BTCer’e ait çiftliğe satılan dizüstülerin hepsinin Hasee’ye ait olması Nvidia’nın iş ortağının ürettiklerini asıl hedef olan oyuncular yerine madencilere toplu satarken herhangi bir engelle karşılaşmadığını gösteriyor.

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GPU devinin RTX 3000 ailesinin özelliklerini donanım dünyasından nasıl sakladığını hatırlayalım. Herhangi bir çözümü satışa sunulmadan önce distrübütörlere, perakende satıcılara ve hatta inceleme ekiplerine sıkı kurallar koyan Nvidia’nın kartlarına hatta mobil GPU’larının yer aldığı oyuncu dizüstülerine madencilerin bu denli kolay erişebilmesi akıllarda ciddi soru işaretleri doğuruyor.

https://videocardz.com/newz/hundreds-of-nvidia-geforce-rtx-30-gaming-laptops-spotted-in-a-mining-farm

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