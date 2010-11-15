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Zagg'den iPad'e özel klavyeli ve klavyesiz kılıf: ZaggMate

8 yıl
7,2b
1
5
iPad
Shady
Haber Editörü
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Zagg'den iPad'e özel klavyeli ve klavyesiz kılıf: ZaggMate
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Ürettiği Invisible Shield koruyucu jelatinleriyle bilinen Zagg'den; iPad'e özel olarak hazırladığı ZaggMate isimli kılıfı alıştığımız geleneksel kılıflardan farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.Üretim prosesi esnasında anotlanarak üzeri oksit tabakasıyla kaplanan alüminyum malzemeden yapıldığı için hem dayanıklı olan hem de iPad'in arka metal yüzeyiyle birebir benzerlik gösteren ZaggMate; alıştığımız kıfıların aksine iPad'in arka yüzeyini değil ön yüzeyini koruyor.

Klavyeli ve klavyesiz olmak üzere iki farklı modeli bulunan ZaggMate, diğer kılıflar gibi cihazın ağırlığını ve kalınlığına etki yapmıyor değil. İki model de cihazın kalınlığını yaklaşık 0,25 inç arttırırken; klavyeli model cihazın ağırlığında 0.37 grf, klavyesiz model ise 0,2 grf'luk bir artışa sebep oluyor.

ZaggMate'in klavyeli modeli, iPad'le bağlantısını Bluetooth üzerinden gerçekleştirirken; enerji ihtiyacını 510mAh'lik bataryasından karşılıyor. Pil ömrü olarak normal kullanımda haftalarca çalışabilme imkanı sunan klavye, batarya dolumunuysa sahip olduğu microUSB bağlantısından gerçekleştiriyor.

Zagg'in yakında satışa sunmaya hazırlandığı ZaggMate'in satış fiyatları ise 100 dolar (klavyeli model) ve 70 dolar (klavyesiz model) olarak belirlenmiş.

Zagg'den iPad'e özel klavyeli ve klavyesiz kılıf: ZaggMate
Tam Boyutta Gör
Zagg'den iPad'e özel klavyeli ve klavyesiz kılıf: ZaggMate
Tam Boyutta Gör
Zagg'den iPad'e özel klavyeli ve klavyesiz kılıf: ZaggMate
Tam Boyutta Gör
Zagg'den iPad'e özel klavyeli ve klavyesiz kılıf: ZaggMate
Tam Boyutta Gör

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Sylargray 8 yıl
Klavyenin köşesindeki çıkıntılar yazarken sorun olur gibi gözüküyor ama mantık güzel
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KRML_KNN 8 yıl

Sylargray

Klavyenin köşesindeki çıkıntılar yazarken sorun olur gibi gözüküyor ama mantık güzel


+1
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