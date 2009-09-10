Zalman'dan 500 Watt ve 600 Watt'lık iki yeni güç kaynağı; ZM500-ST ve ZM600-ST

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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Güney Kore merkezli komponent üreticisi iki yeni güç kaynağını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın ZM500-ST ve ZM600-ST kod adlarını taşıyan yeni güç kaynaklarının "fiyat performans oranı en iyi" çözümler olarak lanse edilecekleri belirtiliyor. Sabit kablo tasarımına sahip olan 500 Watt ve 600 Watt gücündeki yeni güç kaynakları, ATX12V 2.3 standartlarıyla uyum ekseninde hazırlandılar. Çift kademeli anahtarlama yapabilen devre tasarımına sahip olan yeni PSU'larda iki adet 12v rail kanalı bulunduğu belirtiliyor.

Yüksek verimlilik vaat eden ve 80Plus sertifikası ile gelecekleri açıklanan yeni güç kaynaklarının 120mm'lik fan ile serinletiliyorlar.

Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak Zalman ZM500-ST ve ZM600-ST'nin fiyatları hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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