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Zalman'dan 500 Watt ve 600 Watt'lık iki yeni güç kaynağı; ZM500-ST ve ZM600-ST

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman'dan 500 Watt ve 600 Watt'lık iki yeni güç kaynağı; ZM500-ST ve ZM600-ST
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıyla tanınan Güney Kore merkezli komponent üreticisi iki yeni güç kaynağını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın ZM500-ST ve ZM600-ST kod adlarını taşıyan yeni güç kaynaklarının "fiyat performans oranı en iyi" çözümler olarak lanse edilecekleri belirtiliyor. Sabit kablo tasarımına sahip olan 500 Watt ve 600 Watt gücündeki yeni güç kaynakları, ATX12V 2.3 standartlarıyla uyum ekseninde hazırlandılar. Çift kademeli anahtarlama yapabilen devre tasarımına sahip olan yeni PSU'larda iki adet 12v rail kanalı bulunduğu belirtiliyor.

Yüksek verimlilik vaat eden ve 80Plus sertifikası ile gelecekleri açıklanan yeni güç kaynaklarının 120mm'lik fan ile serinletiliyorlar.

Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak Zalman ZM500-ST ve ZM600-ST'nin fiyatları hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Zalman'dan 500 Watt ve 600 Watt'lık iki yeni güç kaynağı; ZM500-ST ve ZM600-ST
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Zalman'dan 500 Watt ve 600 Watt'lık iki yeni güç kaynağı; ZM500-ST ve ZM600-ST
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sertacaygun 10 yıl
80+ harici alınabilir cihaz değil. Hepsi birbirinin aynısı...
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kerem 10 yıl
600 watt olanı günümüzdeki sistemlerin geneline yetebilcek bir psu. Fiyatı uygun olursa da güzel olur
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
meşhur heat pipe yok bunda galba =D
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M.Sc@field 10 yıl
hayırlı olsunç... :)
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ThE LoSt 10 yıl
güzel aletler
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