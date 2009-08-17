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Zalman'dan 600 Watt'lık yeni güç kaynağı; ZM600-RS

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zalman'dan 600 Watt'lık yeni güç kaynağı; ZM600-RS
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Kore merkezli komponent üreticisi Zalman yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor. Firmanın ZM600-RS kod adını taşıyan 600 Watt gücündeki yeni güç kaynağının ATX12V v2.3 standardı ekseninde hazırlandığı ve %85.55 olarak açıklanan verimlilik değeri ile 80Plus Bronz sertifikasına sahip olduğu belirtildi.

Güç kaybını en aza indirmek için Resonant Switching teknolojisi ile donatılan yeni güç kaynağının SLI ve Crossfire X teknolojileriyle uyumlu olduğu dolayısıyla çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıdığı belirtilirken, her biri 20A kapasitesinde dört adet 12v rail hattına sahip olduğu ve 120mm'lik fan ile soğutulduğu açıklandı.

600 Watt gücündeki Zalman ZM600-RS, Avrupa fiyat listelerine 110 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.


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Master_Evil 10 yıl
220 tl 600 watt
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kerem 10 yıl

Master_Evil

220 tl 600 watt



zalman bu
hakkını verir

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HoLY.oNE 10 yıl

Master_Evil

220 tl 600 watt


dört adet 12V 20amper
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toz-koparan 10 yıl

Master_Evil

220 tl 600 watt


avrupa fiyatı..
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