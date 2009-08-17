Zalman'dan 600 Watt'lık yeni güç kaynağı; ZM600-RS

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Kore merkezli komponent üreticisi Zalman yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor. Firmanın ZM600-RS kod adını taşıyan 600 Watt gücündeki yeni güç kaynağının ATX12V v2.3 standardı ekseninde hazırlandığı ve %85.55 olarak açıklanan verimlilik değeri ile 80Plus Bronz sertifikasına sahip olduğu belirtildi.

Güç kaybını en aza indirmek için Resonant Switching teknolojisi ile donatılan yeni güç kaynağının SLI ve Crossfire X teknolojileriyle uyumlu olduğu dolayısıyla çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıdığı belirtilirken, her biri 20A kapasitesinde dört adet 12v rail hattına sahip olduğu ve 120mm'lik fan ile soğutulduğu açıklandı.

600 Watt gücündeki Zalman ZM600-RS, Avrupa fiyat listelerine 110 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.