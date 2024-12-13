Chris Evans, Marvel Sinematik Evreni'ne farklı bir karakterle dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinema dünyasının gündemine bomba gibi düşen gelişmelerden biri de Chris Evans'ın Marvel Sinematik Evreni'ne döneceği haberi oldu. Daha önce Robert Downey Jr.'ı Avengers: Doomsday'de rol almaya ikna eden Marvel, yeni Avengers filminin oyuncu kadrosuna Chris Evans'ı da yazdırarak Marvel hayranlarını epey heyecanlandırdı.

Robert Downey Jr.'ın Avengers: Doomsday'de rol alacağı duyurulduğunda, yıldız oyuncunun bu kez Iron Man değil Dr. Doom olarak karşımıza çıkacağı duyurulmuştu. Bu yüzden Chris Evans'ın geri döneceği duyurulduğunda, onun da Kaptan Amerika'dan farklı bir karakteri canlandırabileceği ihtimali gündeme geldi. Bugün gelen haberle birlikte, bu durum artık bir ihtimal olmanın ötesine geçti.

Sinemada bu hafta: 13 Aralık 2024 9 sa. önce eklendi

Chris Evans, Avengers: Doomsday'de Nomad'e Hayat Verecek

Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Chris Evans'ın Avengers: Doomsday'de Kaptan America'yı değil Nomad karakterini canlandıracağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Nomad, normalde Kaptan Amerika olarak görmeye alışık olduğumuz Steve Rogers'ın çizgi romanlarda büründüğü alternatif karakterlerden birisi. Bu karakterin çizgi romanlara dâhil edildiği orijinal hikâyede Steve Rogers, Amerikan hükûmetine olan inancını yitiriyor ve Kaptan Amerika personasını geride bırakara hiçbir devlete bağlılığı olmayan Nomad karakterine bürünüyor.

Chris Evans'ın filmde Nomad olarak yer alacak olması, Avengers: Doomsday'de muhtemelen sevdiğimiz karakterlerin paralel evrendeki versiyonlarını göreceğimizi düşündürüyor. Zaten Robert Downey Jr.'ın Dr. Doom karakterinin de aslında yine Tony Stark olacağı, sadece paralel evrende Dr. Doom'a dönüşmüş bir Tony Stark izleyeceğimiz konuşuluyordu. Görünen o ki paralel evrenler Avengers: Doomsday'in de önemli bir parçası olacak.

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