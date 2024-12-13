Chris Evans, Marvel Sinematik Evreni'ne farklı bir karakterle dönüyor

Robert Downey Jr.'ın Avengers: Doomsday'de rol alacağı duyurulduğunda, yıldız oyuncunun bu kez Iron Man değil Dr. Doom olarak karşımıza çıkacağı duyurulmuştu. Bu yüzden Chris Evans'ın geri döneceği duyurulduğunda, onun da Kaptan Amerika'dan farklı bir karakteri canlandırabileceği ihtimali gündeme geldi. Bugün gelen haberle birlikte, bu durum artık bir ihtimal olmanın ötesine geçti.
Chris Evans, Avengers: Doomsday'de Nomad'e Hayat Verecek
Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Chris Evans'ın Avengers: Doomsday'de Kaptan America'yı değil Nomad karakterini canlandıracağını söylüyor.
Chris Evans'ın filmde Nomad olarak yer alacak olması, Avengers: Doomsday'de muhtemelen sevdiğimiz karakterlerin paralel evrendeki versiyonlarını göreceğimizi düşündürüyor. Zaten Robert Downey Jr.'ın Dr. Doom karakterinin de aslında yine Tony Stark olacağı, sadece paralel evrende Dr. Doom'a dönüşmüş bir Tony Stark izleyeceğimiz konuşuluyordu. Görünen o ki paralel evrenler Avengers: Doomsday'in de önemli bir parçası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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