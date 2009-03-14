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Zotac, Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 modelini hazırlıyor
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Infinity serisi su soğutmalı ekran kartlarını kullanıma sunan Zotac, Nvidia'nın tek grafik işlemcili ekran kartı gamındaki en hızlı çözümü olan GeForce GTX 285 için özel soğutuculu yeni bir model üzerinde çalışıyor. Peki Zotac, yeni modelinde nasıl bir soğutucu kullanacak?

Resimlerden de anlaşılabileceği üzere firma, soğutucu çözümlerinde sektörün köklü firmalarından birisi olan Arctic Cooling'in en son Galaxy tarafından yine GeForce GTX 285 modelinde kullanılan ve sahip olduğu 3 adet fanla dikkat çeken Accelero Xtreme isimli soğutucusunu kullanıyor.

Yeni bir baskılı devre tasarımı kullandığı belirtilen Zotac'ın özel soğutuculu GeForce GTX 285 modeli, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alıyor. Katı kapasitörleriyle dikkat çeken ve 6'sı GPU, 3'ü ise bellek için olmak üzere toplamda 9 fazlı güç tasarımına sahip olan kart, Hynix tarafından üretilen 0.77ns'lik GDDR3 bellek yongalarını kullanıyor.

Saat hızlarında herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtilen dolayısıyla grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve belleklerinin de 2484MHz'de görev yaptığı ifade edilen ekran kartı, DirectX 10, PhysX, CUDA ve PureVideo HD teknolojilerini de desteklemekte.

Zotac'ın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunması beklenilen Arctic Cooling Accelero Xtreme soğutuculu yeni GeForce GTX 285 modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Zotac, Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 modelini hazırlıyor
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Zotac, Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 modelini hazırlıyor
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DH Misafiri 9 yıl
cok iyi bi ekran kartı ama bence bu ekran kartı soğutmaları bence x2 lerde kullanılsaydı cok cok daha iyi olurdu
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cenkyyy 9 yıl
çok güzel kart ama biraz geç kalınmadıı böyle bir model için ?
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Th3InferNal 10 yıl
Bu soğutucular iyi olacaktır ama gereksiz
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maviay1980 10 yıl
Vuze tam yük altında Accelero Extreme 30db altında ses sunuyor bu üç fan için oldukça sessiz.Daha önce Galaxy firmasıda bu ürünü kullandı aynı zamanda HD 4870 içinde en iyi seçim bence budur...
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Vuze 10 yıl
sogutma olarak cok iyi performasn vericekse ses çözümüne nasıl bir katkı saglayacaktır ?
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tolgaciik 10 yıl
vaayyss
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Krak3n 10 yıl
Oldukça şık ve kullanışlı duruyor.O/C yapanlar için ideal bir seçim olur.Lakin fiyatı pek pahalı olacak gibime geliyor.
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maviay1980 10 yıl
Kart ısınmadığından fanlar yavaş dönüyor ve oldukça sessizler sen içini ferah tut...
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sampiyon bilo 10 yıl
Sol taraftaki pasif soğutucunun altında ne var?
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00x men00 10 yıl
artık her marka Arctic Coolingin bu 3 fanlı soğutucusunu takıyo bence tek gpular için fazla gereksiz
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