Zotac, Arctic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 modelini hazırlıyor

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Infinity serisi su soğutmalı ekran kartlarını kullanıma sunan Zotac, Nvidia'nın tek grafik işlemcili ekran kartı gamındaki en hızlı çözümü olan GeForce GTX 285 için özel soğutuculu yeni bir model üzerinde çalışıyor. Peki Zotac, yeni modelinde nasıl bir soğutucu kullanacak?

Resimlerden de anlaşılabileceği üzere firma, soğutucu çözümlerinde sektörün köklü firmalarından birisi olan Arctic Cooling'in en son Galaxy tarafından yine GeForce GTX 285 modelinde kullanılan ve sahip olduğu 3 adet fanla dikkat çeken Accelero Xtreme isimli soğutucusunu kullanıyor.

Yeni bir baskılı devre tasarımı kullandığı belirtilen Zotac'ın özel soğutuculu GeForce GTX 285 modeli, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alıyor. Katı kapasitörleriyle dikkat çeken ve 6'sı GPU, 3'ü ise bellek için olmak üzere toplamda 9 fazlı güç tasarımına sahip olan kart, Hynix tarafından üretilen 0.77ns'lik GDDR3 bellek yongalarını kullanıyor.

Saat hızlarında herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtilen dolayısıyla grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve belleklerinin de 2484MHz'de görev yaptığı ifade edilen ekran kartı, DirectX 10, PhysX, CUDA ve PureVideo HD teknolojilerini de desteklemekte.

Zotac'ın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunması beklenilen Arctic Cooling Accelero Xtreme soğutuculu yeni GeForce GTX 285 modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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