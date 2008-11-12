Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZOTAC DisplayPort destekli GeForce 9500GT modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,3b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ZOTAC DisplayPort destekli GeForce 9500GT modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Henüz genç bir firma olmasına rağmen kısa sürede Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden biri olmayı başaran ZOTAC, DisğlayPort destekli GeForce 9500GT modelini duyurdu. Bilindiği üzere ekran kartlarının çok büyük kısmında görüntü arabirimi olarak DVI teknolojisi kullanılsa da yüksek tanımlı içeriğin ve uygun televizyon/monitörlerin yaygınlaşmaya başlaması faklı ihtiyaçları da beraberinde getirmişti.

HDMI teknolojisi bir süredir yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olsa da lisans ücretleri noktasındaki avantajı başta olmak üzere sahip olduğu detaylar ile DisplayPort teknolojisinin ileride sektör standardı olabileceği üzerinde duruluyor. ZOTAC'ın hazırladığı yeni model ise GeForce 9500GT'yi esas alıyor ve giriş seviyesindeki sistemler ile HTPC'leri hedef alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve 32x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartının grafik işlemcisi 550MHz, paralel işlem birimleri 1375MHz ve bellekleri de 1600MHz'de görev yapıyor. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan DirectX 10 destekli ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Aktif fan ile soğutulan ayrıca CUDA ve PhysX uyumluluğu da bulunan kart üzerinde DisplayPort ile birlikte DVO ve HDMI konnektörleri de yer alıyor. Önümüzdeki günlerde satışına başlanması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Confusion 11 yıl

@Fennezs bu konu haber içeriklidir:::::: habere yorum yapılması gerekir; bu tip konuda karşılaştırma ve tavsiye istemek yerine yeni konu açınız!!!!!!



bu model ve özelliklerine bakınca HTPC işine kanalize edilmiş ve özellikleri ona göre optimize edilmiş bir kart hazırlamış firma ve bence 9500gt üzerinde yaparak çok akıllıca davranmış

bu modelden yukarı çıksa fiyat sapıtacak ve farklı gruba dahil olacak
aşşağı ise özellikleri zayıf kalacak......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
ne kadar geniş gözüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl HIS HD4830 Crossfire video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim