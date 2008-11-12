ZOTAC DisplayPort destekli GeForce 9500GT modelini duyurdu

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Henüz genç bir firma olmasına rağmen kısa sürede Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden biri olmayı başaran ZOTAC, DisğlayPort destekli GeForce 9500GT modelini duyurdu. Bilindiği üzere ekran kartlarının çok büyük kısmında görüntü arabirimi olarak DVI teknolojisi kullanılsa da yüksek tanımlı içeriğin ve uygun televizyon/monitörlerin yaygınlaşmaya başlaması faklı ihtiyaçları da beraberinde getirmişti.

HDMI teknolojisi bir süredir yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olsa da lisans ücretleri noktasındaki avantajı başta olmak üzere sahip olduğu detaylar ile DisplayPort teknolojisinin ileride sektör standardı olabileceği üzerinde duruluyor. ZOTAC'ın hazırladığı yeni model ise GeForce 9500GT'yi esas alıyor ve giriş seviyesindeki sistemler ile HTPC'leri hedef alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve 32x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartının grafik işlemcisi 550MHz, paralel işlem birimleri 1375MHz ve bellekleri de 1600MHz'de görev yapıyor. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan DirectX 10 destekli ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Aktif fan ile soğutulan ayrıca CUDA ve PhysX uyumluluğu da bulunan kart üzerinde DisplayPort ile birlikte DVO ve HDMI konnektörleri de yer alıyor. Önümüzdeki günlerde satışına başlanması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.