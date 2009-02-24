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Zotac donanımsal hız aşırtma aracı Nitro'yu güncelledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,8b
1
25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac donanımsal hız aşırtma aracı Nitro'yu güncelledi
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Zotac, bir süre önce kullanıma sunduğu Nitro isimli donanımsal overclock kontrolcüsü için yeni bir güncelleme yayımladı. Firmanın GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarıyla kullanılabilen ve çalışma hızlarının donanımsal olarak ayarlanabilmesine olanak tanıyan Nitro kontrolcüsünün 1.015 sürüm numaralı yeni FireStorm yazılımıyla "expert" modunda kullanıcıların manuel olarak ekran kartı saat hızlarını 1MHz, 5MHz ve 10MHz'lik aralıklarla arttırabilecekleri belirtilmekte.

Elde edilen hız aşırtma değerlerine yönelik profillerin de yaratılabileceği gibi Nitro ile ekran kartı sıcaklık seviyesinin takibi ve yine manuel olarak fan hızı kontrolünün de yapılabildiği belirtiliyor. Zotac Nitro için FireStorm 1.015 uygulamasını buradan indirebilirsiniz.


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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bilgisayar bölümü öğrencisiyim ve öğretmenim ban hızaşırtma hakkında bilgi edin dedi benim bilgisayar üstünde biosdan yaptığım hızaşırtma yazılımsal mış bir de farklı bi çeşidi daha varmış kabloya falan bağlanıyor dedi de acaba bileniniz var mı şimdiden teşekkürler
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turbo-powwer 5 yıl DH Misafiri
Forumun overclock bölümüne göz at
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Concerve 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar bilgisayar bölümü öğrencisiyim ve öğretmenim ban hızaşırtma hakkında bilgi edin dedi benim bilgisayar üstünde biosdan yaptığım hızaşırtma yazılımsal mış bir de farklı bi çeşidi daha varmış kabloya falan bağlanıyor dedi de acaba bileniniz var mı şimdiden teşekkürler

o dediği kablo bağlayıp yapılan hız aşırtmayı öğretmenin kendisi yapsın sırtımda istanbul turu attırayım ona öyle söyle :)
kablo kapasitör vs vs bağlanıp yapılan overclock halk arasında vmod olarak geçiyor voltaj mod yani , bir kaç resim atayım bir GTX Titanın katlediliş resimleri :) gerçi normal kullanıcı için katlediliş LN2 soğutma ile monster mod , ben çok anlamam ama takip ederim hocanın ne demek istediği hakkında fikrin olsun koyayım resim bakıver


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mickcasey 10 yıl
artısı bence her restartta ayarların basa donmemesı olur eger varsa.
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Source 10 yıl

Orjinalden alıntı: Mickcasey

artısı bence her restartta ayarların basa donmemesı olur eger varsa.

evet var ayarlar kaydedilebiliyor


teşekkürler DH
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00x men00 10 yıl
eğer ben alırken nvidianın güzel kartı olsaydı kesin zotac alırdım adamlar güzel iş çıkarıyo
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Penryn 10 yıl
Bu seferki daha güzel olmuş sanki.

Haber için sağolun.
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**Stolas** 10 yıl
peki bu cihazın artısı nerdir karta yani donanımsal olunca dahamı iyi kontrol ediliyo sonuçta riva tunerdan 10 larca profil yapıp istediğin zaman isteidğin hızda ve fanda kullanıosun?
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