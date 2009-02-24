Zotac donanımsal hız aşırtma aracı Nitro'yu güncelledi

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan Zotac, bir süre önce kullanıma sunduğu Nitro isimli donanımsal overclock kontrolcüsü için yeni bir güncelleme yayımladı. Firmanın GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarıyla kullanılabilen ve çalışma hızlarının donanımsal olarak ayarlanabilmesine olanak tanıyan Nitro kontrolcüsünün 1.015 sürüm numaralı yeni FireStorm yazılımıyla "expert" modunda kullanıcıların manuel olarak ekran kartı saat hızlarını 1MHz, 5MHz ve 10MHz'lik aralıklarla arttırabilecekleri belirtilmekte.

Elde edilen hız aşırtma değerlerine yönelik profillerin de yaratılabileceği gibi Nitro ile ekran kartı sıcaklık seviyesinin takibi ve yine manuel olarak fan hızı kontrolünün de yapılabildiği belirtiliyor. Zotac Nitro için FireStorm 1.015 uygulamasını buradan indirebilirsiniz.