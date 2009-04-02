Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac, GeForce GTX 275 ve GTX 275 AMP! Edition modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,5b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zotac, GeForce GTX 275 ve GTX 275 AMP! Edition modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın rakibi AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 girişimine karşı GeForce GTX 275 modelini lanse etmesiyle birlikte firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan GeForce GTX 275 temelli ekran kartları da gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen partnerlerinden birisi olan Zotac, GeForce GTX 275 için standart modele ek olarak fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen GeForce GTX 275 AMP! Edition modelini de duyurdu.

Zotac'ın her iki yeni ekran kartı da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarına 240x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Nvidia'nın standart soğutucusunu kullanan her iki modelde çift slot tasarıma sahip. DirectX 10 destekli ekran kartları ayrıca Nvidia'nın son dönemde adeta üzerine titrediği, CUDA, PhysX ve 3D Vision teknolojilerine destek veriyorlar.

Standart saat hızlarına sahip modelde grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlemciler 1404MHz ve bellekler de 2268MHz'de görev yaparken, GeForce GTX 275'in AMP! Edition versiyonunda ise grafik işlemci çalışma frekansı 702MHz'e, paralel işlemci hızı 1512MHz'e ve bellek frekansı da 2520MHz'e çıkartılmış. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahi olan her iki yeni ekran kartının da Race Driver: GRiD oyunu ve 3D Mark Vantage Advanced Edition ile geleceği açıklandı.

Zotac'ın önümüzdeki günlerde ülkemizde de pazara sunmayı planladığı GeForce GTX 275 ve GeForce GTX 275 AMP! Edition modellerinin Türkiye satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Zotac, GeForce GTX 275 ve GTX 275 AMP! Edition modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Anaesthetica 10 yıl
neden yurtdışında yaşayan bi akrabam yokki he neden ? (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: G0THIC

neden yurtdışında yaşayan bi akrabam yokki he neden ? (:

Ne bilelim.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 10 yıl
Gtx 275 nur topu gibi olacak en azından diğer kartların fiyatlarınıda etkiler :)
Uygun olursa almayı düşünüyorum kendilerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MOSAD 10 yıl
Sistemimi toplamak için 275 AMP'ı bekliyorum. En kısa zamanda çıkar piyasaya inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: MOSAD

Sistemimi toplamak için 275 AMP'ı bekliyorum. En kısa zamanda çıkar piyasaya inşallah.


inşallah bende bu kartı bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 10 yıl
Atı buna rakip olarak 4890ı çıkartacak bence ezer geçer :) GTX280dende iyi olacağını düşünüyorum. Hele birde Sapphire markası Toxic 4890 çıkarırsa dadundan yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 10 yıl
Yurtdışı fiyatının 269 $ olarak belirlendiği yazıyordu referans modelin sanırım. HD 4890 da 249 $ idi. Bu fiyatlar Türkiye'de olsa biz de rekabetten falan söz ederdik belki lakin bize gelince vergi yüküyle eziliyoruz. Yazık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 10 yıl
Yurtdışı fiyatının 269 $ olarak belirlendiği yazıyordu referans modelin sanırım. HD 4890 da 249 $ idi. Bu fiyatlar Türkiye'de olsa biz de rekabetten falan söz ederdik belki lakin bize gelince vergi yüküyle eziliyoruz. Yazık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VMTX 10 yıl
işte yeni model konusunda herzaman takdir ettiğim firma zotac.adamların yeni anlayışı çok güzel.yeni bir işlemci mi çıktı diğer firmalar gibi referans tasarım ile işe başlayıp sonradan yeni model eklemesi yapmıyorlar.referans tasarımı ile yanında sınırlara dayatılmış iki model ve işte gtx275 ve gtx275 amp diye iki model.
fiyat konusunda biraz insaflı olabilseler çok mükemmel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blacksticks 10 yıl
448-bit, 896MB
Neden Nvidianın kart oranları böyle? Bu oranın bi özelliğimi var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
AMP bence boşuna bir kart kendim oc yaparak çok daha iyi olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParaBende 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

AMP bence boşuna bir kart kendim oc yaparak çok daha iyi olur..


Genelde AMP modellerin yanında oyun veriyorlar o zaman karlı oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
money-money-money?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X Files 10 yıl
Tama herşey iyi güzel hoşta Fiyat ?

Napolyonun dediği gibi Para... Para ... Para ...

Verdiğin paranın karşılığını almak yada alamamak işte bütün mesele bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15503 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
zotac, vga ve
2 etiket daha Ekran Kartı geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Gigabyte HD4890 1GB video inceleme 10 yıl FIFA 09 Ultimate Team Mod inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim