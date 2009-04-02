Zotac, GeForce GTX 275 ve GTX 275 AMP! Edition modellerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın rakibi AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 girişimine karşı GeForce GTX 275 modelini lanse etmesiyle birlikte firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan GeForce GTX 275 temelli ekran kartları da gün ışığına çıkmaya başladı. Ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen partnerlerinden birisi olan Zotac, GeForce GTX 275 için standart modele ek olarak fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen GeForce GTX 275 AMP! Edition modelini de duyurdu.

Zotac'ın her iki yeni ekran kartı da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarına 240x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Nvidia'nın standart soğutucusunu kullanan her iki modelde çift slot tasarıma sahip. DirectX 10 destekli ekran kartları ayrıca Nvidia'nın son dönemde adeta üzerine titrediği, CUDA, PhysX ve 3D Vision teknolojilerine destek veriyorlar.

Standart saat hızlarına sahip modelde grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlemciler 1404MHz ve bellekler de 2268MHz'de görev yaparken, GeForce GTX 275'in AMP! Edition versiyonunda ise grafik işlemci çalışma frekansı 702MHz'e, paralel işlemci hızı 1512MHz'e ve bellek frekansı da 2520MHz'e çıkartılmış. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahi olan her iki yeni ekran kartının da Race Driver: GRiD oyunu ve 3D Mark Vantage Advanced Edition ile geleceği açıklandı.

Zotac'ın önümüzdeki günlerde ülkemizde de pazara sunmayı planladığı GeForce GTX 275 ve GeForce GTX 275 AMP! Edition modellerinin Türkiye satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör