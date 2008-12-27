ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini hazırladı

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ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini standart model ile birlikte kullanıma sunacak. (Temsili Resim)

8 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarının ev sahipliği yapacağı önemli etkinliklerden biri de Nvidia'nın GeForce GTX 2x5 lansmanı olacak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelleri fuar dahilinde katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bir süre önce ilk test sonuçları yayımlanmaya başlanan GeForce GTX 295 modelinin aksine GeForce GTX 285 için resmiyete kavuşan teknik detaylar dışında herhangi bir somut gelişme yaşanmış değil. Artan saat hızlarıyla birlikte yerini alacağı GeForce GTX 280 modelinden %10+ seviyesinde daha hızlı olacağı belirtilen GeForce GTX 285'in güç tüketimi de daha düşük seviyede olacak.

Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 55nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlar doğrultusunda üretici firmalar fabrika çıkışı arttırılmış saat hızına sahip "özel" modeller üzerinde de çalışıyorlar. Bahsi geçen bu firmalardan biri de sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ZOTAC. Gelen bilgilere göre firma, GeForce GTX 285 ve GTX 285 AMP! Edition modellerini eş zamanlı olarak kullanıma sunacak.

Yeni modelleriyle birlikte kutu tasarımında da değişikliğe gideceği belirtilen ZOTAC, GeForce GTX 285 ve GTX 285 AMP! Edition modellerinin kutulamasında farklı karakterler kullanabilir. Türünün en hızlı örneklerinden biri olacağı ifade edilen GeForce GTX 285 AMP! Edition modelinde grafik işlemci, paralel işlemci ve bellek saat hızlarının ciddi derecede arttırıldığı ifade ediliyor.

Her iki modeliyle birlikte biri oyun olmak üzere iki tam sürüm uygulama hediye edeceği bildirilen ZOTAC'ın 55nm GT200b GPU'lu yeni ekran kartları, Nvidia'nın resmi lansmanına paralel olarak Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulacak. Tasarım özellikleri açısından Nvidia'nın referans çizgisini sürdüreceği belirtilen ZOTAC'ın GeForce GTX 285 modelleri için fiyatlar henüz açıklanmadı.