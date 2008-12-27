ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini hazırladı

ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini standart model ile birlikte kullanıma sunacak. (Temsili Resim)
8 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarının ev sahipliği yapacağı önemli etkinliklerden biri de Nvidia'nın GeForce GTX 2x5 lansmanı olacak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelleri fuar dahilinde katılımcıların beğenisine sunulacak.
Bir süre önce ilk test sonuçları yayımlanmaya başlanan GeForce GTX 295 modelinin aksine GeForce GTX 285 için resmiyete kavuşan teknik detaylar dışında herhangi bir somut gelişme yaşanmış değil. Artan saat hızlarıyla birlikte yerini alacağı GeForce GTX 280 modelinden %10+ seviyesinde daha hızlı olacağı belirtilen GeForce GTX 285'in güç tüketimi de daha düşük seviyede olacak.
Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 55nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlar doğrultusunda üretici firmalar fabrika çıkışı arttırılmış saat hızına sahip "özel" modeller üzerinde de çalışıyorlar. Bahsi geçen bu firmalardan biri de sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ZOTAC. Gelen bilgilere göre firma, GeForce GTX 285 ve GTX 285 AMP! Edition modellerini eş zamanlı olarak kullanıma sunacak.
Yeni modelleriyle birlikte kutu tasarımında da değişikliğe gideceği belirtilen ZOTAC, GeForce GTX 285 ve GTX 285 AMP! Edition modellerinin kutulamasında farklı karakterler kullanabilir. Türünün en hızlı örneklerinden biri olacağı ifade edilen GeForce GTX 285 AMP! Edition modelinde grafik işlemci, paralel işlemci ve bellek saat hızlarının ciddi derecede arttırıldığı ifade ediliyor.
Her iki modeliyle birlikte biri oyun olmak üzere iki tam sürüm uygulama hediye edeceği bildirilen ZOTAC'ın 55nm GT200b GPU'lu yeni ekran kartları, Nvidia'nın resmi lansmanına paralel olarak Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulacak. Tasarım özellikleri açısından Nvidia'nın referans çizgisini sürdüreceği belirtilen ZOTAC'ın GeForce GTX 285 modelleri için fiyatlar henüz açıklanmadı.
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ev sinema sistemi alıcan gene vergi koyuyor tabii bunlar yurtdışına damakul fiatları.Bakalım nereye kadar gidecek bu ülkenin hali inşallah iyiye gider!!!!!!!
Az çok ekran kartlarınada birşeyler oluyor herhalde
Mesut
512bit i bıraksın eldeki gtx260 lara 240core uygulasa 280i zaten geçecek bu adamlar harbi mal yaa
yoksa bakınız 9800gtx+ fabrika çıkışı hızaşırtma değerlerine
Şu an için Türkiye satış fiyatları netleşmiş değil. Hatta çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin aksine GeForce GTX 285'in yurt dışı satış fiyatları bile kısmen belirsizliğini koruyor. Çünkü AMD-ATi'nin son fiyat indirimleriyle birlikte Radeon HD 4870 modeli 199$ seviyesine geriledi ayrıca 250$ altı fiyat segmentinde 1GB bellekli Radeon HD 4870, 350$ altı fiyat segmentinde ise çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modellerini alabilmek (yurt dışı için) mümkün. Bu duruma paralel olarak Nvidia'nın fiyatlandırma için son ana kadar beklemesi de ihtimaller dahilinde değerlendirilebilir.