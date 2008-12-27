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ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini hazırladı
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ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini standart model ile birlikte kullanıma sunacak. (Temsili Resim)

8 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarının ev sahipliği yapacağı önemli etkinliklerden biri de Nvidia'nın GeForce GTX 2x5 lansmanı olacak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelleri fuar dahilinde katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bir süre önce ilk test sonuçları yayımlanmaya başlanan GeForce GTX 295 modelinin aksine GeForce GTX 285 için resmiyete kavuşan teknik detaylar dışında herhangi bir somut gelişme yaşanmış değil. Artan saat hızlarıyla birlikte yerini alacağı GeForce GTX 280 modelinden %10+ seviyesinde daha hızlı olacağı belirtilen GeForce GTX 285'in güç tüketimi de daha düşük seviyede olacak.

Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 55nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlar doğrultusunda üretici firmalar fabrika çıkışı arttırılmış saat hızına sahip "özel" modeller üzerinde de çalışıyorlar. Bahsi geçen bu firmalardan biri de sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ZOTAC. Gelen bilgilere göre firma, GeForce GTX 285 ve GTX 285 AMP! Edition modellerini eş zamanlı olarak kullanıma sunacak.

Yeni modelleriyle birlikte kutu tasarımında da değişikliğe gideceği belirtilen ZOTAC, GeForce GTX 285 ve GTX 285 AMP! Edition modellerinin kutulamasında farklı karakterler kullanabilir. Türünün en hızlı örneklerinden biri olacağı ifade edilen GeForce GTX 285 AMP! Edition modelinde grafik işlemci, paralel işlemci ve bellek saat hızlarının ciddi derecede arttırıldığı ifade ediliyor.

Her iki modeliyle birlikte biri oyun olmak üzere iki tam sürüm uygulama hediye edeceği bildirilen ZOTAC'ın 55nm GT200b GPU'lu yeni ekran kartları, Nvidia'nın resmi lansmanına paralel olarak Ocak ayı içerisinde kullanıma sunulacak. Tasarım özellikleri açısından Nvidia'nın referans çizgisini sürdüreceği belirtilen ZOTAC'ın GeForce GTX 285 modelleri için fiyatlar henüz açıklanmadı.


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mustafa2080 10 yıl
devlet bizi soyduğu sürece biz hiç bir book alamayız!!! devlet sıfır 50 mil maliyeti olan arabaya toplam 70 mil vergi koyuyor toplam ötv + kdv..
ev sinema sistemi alıcan gene vergi koyuyor tabii bunlar yurtdışına damakul fiatları.Bakalım nereye kadar gidecek bu ülkenin hali inşallah iyiye gider!!!!!!!
Az çok ekran kartlarınada birşeyler oluyor herhalde
Mesut
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StreamRolleR 10 yıl
5 aydır bunları bekliyorum gtx350 beklemek lazım ama bu işe bir demek lazım! bence 650 ytl fln olucaktır ve makuldür
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emreq 10 yıl
650 ytl makulmü? Dostum siz parayı sokaktan topluyorsunuz heralde. Bir ps3 konsolonun 400 $ satıldığını düşünürseniz bence hiç makul değil. Güncel ve hızlı bir ekran kartının 200 $' dan fazla olmaması gerek, gerisi soygun...
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Promity 10 yıl
Şimdi bunun ne farkı var teknik olarak 280den eskileri öldürsün diyemi yapıyor bunu.
512bit i bıraksın eldeki gtx260 lara 240core uygulasa 280i zaten geçecek bu adamlar harbi mal yaa
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coupant 10 yıl
GTX 285 AMP, kulağa hoş geliyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ara model bunlar geçiniz...
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bigdede 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

ara model bunlar geçiniz...


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drkayzer 10 yıl
inşallah ucuz olurda bizde alırız
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kurtbecer 10 yıl
umarım nm olarak küçülme sonrası oluşan hızaşırtılmış modeller ciddi saat artı hızları ile gelirde...doğru düzgün bir performans artışı olur..
yoksa bakınız 9800gtx+ fabrika çıkışı hızaşırtma değerlerine
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Digiali 10 yıl
Bu güzel ancak fiyat önemli .....
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fx57 10 yıl
Orjinalden alıntı: Digiali

Bu güzel ancak fiyat önemli .....


Şu an için Türkiye satış fiyatları netleşmiş değil. Hatta çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin aksine GeForce GTX 285'in yurt dışı satış fiyatları bile kısmen belirsizliğini koruyor. Çünkü AMD-ATi'nin son fiyat indirimleriyle birlikte Radeon HD 4870 modeli 199$ seviyesine geriledi ayrıca 250$ altı fiyat segmentinde 1GB bellekli Radeon HD 4870, 350$ altı fiyat segmentinde ise çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modellerini alabilmek (yurt dışı için) mümkün. Bu duruma paralel olarak Nvidia'nın fiyatlandırma için son ana kadar beklemesi de ihtimaller dahilinde değerlendirilebilir.
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Berat! 10 yıl

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