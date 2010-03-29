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Zotac GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini tanıttı
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Zotac ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli GF100 GPU'sundan güç alan yeni ekran kartlarından üst model olan GeForce GTX 480, 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz, paralel işlem birimleri 1401MHz ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan ekran kartı, SLI teknolojisiyle çoklu ekran kartı, 3DVision Surround teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyabiliyor. Aynı zamanda CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle birlikte C++ hızlandırma yeteneğine de sahip olan kart üzerinde bir adet HDMI ve iki DVI çıkışı bulunuyor.

Zotac'ın GeForce GTX 470 modelinde ise 448x paralel işlem birimiyle birlikte 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine yer verildiğini görmekteyiz. Grafik işlem birimi 697MHz, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'De görev yapan ekran kartı, sahip olduğu ek özellikler açısından ise GeForce GTX 480 ile benzer bir çizgide yer alıyor.

Zotac'ın yeni modellerinden GeForce GTX 470, Avrupa'da 341 Avro seviyesinden listelere girerken, GeForce GTX 480 ise 499 Avro seviyesinden listelenmiş durumda.

Zotac GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini tanıttı
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Tolgá 9 yıl
@ DH Misafiri banada 9600gt yetiyor ama 1280*1024 de..3850 de 9600gt de yüksek çözünürlük kartı değil o yüzden farklı kartlar gerekiyor.
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StreamRolleR 9 yıl
iyi 700 tl olucak Tr de USd olarak girerse tabi ve büyük ihtimal ile öle olur
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DH Misafiri 9 yıl
her türlü oyunu hd 3850 ile full detay oynayabiliyorum.
programcı değilim oyun oynamak için kartlara para veriyorum.bu kart beni bir 5 sene daha götürür ziraz 2 sene bir tane adam gibi oyun çıkıyor.
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muvaZaa xD 9 yıl
Avrupada 500€ ise Türkiyede 1200 Tl yi bile geçmesine şaşırmamak gerek
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huseyincarnege 9 yıl
türkiyede 1250tl gtx480 olur onu alcana
hd5970 al cooook daha iyi hem de daha az erektirik çekiyo.şudurumda bunu almak mantık işi dehil bence.
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ALBAY 9 yıl
Saçma işler uzmanı nvidia..Kimse o paraya bu kartları almaz..Adam gider 5970 alır bilemedin 5850 CF yapar.Her türlü Cevo
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DH Misafiri 9 yıl
İnşallah bu kartlar Ati ile rakebetten dolayı fiyatların düşmesine vesile kılar. Öyle ümit ediyorum. Satış fiyatları çok yüksek....
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