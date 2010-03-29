Zotac GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerini tanıttı

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Zotac ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli GF100 GPU'sundan güç alan yeni ekran kartlarından üst model olan GeForce GTX 480, 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz, paralel işlem birimleri 1401MHz ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan ekran kartı, SLI teknolojisiyle çoklu ekran kartı, 3DVision Surround teknolojisiyle de çoklu monitör kurulumlarına olanak tanıyabiliyor. Aynı zamanda CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojileriyle birlikte C++ hızlandırma yeteneğine de sahip olan kart üzerinde bir adet HDMI ve iki DVI çıkışı bulunuyor.

Zotac'ın GeForce GTX 470 modelinde ise 448x paralel işlem birimiyle birlikte 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine yer verildiğini görmekteyiz. Grafik işlem birimi 697MHz, paralel işlem birimleri 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'De görev yapan ekran kartı, sahip olduğu ek özellikler açısından ise GeForce GTX 480 ile benzer bir çizgide yer alıyor.

Zotac'ın yeni modellerinden GeForce GTX 470, Avrupa'da 341 Avro seviyesinden listelere girerken, GeForce GTX 480 ise 499 Avro seviyesinden listelenmiş durumda.

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