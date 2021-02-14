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    RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor

    Nvidia’nın orta segmente konumlandırdığı RTX 3060 firmanın tanıtımda sunduğu performans verileri ve tavsiye edilen satış fiyatı itibariyle bir hayli dikkat çekmişti.
    14 Şubat 2021, 21:30 (3 gün)
    4,5b
    1
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor
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    GPU devinin heyecanla beklenen orta segment kartından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre MSRP seviyesi fiyatlar bir süre daha hayalden öte geçemeyecek.

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    RTX 3060 önsiparişleri iptal ediliyor

    Geçtiğimiz hafta madencilerin elinde gördüğümüz RTX 3060 görünüşe göre Ampere ailesiyle aynı yolda ilerleyecek. E-perakende satıcılarının önsipariş veren kullanıcıların siparişlerini iptal ederek daha yüksek fiyatla yeniden satın almaya zorladığı haberleri can sıkıyor.

    Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde satış yapan ProShop’ta yeni modelin MSRP’nin %52-75 fazlasına listelendiği görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı"

    Diğer taraftan ProShop artan talepten faydalanan tek e-perakendeci de değil. Farklı satıcılarda listelenen RTX 3060’larda sadece son 1 hafta içerisinde 100 Euro’ya yakın fiyat artışı gözlemlendi. RTX 3060 bu haliyle performansıyla olmasa da fiyat etiketiyle ağabeyi RTX 3060 Ti’ı kıskandırır düzeyde. Son olarak RTX 3060'ın 25 Şubat'ta satışa sunulacağını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/retailers-already-increasing-pricing-on-geforce-rtx-3060-before-it-is-even-released Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S smalsrol (Volkan Küçük) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupa tüketici hakları kurumunun şu firmalara okkalı bir ceza vermesi gerek. bunlar iyice azdı. Hepsi amd ve intelin ve onların partnerlerinin başının altından cıkıyor. Bu kadar da olmaz ! 2 firma tekel olursa olacagı bu !
    Avrupa tüketici hakları kurumunun şu firmalara okkalı bir ceza vermesi gerek. bunlar iyice azdı. Hepsi amd ve intelin ve onların partnerlerinin başının altından...
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    W w8core (Mustafa Koçyiğit) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ethereum düşmeden bunların fiyatı düşmez.
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    snakefatih (Fatih Mortezmo Altamiano Del Casio) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunculara 1030 yeter
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine üzdü...
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    kaptan666 (Ridvan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye fiyatı 10.000tl olur.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bekleyin kardeşim hemen almayın millette sıkıntı var elinizdekiyle idare edin beklemede kalın bakalım ne olcak satamadıkları ürünün fiyatı düşer yani düşmezse almayın :) bende rx 570 var degiştirmeyi düşünmüyorum mesela bi gün sıfır fiyatlar uygun olursa halledriz ??
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    "Nvidia uçuyo kaçıyo kanka, dlss ve rt çok güsel." Elind eparası bekleyen, bu teknolojileri göremeyen masum oyuncuların hakları n'olcak şimdi. :(
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    qomutan (Murat Yucel) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş, hani 2bin serisi ekran kartlarının helvasını yiyecektik. 5bin e 3060 alıp performansın dibine vuracaktık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mugetsuga 2 gün ( Mesaj Silindi ) qomutan
    Öngörülemeyen sonuçlar oldu ve mining balonu beklenmedik bir hızla yükselmeye devam etti.

    Yoksa yenecekti şimdi 1050 ti bile küllerinden yeniden doğuyor diye haberler yapılıyor
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    W w8core (Mustafa Koçyiğit) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ethereum düşmeden bunların fiyatı düşmez.
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    Nerd Miner (Can ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Helva yiyecektik yahu.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hocam yanarız yapmayın
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    B BekirTemel (Bekir ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    şaşırtmadı
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupa tüketici hakları kurumunun şu firmalara okkalı bir ceza vermesi gerek. bunlar iyice azdı. Hepsi amd ve intelin ve onların partnerlerinin başının altından cıkıyor. Bu kadar da olmaz ! 2 firma tekel olursa olacagı bu !
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