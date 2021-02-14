RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor

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GPU devinin heyecanla beklenen orta segment kartından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre MSRP seviyesi fiyatlar bir süre daha hayalden öte geçemeyecek.

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RTX 3060, RTX 3060 Ti’dan daha yüksek fiyatla çıkış yapabilir

RTX 3060 önsiparişleri iptal ediliyor

Geçtiğimiz hafta madencilerin elinde gördüğümüz RTX 3060 görünüşe göre Ampere ailesiyle aynı yolda ilerleyecek. E-perakende satıcılarının önsipariş veren kullanıcıların siparişlerini iptal ederek daha yüksek fiyatla yeniden satın almaya zorladığı haberleri can sıkıyor.

Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde satış yapan ProShop’ta yeni modelin MSRP’nin %52-75 fazlasına listelendiği görülüyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı"

Diğer taraftan ProShop artan talepten faydalanan tek e-perakendeci de değil. Farklı satıcılarda listelenen RTX 3060’larda sadece son 1 hafta içerisinde 100 Euro’ya yakın fiyat artışı gözlemlendi. RTX 3060 bu haliyle performansıyla olmasa da fiyat etiketiyle ağabeyi RTX 3060 Ti’ı kıskandırır düzeyde. Son olarak RTX 3060'ın 25 Şubat'ta satışa sunulacağını hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/retailers-already-increasing-pricing-on-geforce-rtx-3060-before-it-is-even-released

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