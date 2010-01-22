Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac, ION 2 donanımlı yeni nettop için fiyat iddialarını kabul etmiyor

9 yıl
7,2b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zotac, ION 2 donanımlı yeni nettop için fiyat iddialarını kabul etmiyor
Tam Boyutta Gör

Önde gelen donanım üreticilerinden Zotac, ilk detaylarını CES 2010 fuarında gösterdiği ION 2 konfigürasyonlu yeni nettop modeli hakkında ortaya atılan fiyat iddialarını yalanladı. Firmanın MAG serisi altında lanse etmeyi planladığı mini-bilgisayar için son birkaç gündür 249$ seviyesinde bir fiyatla pazara Mart ayında pazara sunulacağı iddia ediliyor.

Ancak Zotac açıklamasında 249$ bilgisinin doğru olmadığını açıkladı. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT218 GPU'sunun güç vereceği ION 2 ile birlikte hem bulunduğu segmente oranla gelişmiş 3D hızlandırma hem de yüksek tanımlı video (1080p) video oynatabilme yeteneği kazanacak olan yeni nettop modelinin CeBIT 2010'da tanıtılması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
reklam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
zotacın ürettiği bir nettopa 249 a ben hiç inanmamıştım zaten 400 ün altında satmaz bunu zotac
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Bu tür cihazlar sadece film izlemenin ötesinde de özelliklerde sunmalılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
evet firmalar yanlış bilgi sızdırıp sonra kendi kendilerini yalanlıyor. müthiş bir mantık yürütmüşsün helal olsun :)firmalar işi gücü bırakmış gazetecilik oynuyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Darksiders : Wrath of War - Artılar Eksiler Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim