Zotac, ION 2 donanımlı yeni nettop için fiyat iddialarını kabul etmiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önde gelen donanım üreticilerinden Zotac, ilk detaylarını CES 2010 fuarında gösterdiği ION 2 konfigürasyonlu yeni nettop modeli hakkında ortaya atılan fiyat iddialarını yalanladı. Firmanın MAG serisi altında lanse etmeyi planladığı mini-bilgisayar için son birkaç gündür 249$ seviyesinde bir fiyatla pazara Mart ayında pazara sunulacağı iddia ediliyor.
Ancak Zotac açıklamasında 249$ bilgisinin doğru olmadığını açıkladı. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT218 GPU'sunun güç vereceği ION 2 ile birlikte hem bulunduğu segmente oranla gelişmiş 3D hızlandırma hem de yüksek tanımlı video (1080p) video oynatabilme yeteneği kazanacak olan yeni nettop modelinin CeBIT 2010'da tanıtılması bekleniyor.
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