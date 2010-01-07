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Zotac'dan 32nm Intel işlemciler için H55 çipsetli Mini-ITX anakart

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'dan 32nm Intel işlemciler için H55 çipsetli Mini-ITX anakart
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AMP! Edition serisinin yeni temsilcileri için Nvidia'nın DirectX 11 destekli GPU'larını bekleyen Zotac, anakart gamını yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle kompakt boyutlu modellere yönelen firma, H55 çipsetli Mini-ITX anakartını duyurdu. Yüksek performans sınıfındaki mini-bilgisayarlar için hazırlanan H55-ITX WiFi, entegre grafik özellikli yeni nesil Core i3 ve Core i5 modelleri de dahil olmak üzere piyasada satılmakta olan LGA1156 işlemcilerin tamamıyla kullanılabiliyor. Başta katı kapasitörleri olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, iki adet DIMM slotuyla geliyor ve 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Yeni nesil Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi için DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart, PCIe 2.0 x16 slotuyla dileyen kullanıcılara harici ekran kartı kullanılabilme fırsatı da sunuyor.

Pasif soğutmayla gelen dolayısıyla sessiz çalışan anakart, Gigabit Ethernet, eSATA portu, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve 6 adet SATA-II konnektörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yüksek performanslı işlemciler ile uyumlu bir ikili olması ve HTPC'lere göz kırpması beklenen anakartın kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Zotac'dan 32nm Intel işlemciler için H55 çipsetli Mini-ITX anakart
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CoreXXX 9 yıl
bu zotac güzel mini anakartlar yapıyor gerçekdende,çok hoş duruyor ve kalitesini belii ediyor, fiyatı 90-120 dolar civarı olursa alınabilir, daha yüksek olursa m.atx almak daha mantıklı
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ay_erdi 9 yıl
zotac biliyor bu işi
gigabit ethernet,6 adet sata II,e-sata,wifi ve 7.1 ses özelliği çok güzel olmuş.Eğer fiyatıda güzel olursa bir çok kişi tarafından rağbet görecektir bu anakart
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majaturump 9 yıl
Bu arada unuttum yazmayı, Silverstone Sugo SG05B/06B (üzerinde 300W 80+ PCU bulunan tek miniITX kasa) serisi 400W SFX'e terfi edecekmiş. Dolayısıyla mini üst düzey yeni konfigürasyon şöyle olur heralde:
Intel Corei7 870
Zotac H55 Wi-Fi mini ITX
4GB OCZ/Corsair 1333 DDR3
256MB SSD
GeForse GTS250'seviyesinde nVidia Fermi
Creative 5.1 usb harici ses kartı
slim bd-r/rw
Silverstone sugo sgxxb kasa
corsair h50 sıvı soğutma
yaklaşık 4000TL :)
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majaturump 9 yıl
Budur!! Uzun süredir 9300 Wi-Fi Mini-ITX ile piyasada PCI-E x16 slotu bulunduran tek mini ITX olan Zotac tamda "bu kartların yeni nesilleri çıkmayacak mı" diye düşünmeye başlamışken gene 12den vuracak gibi görünüyor. Cyberpower PC LAN mini-H2O modeliyle miniITX yüksek performasnlı mini oyun bilgisayarının bu alanda tek örnek olduğu düşünülürse yine intel & zotac ikilisi süper iş yapar. Üstelik 1156 soket işlemcilerin performansları ortada. LDA775'ten sonra harika olmuş, harika... En geç yaza gelir bulunur sanırım ülkemizde de...
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MÜŞAVİR 9 yıl
Gayet güzel bir anakart yapmışlar. Şu ana kadar gördüğüm mini ler içinde en güzeli bu sanırım.
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Tolgá 9 yıl
çok güzel anakart olmuş komponentlerde güzel..ocsnin h55 ve h57 anakartlarından kaliteli gözüküyor
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