Zotac'dan 32nm Intel işlemciler için H55 çipsetli Mini-ITX anakart

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AMP! Edition serisinin yeni temsilcileri için Nvidia'nın DirectX 11 destekli GPU'larını bekleyen Zotac, anakart gamını yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle kompakt boyutlu modellere yönelen firma, H55 çipsetli Mini-ITX anakartını duyurdu. Yüksek performans sınıfındaki mini-bilgisayarlar için hazırlanan H55-ITX WiFi, entegre grafik özellikli yeni nesil Core i3 ve Core i5 modelleri de dahil olmak üzere piyasada satılmakta olan LGA1156 işlemcilerin tamamıyla kullanılabiliyor. Başta katı kapasitörleri olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, iki adet DIMM slotuyla geliyor ve 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunabiliyor. Yeni nesil Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi için DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan anakart, PCIe 2.0 x16 slotuyla dileyen kullanıcılara harici ekran kartı kullanılabilme fırsatı da sunuyor.

Pasif soğutmayla gelen dolayısıyla sessiz çalışan anakart, Gigabit Ethernet, eSATA portu, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve 6 adet SATA-II konnektörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yüksek performanslı işlemciler ile uyumlu bir ikili olması ve HTPC'lere göz kırpması beklenen anakartın kullanıma sunulacağı tarih ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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