    Intel Arrow Lake Refresh ve Nova Lake, 2026 yılında gelecek

    Intel, 2026’da önce Arrow Lake yenilemesini, ardından tamamen yeni mimariye sahip Nova Lake işlemcilerini çıkaracak. Intel, yol haritasına güvense de AMD, Zen 6 ile avantaj yakalayabilir.

    Intel Arrow Lake Refresh ve Nova Lake, 2026 yılında gelecek Tam Boyutta Gör
    Intel, Goldman Sachs Teknoloji Konferansı’nda yaptığı açıklamada, 2026 yılında Arrow Lake işlemcilerinin yenilenmiş versiyonunu piyasaya süreceğini ve yıl bitmeden tamamen yeni Nova Lake mimarisini tanıtacağını duyurdu. Böylece Intel’in masaüstü planları biraz daha netleşmiş oldu.

    Intel’den üst düzey yönetici John Pitzer, konuyla ilgili yaptığı konuşmada “Masaüstü bilgisayarlar konusunda doldurmamız gereken birkaç boşluk var.” diyerek gelecek yıl Arrow Lake'i yenileyeceklerini ve yılın sonunda 2027'ye girerken Nova Lake ile yeniden sahneye çıkacaklarını aktardı.

    Arrow Lake yenilemesi sınırlı olacak

    Uzun süredir konuşulan Core Ultra 200 serisi için gelecek bu yenilemenin, daha yüksek saat hızları ve seçili K/KF serisi modellerde küçük performans iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Çekirdek sayılarında değişim olmayacağı bazı modellerde ise güç limitlerinin artırılabileceği ifade ediliyor.

    Başlangıçta Intel’in bu ara nesilde daha gelişmiş bir yapay zeka işlem birimi (NPU) tanıtacağı iddia edilmişti. Ancak son raporlar, böyle bir adımın ya hiç planlanmadığını ya da iptal edildiğini gösteriyor.

    Öte yandan Arrow Lake’in 2026’daki yenilenmesi sektör için geç sayılabilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çünkü AMD’nin Zen 6 işlemcilerinin masaüstü versiyonlarının aynı yıl içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Mobil tarafta Zen 6’nın 2027’ye sarkabileceği öne sürülse de AMD, kasım ayında yol haritasını detaylı bir şekilde paylaşacak.

    Intel’in asıl güçlü adımı Nova Lake olacak. Ancak Nova Lake’in yeni bir soket yapısıyla gelmesi Arrow Lake kullanıcılarının yükseltme şansını ortadan kaldırabilir. Haliyle 2026’daki Arrow Lake yenilemesi fiyat-performans açısından çok cazip olmadığı sürece ilgi çekmekte zorlanabilir.

