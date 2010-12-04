Zotac'dan AMD platformu için 880G çipsetli iki yeni Mini-ITX anakart

Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan Zotac, pazara sunduğu kompakt boyutlu anakartlarıyla da ses getirmeyi başarıyor. Bir süredir Intel platformu için Mini-ITX formunda çeşitli çözümler sunan Zotac, AMD platformu için hazırladığı Mini-ITX anakartlarını da duyurdu. 880G-ITX WiFi ve M880G-ITX WiFi model isimlerini taşıyan anakartlar, minik boyutlarına rağmen güçlü özellikleriyle iddialı olacak gibi görünüyorlar. Her ikisi de AMD'nin 880G çipsetini kullanan anakartları önemli farklar ayırıyor.

Zotac M880G-ITX WiFi modeli, AMD'nin 1.5GHz'de çalışan Turion II Neo K625 işlemcisiyle birlikte geliyor. Üzerinde yer alan iki adet DIMM slotu ile 800MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, çipsete entegre Radeon HD 4200 serisi entegre grafik birimiyle birlikte geliyor. 3D hızlandırma ve HD video oynatma yeteneğine sahip olan entegre grafik birimine ek olarak anakart üzerinde PCIe x1 slotu, 802.11 WiFi, iki adet USB 3.0 portu, 6x SATA-II konnektörü, 5.1 kanal ses, DVI ve HDMI çıkışlarına yer veriliyor.

Zotac'ın 880G-ITX WiFi isimli modelinde ise entegre işlemci bulunmuyor. Üzerinde iki adet DDR3-1333MHz bellek slotu bulunan anakart, entegre grafik olarak Radeon HD 4250 ile birlikte geliyor. Depolama sürücüleri için 4 adet SATA-II konnektörüne sahip olan anakartın diğer özellikleri ise, detaylarını yukarıda verdiğimiz M880G-ITX WiFi ile büyük benzerlikler taşıyor. Her ikisi de katı kapasitörlerle donatılan ve Windows 7 Premium sertifikasına sahip olan yeni anakartların yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatlar ise henüz açıklanmadı.