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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zotac'dan AMD platformu için 880G çipsetli iki yeni Mini-ITX anakart

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan Zotac, pazara sunduğu kompakt boyutlu anakartlarıyla da ses getirmeyi başarıyor. Bir süredir Intel platformu için Mini-ITX formunda çeşitli çözümler sunan Zotac, AMD platformu için hazırladığı Mini-ITX anakartlarını da duyurdu. 880G-ITX WiFi ve M880G-ITX WiFi model isimlerini taşıyan anakartlar, minik boyutlarına rağmen güçlü özellikleriyle iddialı olacak gibi görünüyorlar. Her ikisi de AMD'nin 880G çipsetini kullanan anakartları önemli farklar ayırıyor.

Zotac M880G-ITX WiFi modeli, AMD'nin 1.5GHz'de çalışan Turion II Neo K625 işlemcisiyle birlikte geliyor. Üzerinde yer alan iki adet DIMM slotu ile 800MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, çipsete entegre Radeon HD 4200 serisi entegre grafik birimiyle birlikte geliyor. 3D hızlandırma ve HD video oynatma yeteneğine sahip olan entegre grafik birimine ek olarak anakart üzerinde PCIe x1 slotu, 802.11 WiFi, iki adet USB 3.0 portu, 6x SATA-II konnektörü, 5.1 kanal ses, DVI ve HDMI çıkışlarına yer veriliyor.

Zotac'ın 880G-ITX WiFi isimli modelinde ise entegre işlemci bulunmuyor. Üzerinde iki adet DDR3-1333MHz bellek slotu bulunan anakart, entegre grafik olarak Radeon HD 4250 ile birlikte geliyor. Depolama sürücüleri için 4 adet SATA-II konnektörüne sahip olan anakartın diğer özellikleri ise, detaylarını yukarıda verdiğimiz M880G-ITX WiFi ile büyük benzerlikler taşıyor. Her ikisi de katı kapasitörlerle donatılan ve Windows 7 Premium sertifikasına sahip olan yeni anakartların yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatlar ise henüz açıklanmadı.


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abdulmusavvir 8 yıl
Zotac 880G-ITX WiFi modeli tadından yenmez olmuş, Via NanoDC işlemcili yeni mini-ITX sistemlerle birlikte satışa geliyor anlaşılan, umarım bunlar satışa gelene kadar adam gibi mini-ITX boş kasa satan bir yer bulurum. Satıştan kaldırdılar resmen.
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jiddi 8 yıl
Güzelmiş... alınır... şu koca kasalardan kurtulmak istiyorum artık. Pek oyun oynamadığım için böyle bir anakartlı sistem çok rahat işimi görecektir.
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ozkan_tpc 8 yıl
Fiyatı olmadan yorum yapılabilecek gibi değil. Ama boyut olarak çok kullanışlılar.
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miracorhan 8 yıl
küçük yerler için idal fiyatlarını merak ediyorum
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