Zotac'ın özel tasarım GeForce GTX 285 modeli göründü

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Nvidia'nın geçtiğimiz ayın ortalarına doğru dünyanın tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 285 modeli için özel tasarım modeller görünmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285, bilindiği üzere yerini aldığı GeForce GTX 280 modeline kıyasla hem daha az güç tüketiyor hem de arttırılan saat hızlarıyla daha yüksek performans sunuyor.

Su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeline ait ilk resimler dün gün ışığına çıkan Zotac'ın özel tasarımlı GeForce GTX 285 modeli de kameralara yakalandı. Gelen bilgilere göre Zotac'ın baskılı devre bileşenleri de bazı değişikliklere gittiği kart standart modele göre daha yüksek hız aşırtmalı potansiyeliyle gelebilir. Standart saat hızlarına sahip olduğu belirtilen kartın özellikle güç tasarımında değişikliğe gittiği belirtiliyor.

İkisi bellekler için 6+2 fazlı güç tasarımına sahip olan kartın referans soğutucu ile mi geleceği yoksa bir süre önce telaffuz edilen su soğutmalı GeForce GTX 285 modeli mi olacağı henüz bilinmiyor fakat belirttiğimiz gibi saat hızlarında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtiliyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın önümüzde haftalarda tanıtılması bekleniyor.

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