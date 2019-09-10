10.2 inç ekrana sahip 7. nesil iPad tanıtıldı

Apple bugün düzenlediği etkinlikte 7. nesil iPad'i ya da bir başka deyişle iPad 7'yi tanıttı. Yeni nesil tablet öncekinden daha büyük 10.2 inç Retina ekranla geliyor. Tasarım olarak 9.7 inçlik modele oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca tam boy Smart Keyboard ve Apple Pencil ile uyumlu olduğunu da belirtelim.

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Tablet dairesel Ana Ekran Butonu ve Touch ID teknolojisine sahip. Gücünü ise A10 Fusion işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte Smart Connector bağlantısı da mevcut. Cihazın arka tarafında 8 megapiksellik tek bir kamera var. LED flaştan yoksun olan tabletin kulaklık girişi ise üst tarafta.

iPadOS ile çalışıyor

10.2 inç ekranlı 7. nesil iPad'in hücresel özellikli ve Wi-Fi versiyonları bulunuyor. Hücresel varyantın gigabit LTE bağlantısını desteklediği belirtildi. Yeni tablet, iPad için optimize edilmiş özel bir işletim sistemi olan iPadOS ile çalışıyor.

iPadOS, iPad için özel olarak tasarlanan kullanımı kolay multitasking seçenekleri, yeni Ana Ekran ve masaüstü sınıfı gezinme deneyimi gibi özellikler sunuyor. Aynı zamanda stereo ses sistemiyle donatılan tabletin ses kalitesi de son derece iyi.

iPad 7 Türkiye fiyatı

Gelişmiş sensör ve kameraları geniş Retina ekranla bir araya getiren yeni iPad, oyun, alışveriş ve öğrenme yöntemlerinizi başka bir boyuta taşıyan etkileyici AR (Artırılmış Gerçeklik) deneyimleri vadediyor.

iPad 7 bugünden itibaren yurt dışında 329 dolar karşılığında satışa sunulacak. Ön siparişe açılan tabletin gönderimine ay sonunda başlanacak. Türkiye fiyatı ise 2.499 TL'den başlıyor.