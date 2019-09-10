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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

10.2 inç ekrana sahip 7. nesil iPad tanıtıldı

Cupertinolu teknoloji devi Apple bugünkü etkinliğinde 7. nesil iPad'i resmen tanıttı. 10.2 inç ekrana sahip yeni nesil tablet tam boy Smart Keyboard desteği ve iPadOS işletim sistemiyle geliyor.
3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
12,5b
42
9
iPad
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple bugün düzenlediği etkinlikte 7. nesil iPad'i ya da bir başka deyişle iPad 7'yi tanıttı. Yeni nesil tablet öncekinden daha büyük 10.2 inç Retina ekranla geliyor. Tasarım olarak 9.7 inçlik modele oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca tam boy Smart Keyboard ve Apple Pencil ile uyumlu olduğunu da belirtelim.
Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max"
Tablet dairesel Ana Ekran Butonu ve Touch ID teknolojisine sahip. Gücünü ise A10 Fusion işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte Smart Connector bağlantısı da mevcut. Cihazın arka tarafında 8 megapiksellik tek bir kamera var. LED flaştan yoksun olan tabletin kulaklık girişi ise üst tarafta.

iPadOS ile çalışıyor

10.2 inç ekranlı 7. nesil iPad'in hücresel özellikli ve Wi-Fi versiyonları bulunuyor. Hücresel varyantın gigabit LTE bağlantısını desteklediği belirtildi. Yeni tablet, iPad için optimize edilmiş özel bir işletim sistemi olan iPadOS ile çalışıyor.
iPadOS, iPad için özel olarak tasarlanan kullanımı kolay multitasking seçenekleri, yeni Ana Ekran ve masaüstü sınıfı gezinme deneyimi gibi özellikler sunuyor. Aynı zamanda stereo ses sistemiyle donatılan tabletin ses kalitesi de son derece iyi.

iPad 7 Türkiye fiyatı 

Gelişmiş sensör ve kameraları geniş Retina ekranla bir araya getiren yeni iPad, oyun, alışveriş ve öğrenme yöntemlerinizi başka bir boyuta taşıyan etkileyici AR (Artırılmış Gerçeklik) deneyimleri vadediyor. 
iPad 7 bugünden itibaren yurt dışında 329 dolar karşılığında satışa sunulacak. Ön siparişe açılan tabletin gönderimine ay sonunda başlanacak. Türkiye fiyatı ise 2.499 TL'den başlıyor.


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Johan Elmander 2 sa. en beğenilen
Hala a10 şaka gibi.
Apple saçmaladı bugün net bir biçimde
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musty578 21 dk.
1200 tl ye satamadiklari ipad air leri bi kac parca degistirerek satar size 2500 tl ye
apple her turlu dolandirir
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742617000027 1 sa.
birkaç ay önce air almıştım ulan acaba pişman olur muyum diye korkuyla baktım neyse ki çöpmüş teşekkürler elma
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XYLGN 1 sa.
3 sene öncesinin iphone yavaşlıyor ama 3 sene öncesinin işlemcisini kullanan ipad akıcı. nasıl oluyor? madem 3 yıl öncesinin işlemcisi ipad de akıcı neden iphone da değil? bilerek mi yavaşlatılıyor?
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eP_362 2 sa.
2499 TL'den başlıyor.
apple.com/...
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Johan Elmander 2 sa. en beğenilen
Hala a10 şaka gibi.
Apple saçmaladı bugün net bir biçimde
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Night_Shade_ 2 sa.
Hala A10 mu gercekten? 3 senelik islemci koymak nedir ya gecen seneki ipadden ne farki var ki bunun?
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Guest Account 2 sa.
ipad air her anlamda bu cihazdan daha üstün.
64gb ipad air 3350 tl yanında beats solo 3 hediyesiyle. bu ipad 2500 tl ve 32 gb.
ipad air a12 işlemciyle, 10.2 ipad a10 işlemciyle geliyor. böylesine bir çöp beklemiyordum.
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aozgec 3 sa.
ya arkadaş neden hala eski kalem için yapıyorsunuz? rahatsızmısınız nesiniz?
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theraptorx 3 sa.
Hala çerçevesiz ipad yapmadılar giriş modellerde. Kazıklamaya devam.
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