Qualcomm'dan sürpriz: Snapdragon 8 Elite Gen 5 ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, amiral gemisi yonga setlerinde isimlendirme konusunda bir kez daha değişikliğe gidiyor. Bildiğiniz gibi, halihazırda Snapdragon 8 Elite serisine geçiş yapıldı ve önümüzdeki aylarda ikinci modelin tanıtılması bekleniyor. Ancak yeni model, sürpriz şekilde Snapdragon 8 Elite Gen 5 adıyla karşımıza çıkabilir.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 geliyor

Sızıntıya göre Qualcomm'un geliştirdiği "SM8850" kodlu yeni işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 olarak anılacak. Bu durum, Snapdragon 8 Elite Gen 2 veya Snapdragon 8 Elite 2 ismini bekleyen kullanıcılar için kafa karıştırıcı görünebilir. Ancak Qualcomm'un bu tercih ile ürün gamındaki "Snapdragon 8 Gen 5" ve "Snapdragon 8 Elite Gen 5" ayrımını daha belirgin kılmayı hedeflediği belirtiliyor.

Sızıntılara göre Snapdragon 8 Elite Gen 5, 4.61GHz’e kadar çıkan performans çekirdekleriyle gelecek. Galaxy S26 Edge üzerinde test edilen daha yüksek sürümünde ise bu hız 4.74GHz olarak görüldü. Verimlilik odaklı çekirdeklerin frekansı 3.63GHz seviyesinde sabitlenmiş durumda. İşlemci, tıpkı önceki nesil Snapdragon 8 Elite'te olduğu gibi "2+6" CPU kümesiyle geliyor.

Grafik tarafında ise yonga setine Adreno 840 GPU eşlik edecek. 1.20GHz saat hızına ulaşan bu birim, Adreno 830'un 1.10GHz seviyesine göre küçük ama anlamlı bir artış sağlıyor. Performans tarafında en dikkat çekici iddia ise AnTuTu test sonuçları oldu. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in 4 milyon puanı geçtiği öne sürülüyor. Bu skor, Snapdragon 8 Elite kullanan ve 2,66 milyon puan elde eden REDMAGIC 10 Pro'ya kıyasla %50 daha yüksek.

Qualcomm’dan yeni hamle: Elite serisine alternatif geliyor 4 hf. önce eklendi

Aslına bakacak olursak Qualcomm'un bu hamlesi, isimlendirme konusunda kafa karışıklığını çözmek yerine daha da artırabilir. Çünkü mevcut seride Snapdragon 8 Elite'in ilk nesli bulunurken, doğrudan "Gen 5" ismine geçiş yapılması sıra dışı bir tercih. Tabii ki tüm detayların Snapdragon Summit etkinliğinde netleşeceğini belirtmek gerek. Qualcomm, 23 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte yeni yonga setlerini resmi olarak tanıtacak.

