Tam Boyutta Gör ABD, Samsung ve SK Hynix’in Çin’de çip üretmesini zorlaştırıyor. Federal Register’da yayımlanan karara göre, bu şirketlerin Çin’de Amerikan yarı iletken üretim ekipmanlarını kullanmalarına izin veren yetkiler geri çekildi.

Lisans almaları gerekecek

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022’de getirilen kapsamlı kısıtlamalar kapsamında bu şirketlere muafiyet tanımıştı. Artık Çin’de üretim için gerekli ekipmanları alabilmeleri için lisans başvurusu yapmaları gerekecek. Federal kayıtta Intel’in de bu yetkisini kaybeden şirketler arasında olduğu belirtiliyor. Ancak Intel, bu yıl Çin’deki Dalian tesisini elden çıkarmıştı. Kararın yürürlüğe girmesi için 120 günlük bir süre tanındı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, şirketlerin mevcut tesislerini çalıştırabilmeleri için lisans başvurularına onay vermeyi planladığını; fakat kapasitelerini artırmalarına ya da teknolojilerini yükseltmelerine izin vermeyeceğini bildirdi.

Güney Kore hükümeti, Çin’de faaliyet gösteren yarı iletken şirketlerinin istikrarlı çalışmasının küresel tedarik zinciri açısından ne kadar önemli olduğunu ABD’ye aktardıklarını belirtti. Hükümet, ABD ile görüşmeleri sürdürerek Güney Koreli şirketlere olumsuz etkileri azaltmaya çalışacak.

Çinli ekipman üreticileri avantaj elde edebilir

Uzmanlara göre bu karar, Çinli ekipman üreticilerinin boşluğu doldurmasına ve ABD’li Micron’un, Samsung ile SK Hynix karşısında avantaj sağlamasına yol açabilir.

ABD ile Çin, şu anda ticaret savaşında geçici bir ateşkes durumunda. Kasım’a kadar ABD, Çin’den yapılan ithalatta %30; Çin ise Amerikan ürünlerinde %10 gümrük vergisini sürdürecek. Ancak taraflar arasındaki belirsizlik, yarı iletken sektörünü doğrudan etkiliyor.

ABD’nin bu adımı, Güney Koreli şirketlerin Çin’de daha gelişmiş çip üretmesini zorlaştıracak. Buna karşılık, eğer aynı kısıtlamalar Çinli üreticilere uygulanmazsa, YMTC ve CXMT gibi yerli şirketlerin pazarda daha fazla alan kazanması muhtemel.

Son olarak, Samsung ve SK Hynix gibi yabancı üreticiler “Doğrulanmış Son Kullanıcı” statülerini de kaybedecek. Bu statü, ABD’li tedarikçilerin bu firmalara ekipman göndermesini daha hızlı ve kolay hale getiriyordu.

