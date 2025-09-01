Giriş
    TSMC, gelişmiş çip fiyatlarına yüzde 10 zam yapmaya hazırlanıyor

    TSMC, 5nm ve altı çiplerde yüzde 5-10 zam planlıyor. ABD tarifeleri, tedarik zinciri ve dev yatırımlar şirketin kâr marjlarını etkiliyor. Fiyat artışları Apple ve Nvidia’yı etkileyebilir.

    TSMC, gelişmiş çip fiyatlarına yüzde 10 zam yapmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, gelişmiş üretim süreçlerinde fiyat artışına gidiyor. DigiTimes’ın haberine göre şirket, 5nm ve altındaki tüm üretim süreçlerinde yüzde 5 ila 10 arasında değişen zam yapmayı planlıyor.

    Bu kararın arkasında birden fazla neden bulunuyor. Özellikle ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri ve şirketin son dönemde yaşadığı tedarik zinciri maliyetlerinin etken olduğu söyleniyor. Zira bunlar şirketin kâr marjlarını önemli ölçüde baskılıyor.

    Gelişmiş çiplere zam

    Artıştan etkilenecek süreçler arasında 5nm, 4nm, 3nm ve 2nm üretim teknolojileri yer alıyor. Bu da TSMC’nin en önemli müşterileri arasında bulunan Apple ve Nvidia gibi teknoloji devlerinin siparişlerinde daha yüksek maliyetlerle karşılaşacağı anlamına geliyor. Öte yandan TSMC, eski nesil üretim süreçlerinde ise indirim yapmayı planlıyor. Böylece daha düşük performanslı çiplere yönelik talebi canlı tutmayı hedefliyor.

    Şirketin fiyat politikasındaki bu değişimin bir diğer nedeni de ABD’deki dev yatırımlar. TSMC, Arizona’daki tesisine yönelik harcamalarını artırarak toplamda 300 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Bu yatırımlar kapsamında hem gelişmiş çip üretimi hem de paketleme süreçleri için yeni üretim hatları kuruluyor. Firma, önümüzdeki yıllarda 2nm üretime geçiş için de hazırlık yapıyor.

