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    10. nesil iPad'in tasarımı ortaya çıktı: Daha modern görünecek

    Apple yakında yeni giriş seviyesi iPad modelini tanıtacak. Aksesuar üreticileri tarafından yayınlanan kılıf görselleri 10. nesil iPad'in daha modern bir tasarımla karşımıza çıkacağını gösteriyor.
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    10. nesil iPad'in tasarımı ortaya çıktı: Daha modern görünecek Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 10. nesil iPad'i piyasaya sürmeye hazırlandığı zaten biliniyor. Söylentilere göre şirket bu ayın sonlarında yeni giriş seviyesi tabletini tanıtacak. Resmi lansmana sayılı günler kala aksesuar üreticileri iPad 10 için kılıf satmaya başladılar.
    10. nesil iPad'in tasarımı ortaya çıktı: Daha modern görünecek Tam Boyutta Gör
    Popüler aksesuar üreticisi ESR, Amazon Japonya sayfasına 10. nesil iPad kılıfları ekledi. Yayınlanan görüntüler bize yeni tabletin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda fikir veriyor. Cihazın güncellenmiş bir tasarımla karşımıza çıkacağını görüyoruz.

    10. nesil iPad'in tasarımı ortaya çıktı: Daha modern görünecek Tam Boyutta Gör

    Tasarım daha modern hale geliyor

    Kılıf görselleri iPad 10'daki kameranın iPad Air 5 tarzında olacağına dair sızıntıları doğruluyor. Ayrıca tabletin entegre Touch ID sensörü içeren güç tuşu ve daha ince çerçeveler ile geleceği ortaya çıktı. Bu haliyle Pro versiyonuna benzeyeceğini söyleyebiliriz.

    10. nesil iPad'in tasarımı ortaya çıktı: Daha modern görünecek Tam Boyutta Gör
    ESR'nin açıklamasında yeni kılıfların eski iPad modelleriyle uyumlu olmadığı belirtiliyor. Bu da zaten güncellenen tasarımla geleceğinin kanıtı. Daha önce hatırlayacağınız üzere cihazın teknik özellikleri konusunda bazı detaylar internete sızdırılmıştı.

    10. nesil iPad'in tasarımı ortaya çıktı: Daha modern görünecek Tam Boyutta Gör

    iPad 10 neler sunacak?

    Aktarılan bilgilere göre tablet 5G desteği, geliştirilmiş kameralar, USB-C bağlantı noktası ve A14 Bionic işlemci (9. nesil iPad'de kullanılan A13'ten %30 daha hızlı) içerecek. Apple'ın iPad 10'u Ekim ayı sonunda tanıtması bekleniyor. Tabletin fiyat etiketi ise henüz belli değil.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2022/10/05/accessory-makers-cases-10th-gen-ipad/ https://www.macotakara.jp/rumor/entry-43602.html
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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