Tam Boyutta Gör Apple'ın 10. nesil iPad'i piyasaya sürmeye hazırlandığı zaten biliniyor. Söylentilere göre şirket bu ayın sonlarında yeni giriş seviyesi tabletini tanıtacak. Resmi lansmana sayılı günler kala aksesuar üreticileri iPad 10 için kılıf satmaya başladılar.

Tam Boyutta Gör Popüler aksesuar üreticisi ESR, Amazon Japonya sayfasına 10. nesil iPad kılıfları ekledi. Yayınlanan görüntüler bize yeni tabletin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda fikir veriyor. Cihazın güncellenmiş bir tasarımla karşımıza çıkacağını görüyoruz.

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Tasarım daha modern hale geliyor

Kılıf görselleri iPad 10'daki kameranın iPad Air 5 tarzında olacağına dair sızıntıları doğruluyor. Ayrıca tabletin entegre Touch ID sensörü içeren güç tuşu ve daha ince çerçeveler ile geleceği ortaya çıktı. Bu haliyle Pro versiyonuna benzeyeceğini söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör ESR'nin açıklamasında yeni kılıfların eski iPad modelleriyle uyumlu olmadığı belirtiliyor. Bu da zaten güncellenen tasarımla geleceğinin kanıtı. Daha önce hatırlayacağınız üzere cihazın teknik özellikleri konusunda bazı detaylar internete sızdırılmıştı.

Tam Boyutta Gör

iPad 10 neler sunacak?

Aktarılan bilgilere göre tablet 5G desteği, geliştirilmiş kameralar, USB-C bağlantı noktası ve A14 Bionic işlemci (9. nesil iPad'de kullanılan A13'ten %30 daha hızlı) içerecek. Apple'ın iPad 10'u Ekim ayı sonunda tanıtması bekleniyor. Tabletin fiyat etiketi ise henüz belli değil.

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10. nesil iPad'in tasarımı ortaya çıktı: Daha modern görünecek