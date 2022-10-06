10. nesil iPad'in tasarımı ortaya çıktı: Daha modern görünecek

Tasarım daha modern hale geliyor
Kılıf görselleri iPad 10'daki kameranın iPad Air 5 tarzında olacağına dair sızıntıları doğruluyor. Ayrıca tabletin entegre Touch ID sensörü içeren güç tuşu ve daha ince çerçeveler ile geleceği ortaya çıktı. Bu haliyle Pro versiyonuna benzeyeceğini söyleyebiliriz.
iPad 10 neler sunacak?
Aktarılan bilgilere göre tablet 5G desteği, geliştirilmiş kameralar, USB-C bağlantı noktası ve A14 Bionic işlemci (9. nesil iPad'de kullanılan A13'ten %30 daha hızlı) içerecek. Apple'ın iPad 10'u Ekim ayı sonunda tanıtması bekleniyor. Tabletin fiyat etiketi ise henüz belli değil.Kaynakça https://9to5mac.com/2022/10/05/accessory-makers-cases-10th-gen-ipad/ https://www.macotakara.jp/rumor/entry-43602.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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