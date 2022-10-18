Yenilenen tasarımıyla 10. nesil iPad tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

- iPad 10. nesil neler sunuyor?
- A14 Bionic'ten güç alıyor
- Kamera özellikleri
- Daha hızlı bağlantı için Wi-Fi 6, 5G ve USB-C desteği
- 2022 iPad 10. nesil teknik özellikleri
- Yeni iPad 10 Türkiye fiyatı
- Yorumlar
iPad 10. nesil neler sunuyor?
2022 iPad, ekran çerçevelerinin küçültülmesi ve home butonundan kurtulması sayesinde daha büyük bir ekrana kavuşmuş. Öyle ki artık 10.9 inç büyüklüğünde bir ekran bizlerle birlikte. 2360x1640 piksel çözünürlüğe sahip Liquid Retina ekran, 500 nits parlaklığa ulaşabiliyor. Touch ID butonu iPad Air'de olduğu gibi yukarı alınan onuncu nesil iPad; mavi, pembe, sarı ve gümüş renk opsiyonlarına sahip.
A14 Bionic'ten güç alıyor
İşbu teknik kadroya geldiğinde ise iPad 10'un kalbinde Apple A14 Bionic çipi yatıyor. TSMC'nin 5nm bantlarından çıkanApple A14 Bionic, 11.8 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. İşlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli işlemci ile gelen A14 Bionic, grafik kanadında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş bir GPU'ya ev sahipliği yapıyor. 2022 iPad modeli güncellenen çipi sayesinde, selefine kıyasla %20 daha yüksek CPU performansı ve %10 daha yüksek GPU performansı vadediyor. Depolama tarafında ise 64 ve 256 GB hafıza seçenekleri bulunuyor.
Kamera özellikleri
Onuncu nesil iPad ile birlikte, hoparlörler de yeniden konumlandırılmış. Öyle ki hem üste hem de alta yerleştirilen yeni yatay stereo hoparlörler sayesinde daha iyi bir ses deneyimi sunuluyor.
Daha hızlı bağlantı için Wi-Fi 6, 5G ve USB-C desteği
2022 iPad modeli, yeni bağlantı seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Öyle ki onuncu nesil iPad ile birlikte artık tüm iPad ailesinde USB-C bağlantı noktasına geçilmiş oldu. Ayrıca daha hızlı kablosuz bağlantı teknolojileri olan Wi-Fi 6 ve 5G de yeni iPad modelinde yerini almış durumda. Yeni iPad, Magic Keyboard Folio ve Apple Pencil desteğini de beraberinde getiriyor.
2022 iPad 10. nesil teknik özellikleri
- Ekran: 10.9 inç, 2360x1640 piksel çözünürlük, 500 nits parlaklık
- Boyut ve ağırlık: 248,6 x 179,5 x 7 mm ~ 477 g
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- Hafıza: 64/256 GB
- Arka kamera: 12 MP (f/1.8)
- Ön kamera: 12 MP (f/2.4)
- Batarya: 28,6 watt-saat
- İşletim sistemi: iPadOS 16
- Bağlantı: USB-C, NFC, Wi-Fi 6, 5G(yalnızca hücresel modelde)
- Renk seçenekleri: Gümüş, mavi, pembe ve sarı
Yeni iPad 10 Türkiye fiyatı
- 64 GB Wi-Fi iPad: 11.299 TL
- 256 GB Wi-Fi iPad: 14.799 TL
- 64 GB Wi-Fi + LTE iPad: 14.799 TL
- 256 GB Wi-Fi + LTE iPad: 18.299 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım