Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yenilenen tasarımıyla 10. nesil iPad tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    Apple, düşük bütçeli klasik iPad modelini güncelledi. Yenilenen tasarımıyla 10. nesile terfi eden yeni 2022 iPad, özellikleri ve Türkiye fiyatı ile haberimizde. 
    3
    ipad 10. nesil tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, yayınladığı basın bülteni aracılığıyla yeni iPad modelini duyurdu. Uzun yıllardır tasarım çizgisini bozmayan klasik iPad modeli, bu yıl onuncu nesile terfi etmesiyle birlikte daha modern bir tasarıma kavuşmuş durumda. Başta öğrenciler olmak üzere günlük kullanıcıların hedeflendiği 2022 iPad modeli, güncellenen tasarımıyla birlikte birçok yeni özelliğe de ev sahipliği yapıyor.

    iPad 10. nesil neler sunuyor?

    2022 iPad, ekran çerçevelerinin küçültülmesi ve home butonundan kurtulması sayesinde daha büyük bir ekrana kavuşmuş. Öyle ki artık 10.9 inç büyüklüğünde bir ekran bizlerle birlikte. 2360x1640 piksel çözünürlüğe sahip Liquid Retina ekran, 500 nits parlaklığa ulaşabiliyor. Touch ID butonu iPad Air'de olduğu gibi yukarı alınan onuncu nesil iPad; mavi, pembe, sarı ve gümüş renk opsiyonlarına sahip.

    Yeni 2022 iPad 10 Tam Boyutta Gör

    A14 Bionic'ten güç alıyor 

    İşbu teknik kadroya geldiğinde ise iPad 10'un kalbinde Apple A14 Bionic çipi yatıyor. TSMC'nin 5nm bantlarından çıkanApple A14 Bionic, 11.8 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. İşlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli işlemci ile gelen A14 Bionic, grafik kanadında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş bir GPU'ya ev sahipliği yapıyor. 2022 iPad modeli güncellenen çipi sayesinde, selefine kıyasla %20 daha yüksek CPU performansı ve %10 daha yüksek GPU performansı vadediyor. Depolama tarafında ise 64 ve 256 GB hafıza seçenekleri bulunuyor.

    Kamera özellikleri

    2022 ipad kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında da iyileştirmeler sunan iPad 10 modeli, ön tarafta yeni 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera barındırıyor. Tabletin uzun kenarına konumlandırılan kamera, bu sayede daha fazla görüntü alanı sunuluyor. Ayrıca ana sahne özelliği sayesinde de siz sürekli hareket etseniz dahi kamera sizi otomatik olarak görüntünün merkezine yerleştiriyor. Arka tarafta ise f/1.8 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü kamera yer alıyor.

    Onuncu nesil iPad ile birlikte, hoparlörler de yeniden konumlandırılmış. Öyle ki hem üste hem de alta yerleştirilen yeni yatay stereo hoparlörler sayesinde daha iyi bir ses deneyimi sunuluyor.

    Daha hızlı bağlantı için Wi-Fi 6, 5G ve USB-C desteği

    2022 iPad modeli, yeni bağlantı seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Öyle ki onuncu nesil iPad ile birlikte artık tüm iPad ailesinde USB-C bağlantı noktasına geçilmiş oldu. Ayrıca daha hızlı kablosuz bağlantı teknolojileri olan Wi-Fi 6 ve 5G de yeni iPad modelinde yerini almış durumda. Yeni iPad, Magic Keyboard Folio ve Apple Pencil desteğini de beraberinde getiriyor.

    2022 iPad 10. nesil teknik özellikleri

    • Ekran: 10.9 inç, 2360x1640 piksel çözünürlük, 500 nits parlaklık
    • Boyut ve ağırlık: 248,6 x 179,5 x 7 mm ~ 477 g
    • İşlemci: Apple A14 Bionic
    • Hafıza: 64/256 GB
    • Arka kamera: 12 MP (f/1.8)
    • Ön kamera: 12 MP (f/2.4)
    • Batarya: 28,6 watt-saat
    • İşletim sistemi: iPadOS 16
    • Bağlantı: USB-C, NFC, Wi-Fi 6, 5G(yalnızca hücresel modelde)
    • Renk seçenekleri: Gümüş, mavi, pembe ve sarı

    Yeni iPad 10 Türkiye fiyatı 

    iPad 10 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yurt dışı fiyatı 449 dolardan başlayan iPad 10'un Türkiye fiyatı ise 11.299 TL'den başlıyor. 2022 iPad'in depolama ve bağlantı seçeneklerine göre tüm fiyatlandırma seçenekleri ise şöyle:
    • 64 GB Wi-Fi iPad: 11.299 TL
    • 256 GB Wi-Fi iPad: 14.799 TL
    • 64 GB Wi-Fi + LTE iPad: 14.799 TL
    • 256 GB Wi-Fi + LTE iPad: 18.299 TL

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 3 gün önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 4 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız