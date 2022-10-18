Yenilenen tasarımıyla 10. nesil iPad tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Apple, yayınladığı basın bülteni aracılığıyla yeni iPad modelini duyurdu. Uzun yıllardır tasarım çizgisini bozmayan klasik iPad modeli, bu yıl onuncu nesile terfi etmesiyle birlikte daha modern bir tasarıma kavuşmuş durumda. Başta öğrenciler olmak üzere günlük kullanıcıların hedeflendiği 2022 iPad modeli, güncellenen tasarımıyla birlikte birçok yeni özelliğe de ev sahipliği yapıyor.

iPad 10. nesil neler sunuyor?

2022 iPad, ekran çerçevelerinin küçültülmesi ve home butonundan kurtulması sayesinde daha büyük bir ekrana kavuşmuş. Öyle ki artık 10.9 inç büyüklüğünde bir ekran bizlerle birlikte. 2360x1640 piksel çözünürlüğe sahip Liquid Retina ekran, 500 nits parlaklığa ulaşabiliyor. Touch ID butonu iPad Air'de olduğu gibi yukarı alınan onuncu nesil iPad; mavi, pembe, sarı ve gümüş renk opsiyonlarına sahip.

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A14 Bionic'ten güç alıyor

İşbu teknik kadroya geldiğinde ise iPad 10'un kalbinde Apple A14 Bionic çipi yatıyor. TSMC'nin 5nm bantlarından çıkanApple A14 Bionic, 11.8 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. İşlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli işlemci ile gelen A14 Bionic, grafik kanadında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş bir GPU'ya ev sahipliği yapıyor. 2022 iPad modeli güncellenen çipi sayesinde, selefine kıyasla %20 daha yüksek CPU performansı ve %10 daha yüksek GPU performansı vadediyor. Depolama tarafında ise 64 ve 256 GB hafıza seçenekleri bulunuyor.

Kamera özellikleri

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında da iyileştirmeler sunan iPad 10 modeli, ön tarafta yeni 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera barındırıyor. Tabletin uzun kenarına konumlandırılan kamera, bu sayede daha fazla görüntü alanı sunuluyor. Ayrıca ana sahne özelliği sayesinde de siz sürekli hareket etseniz dahi kamera sizi otomatik olarak görüntünün merkezine yerleştiriyor. Arka tarafta ise f/1.8 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü kamera yer alıyor.

Onuncu nesil iPad ile birlikte, hoparlörler de yeniden konumlandırılmış. Öyle ki hem üste hem de alta yerleştirilen yeni yatay stereo hoparlörler sayesinde daha iyi bir ses deneyimi sunuluyor.

Daha hızlı bağlantı için Wi-Fi 6, 5G ve USB-C desteği

2022 iPad modeli, yeni bağlantı seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Öyle ki onuncu nesil iPad ile birlikte artık tüm iPad ailesinde USB-C bağlantı noktasına geçilmiş oldu. Ayrıca daha hızlı kablosuz bağlantı teknolojileri olan Wi-Fi 6 ve 5G de yeni iPad modelinde yerini almış durumda. Yeni iPad, Magic Keyboard Folio ve Apple Pencil desteğini de beraberinde getiriyor.

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2022 iPad 10. nesil teknik özellikleri

Ekran: 10.9 inç, 2360x1640 piksel çözünürlük, 500 nits parlaklık

10.9 inç, 2360x1640 piksel çözünürlük, 500 nits parlaklık Boyut ve ağırlık: 248,6 x 179,5 x 7 mm ~ 477 g

248,6 x 179,5 x 7 mm ~ 477 g İşlemci: Apple A14 Bionic

Apple A14 Bionic Hafıza: 64/256 GB

64/256 GB Arka kamera: 12 MP (f/1.8)

12 MP (f/1.8) Ön kamera: 12 MP (f/2.4)

12 MP (f/2.4) Batarya: 28,6 watt-saat

28,6 watt-saat İşletim sistemi: iPadOS 16

iPadOS 16 Bağlantı: USB-C, NFC, Wi-Fi 6, 5G(yalnızca hücresel modelde)

USB-C, NFC, Wi-Fi 6, 5G(yalnızca hücresel modelde) Renk seçenekleri: Gümüş, mavi, pembe ve sarı

Yeni iPad 10 Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Yurt dışı fiyatı 449 dolardan başlayan iPad 10'un Türkiye fiyatı ise 11.299 TL'den başlıyor. 2022 iPad'in depolama ve bağlantı seçeneklerine göre tüm fiyatlandırma seçenekleri ise şöyle:

64 GB Wi-Fi iPad: 11.299 TL

256 GB Wi-Fi iPad: 14.799 TL

64 GB Wi-Fi + LTE iPad: 14.799 TL

256 GB Wi-Fi + LTE iPad: 18.299 TL

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