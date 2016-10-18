10 şehirde daha yeni elektronik kimliklere geçiş yapılıyor

Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü gerekli değişimin yapılmadığı elektronik kimlikler için ikinci yaygınlaştırma sürecinin başlatılacağı duyuruldu. Kırıkkale’deki pilot uygulamasının başarılı olmasıyla birlikte ilk etapta Rize, Artvin ve Trabzon’da kimlik kartı müracaatları alınmaya başlanacak ve hemen ardından Uşak, Burdur, Erzincan, Erzurum, Adıyaman, Aksaray ve Yalova’da olmak üzere toplamda 10 ilde çipli kimlik kartlarına geçiş yapılacak.

Önümüzdeki yıl ocak ayından itibaren ise yeni elektronik kimlik kartları ülke çapında kademeli olarak verilmeye başlanacak. Çipli kimlik kartlarına başvuru sırasında öncelikle kimlik bilgileri doğrulanacak, fotoğrafınız taranacak ve her iki elin parmak izleri, parmak damar izi ve el ayası damar izi gibi kişinin biyometrik bilgileri sisteme kaydedilecek.

Başvurunun ardından kişiye özel 6 haneli PIN numarasının bulunduğu bir zarf verilecek ve bu şifre -banka kartlarındaki gibi- bazı işlemlerde kimlik doğrulamayı sağlayacak. İlçe nüfus müdürlüklerinde bulunan noktalarda değiştirebilecek ilgili PIN kodu, kimlik kartı size teslim edilinceye kadar aktifleştirilemeyecek.

Elektronik kimlik için gerekli belgeler ve ücretlendirme

İlk defa başvuracaklar nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor.

15 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 TL ücrete sahip. Yeni kimlikler için başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 199 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabiliyor. 2016 yılı kimlik kartı bedeli ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı içinve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı içinücrete sahip. Yeni kimlikler için başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden ya daçağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabiliyor.