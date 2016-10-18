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10 şehirde daha yeni elektronik kimliklere geçiş yapılıyor

Bir süredir Kırıkkale'de pilot uygulaması süren, şu anki nüfus cüzdanlarının yerini alacak yeni çipli elektronik kimliklerin 10 ilde daha hayata geçirileceği açıklandı. Başvuru detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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10 şehirde daha yeni elektronik kimliklere geçiş yapılıyor
 
Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü gerekli değişimin yapılmadığı elektronik kimlikler için ikinci yaygınlaştırma sürecinin başlatılacağı duyuruldu. Kırıkkale’deki pilot uygulamasının başarılı olmasıyla birlikte ilk etapta Rize, Artvin ve Trabzon’da kimlik kartı müracaatları alınmaya başlanacak ve hemen ardından Uşak, Burdur, Erzincan, Erzurum, Adıyaman, Aksaray ve Yalova’da olmak üzere toplamda 10 ilde çipli kimlik kartlarına geçiş yapılacak.
Önümüzdeki yıl ocak ayından itibaren ise yeni elektronik kimlik kartları ülke çapında kademeli olarak verilmeye başlanacak. Çipli kimlik kartlarına başvuru sırasında öncelikle kimlik bilgileri doğrulanacak, fotoğrafınız taranacak ve her iki elin parmak izleri, parmak damar izi ve el ayası damar izi gibi kişinin biyometrik bilgileri sisteme kaydedilecek.
Başvurunun ardından kişiye özel 6 haneli PIN numarasının bulunduğu bir zarf verilecek ve bu şifre -banka kartlarındaki gibi- bazı işlemlerde kimlik doğrulamayı sağlayacak. İlçe nüfus müdürlüklerinde bulunan noktalarda değiştirebilecek ilgili PIN kodu, kimlik kartı size teslim edilinceye kadar aktifleştirilemeyecek.

Elektronik kimlik için gerekli belgeler ve ücretlendirme

İlk defa başvuracaklar nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor. 
2016 yılı kimlik kartı bedeli ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 TL ücrete sahip. Yeni kimlikler için başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden ya da 199 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabiliyor.

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mokinto 3 yıl en beğenilen kucukyenici
kucukyenici
(Sıcak Fırsat)
Biyometrik fişlenme. Üstelik 15 TL.'ye.

İyi ama pasaport alırken zaten veriyorsunuz. Özel hastanelere gidince zaten veriyorsunuz.
kucukyenici(Sıcak Fırsat)Biyometrik fişlenme. Üstelik 15 TL.'ye.İyi ama pasaport alırken zaten veriyorsunuz. Özel hastanel...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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gcb1903 3 yıl
Hahahaha. Ulen bizim millet kadar geri yok. Adam parmak izi okuyucusu olmayan telefon beğenmez, bütün bilgileri Google, Apple elindedir, parmak izi herkesin elindedir ama devlet beni fişliyor diyor. Lan zaten her şeyin devletin elinde. Ben senin her şeyini zaten biliyorsam neyin atarı bu. Güldürdü like veren değişiklerde.
Hahahaha. Ulen bizim millet kadar geri yok. Adam parmak izi okuyucusu olmayan telefon beğenmez, bütün bilgileri Google, Apple elindedir, parmak izi herkesin eli...
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kucukyenici 3 yıl
(Sıcak Fırsat)
Biyometrik fişlenme. Üstelik 15 TL.'ye.
7 Yanıt Yanıtla +50
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DH Misafiri 2 yıl
100 KOYUNU YÖNETMEK. 10 ASLANI YÖNETMEKTEN KOLAYDIR....
ANLAYAN ANLAR...
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expressimo 3 yıl
Desenize dünyayı yönetenler bizi daha da avuçlarına almak istiyorlar.
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aykutali 3 yıl
yayılsın artık tüm ülkeye
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B J K 3 yıl
Ülkenin tamamında uygulanması çok mu zor ?
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aycibin 3 yıl
TC kimliğinin arka yüzeyinde kaçak saray resmi konulması kabul edilecek birşey değil.bu kimlik TC'ni temsil edecekse Cumhuriyetin en anlamlı anıtı, Anıtkabir resmi koyulmalı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ALBAY 3 yıl
Biz Kırıkkale'de Mayıs ayında aldık eskidi bile kimlikler
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Yine bilgiler internete düşecek o şehirlerden uzaklaşın.
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irish 3 yıl
başlık :
"10 şehirde daha..."
İçerik:
"...olmak üzere toplamda 10 ilde ..."
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DH Misafiri 3 yıl
Devletin, vatandaşını almakta zorunlu tuttuğu bir kimliğe neden para veriyoruz acaba? Yani hiç parası olmayan yada bu kimliğe para vermek istemeyen birinin durumu ne olacak?
Ayrıca bio-metrik fişlenme olayına gelecek olursak Türkiye gibi bir ülkede bu şekilde bir uygulamanın kesinlikle taraftarı değilim. Her şeyin sen bizdensin, sen bizden değilsin diye ayırt edildiği bir ülkede doğru yönde kullanılmayacağı barizdir bence.
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myalperen 3 yıl
İyi olmuş artık cüzdanlarda rahatça taşınabilecek. Ben de yüksek vergilere vs karşıyım ama bazıları öyle bir abartıyor ki devlet ne yapsa yaramıyor bu insanlara. Her gün sözcü okurum bugün sözcü canlı yayınını izliyorum bir yorum okudum adam yazmış "facebook'ta muhalif videoya tıklayınca bilgisayarım kapanıyor." Yok artık, az salla. Herhalde bu yorumu yapan insanlar da burada fişleneceğini sananlar kafasında. Konuya gelecek olursam bir insan neden böyle bir şeyden tedirgin olur? Bence, geçmişte illegal işler yapmışsa, insanları dolandırmışsa, aranıyorsa tedirgin olur. Eğer böyle bir şey yapmışlarsa da cezalarını çeksinler. İsteseler bilgilerimize erişemezler mi sanıyorsunuz? Hepimizin evinde olan akıllı telefonları aldığınızda kurarken işaretli geçip kabul ettiğiniz seçenekler, gizlilik politikaları muhtemelen sesinizi dinleyip istihbarat görevi görüyor, yine akıllı televizyonlar. Yani demek istediğim şu, başka ülkeler sizin bilgilerinize erişmek istese her türlü erişir. Google ve Apple Amerikan şirketi değil mi? Bu şirketler Amerika'ya karşı olan herhangi bir savaş durumunda elinizde taşıdığınız cihazları anında size karşı kullanacak güce sahipler. Bilgisayarda kullandığınız intel işlemcilerde backdoor var ve intel bunların kodunu paylaşmıyor. Tüm bunlarla yaşarken kimlik değiştirdiğinizde mi olan(!) güvenliğiniz elden gidecek?
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enja 3 yıl myalperen
myalperen
İyi olmuş artık cüzdanlarda rahatça taşınabilecek. Ben de yüksek vergilere vs karşıyım ama bazıları öyle bir abartıyor ki devlet ne yapsa yaramıyor bu insanlara. Her gün sözcü okurum bugün sözcü canlı yayınını izliyorum bir yorum okudum adam yazmış "facebook'ta muhalif videoya tıklayınca bilgisayarım kapanıyor." Yok artık, az salla. Herhalde bu yorumu yapan insanlar da burada fişleneceğini sananlar kafasında. Konuya gelecek olursam bir insan neden böyle bir şeyden tedirgin olur? Bence, geçmişte illegal işler yapmışsa, insanları dolandırmışsa, aranıyorsa tedirgin olur. Eğer böyle bir şey yapmışlarsa da cezalarını çeksinler. İsteseler bilgilerimize erişemezler mi sanıyorsunuz? Hepimizin evinde olan akıllı telefonları aldığınızda kurarken işaretli geçip kabul ettiğiniz seçenekler, gizlilik politikaları muhtemelen sesinizi dinleyip istihbarat görevi görüyor, yine akıllı televizyonlar. Yani demek istediğim şu, başka ülkeler sizin bilgilerinize erişmek istese her türlü erişir. Google ve Apple Amerikan şirketi değil mi? Bu şirketler Amerika'ya karşı olan herhangi bir savaş durumunda elinizde taşıdığınız cihazları anında size karşı kullanacak güce sahipler. Bilgisayarda kullandığınız intel işlemcilerde backdoor var ve intel bunların kodunu paylaşmıyor. Tüm bunlarla yaşarken kimlik değiştirdiğinizde mi olan(!) güvenliğiniz elden gidecek?

merhaba backdoor kod olayını açarmısınız yada açıklaması varsa link atın
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