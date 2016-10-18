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Google Flights ile uçak biletinizi artık daha ucuza satın alabileceksiniz

Uçuş arama servisi Google Flights'a eklenen fiyat takip ve bildirim özellikleri sayesinde artık uçak biletlerini indirimli şekilde, çok daha uygun fiyatlara satın alabilmeniz mümkün.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Resmi blog üzerinden yayınlanan açıklamaya göre uçuş arama platformu Google Flights oldukça kullanışlı bir özelliğe daha kavuştu. "Fiyat takibi kontrolü" adı verilen yenilik sayesinde gideceğiniz rotayı ve uçuşları sürekli izleyecek olan servis, bilet fiyatlarında indirim olduğunda yaşanan değişikliği anında size gönderecek.
Üstelik ileri bir tarihte planladığınız uçuşlar için fiyatlardaki ani artış ve düşüşlerden de yine bildirim aracılığıyla haberdar olabilirsiniz. Bunun için web sitesindeki sorgu ekranında yer alan fiyat takibi kontrolünü aktifleştirmeniz yeterli. Ardından seçtiğiniz yolculuğa ilişkin fiyat değişiklikleri ve seyahat ipuçları hakkındaki tüm bilgilere gönderilen e-posta üzerinden ulaşabilmeniz mümkün.
Uçuş fiyatları için geçmiş tarihli verilerden de yararlanan Google Flights bu yüzden ücret konusunda bazen çok düşük oranlarda farklı sonuçlar listeleyebiliyor. Özellikle sık seyahat edenlere uçuşlardan önemli oranda tasarruf yapmalarını sağlayacak Google Flights'ın henüz mobil uygulaması bulunmuyor. Eğer siz de biletinizi indirimli şekilde satın almak istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden servise erişim sağlayabilirsiniz.

https://blog.google/topics/travel/making-travel-planning-less-stressful-holiday-season/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Haberdeki tarih ve güzergah = Adamsın
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Kefelon 2 yıl
İnternet = Google kavramı yakında gerçeğe dönüşecek sanırsam...
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20likcivi 2 yıl
google ı seviyorum girdiği piyasada fiyatları aşağı çekiyor. Tamam preium ürün yapmıyor ama normal kullanıcının isteklerinin yüzde 90 nını karşılıyor hemde stabil ve ucuza.
Örnek google maps çok güzel stabil ihtiyaca cvp veriyor beleş sürekli elinin altında daha ne olsun. Ha profosyonel bişeye ihtiyacı olana yetmeyebilir. Benim ıvır zıvır işlerime yetiyor hayat kurtarıyor.
Örnek google drive çok iyi profesyonel olmayan kullanıcaya çok çok yeter.
Örnek android işletim sistemi, fiyatı ile ucuz çin telefonlerının bile tercihi piyasayı topraladı.
Ha benim verimi topluyormuş helali hoş olsun bu hizmeti versin verimde onun olsun :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
internet artık aradığını buldu gibi !
artık insanlar kendini kanıtlamış ve istikrarlı sitelere giriyor
yani alibabaya girmek için google dan arama yapmaya gerek yok artık !
bu açıdan google sonradan köfteyi çaktı !
arama bir yere kadar bir yerden sonra zaten hizmetini devamlı geliştiren firmaların sıralaması güncel bir şekilde fix kalıyor !
bu açıdan artık arama motorları çözüm üretme noktasında alternatif olabilir
google alışverişte bu yönde iyi gelişmeler var !
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szr1907 2 yıl
Bu Google yakında bizim yerimize bilet alıp kendi gezer
donumuza kadar biliyorlar
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Haberdeki tarih ve güzergah = Adamsın
1 Yanıt Yanıtla +36
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Guest-9D2914531 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Haberdeki tarih ve güzergah = Adamsın

Çok güzel ayrinti iyi yakaladiniz
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Kefelon 2 yıl
İnternet = Google kavramı yakında gerçeğe dönüşecek sanırsam...
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murdocklawless 2 yıl
mobil uygulaması nerde bunun?
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interwap 2 yıl
Bilet satın alırken Check-in ve Hizmet Bedeli adı altında farklı ücretler alınıyor. Bu hizmetler olmadan uçağa binilemiyorsa eğer bu ücretler bilet fiyatına dahil olmalı. Ödeme ekranında karşımıza çıkmamalı.
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