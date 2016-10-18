Google Flights ile uçak biletinizi artık daha ucuza satın alabileceksiniz

Resmi blog üzerinden yayınlanan açıklamaya göre uçuş arama platformu Google Flights oldukça kullanışlı bir özelliğe daha kavuştu. "Fiyat takibi kontrolü" adı verilen yenilik sayesinde gideceğiniz rotayı ve uçuşları sürekli izleyecek olan servis, bilet fiyatlarında indirim olduğunda yaşanan değişikliği anında size gönderecek.

Üstelik ileri bir tarihte planladığınız uçuşlar için fiyatlardaki ani artış ve düşüşlerden de yine bildirim aracılığıyla haberdar olabilirsiniz. Bunun için web sitesindeki sorgu ekranında yer alan fiyat takibi kontrolünü aktifleştirmeniz yeterli. Ardından seçtiğiniz yolculuğa ilişkin fiyat değişiklikleri ve seyahat ipuçları hakkındaki tüm bilgilere gönderilen e-posta üzerinden ulaşabilmeniz mümkün.

uçuşlardan önemli oranda tasarruf yapmalarını sağlayacak Google Flights'ın henüz mobil uygulaması bulunmuyor. Eğer siz de biletinizi indirimli şekilde satın almak istiyorsanız Uçuş fiyatları için geçmiş tarihli verilerden de yararlanan Google Flights bu yüzden ücret konusunda bazen çok düşük oranlarda farklı sonuçlar listeleyebiliyor. Özellikle sık seyahat edenlereyapmalarını sağlayacak Google Flights'ın henüz mobil uygulaması bulunmuyor. Eğer siz de biletinizi indirimli şekilde satın almak istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden servise erişim sağlayabilirsiniz.

https://blog.google/topics/travel/making-travel-planning-less-stressful-holiday-season/