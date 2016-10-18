Google Flights ile uçak biletinizi artık daha ucuza satın alabileceksiniz

Haber Editörü
Resmi blog üzerinden yayınlanan açıklamaya göre uçuş arama platformu Google Flights oldukça kullanışlı bir özelliğe daha kavuştu. "Fiyat takibi kontrolü" adı verilen yenilik sayesinde gideceğiniz rotayı ve uçuşları sürekli izleyecek olan servis, bilet fiyatlarında indirim olduğunda yaşanan değişikliği anında size gönderecek.
Üstelik ileri bir tarihte planladığınız uçuşlar için fiyatlardaki ani artış ve düşüşlerden de yine bildirim aracılığıyla haberdar olabilirsiniz. Bunun için web sitesindeki sorgu ekranında yer alan fiyat takibi kontrolünü aktifleştirmeniz yeterli. Ardından seçtiğiniz yolculuğa ilişkin fiyat değişiklikleri ve seyahat ipuçları hakkındaki tüm bilgilere gönderilen e-posta üzerinden ulaşabilmeniz mümkün.
Uçuş fiyatları için geçmiş tarihli verilerden de yararlanan Google Flights bu yüzden ücret konusunda bazen çok düşük oranlarda farklı sonuçlar listeleyebiliyor. Özellikle sık seyahat edenlere uçuşlardan önemli oranda tasarruf yapmalarını sağlayacak Google Flights'ın henüz mobil uygulaması bulunmuyor. Eğer siz de biletinizi indirimli şekilde satın almak istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden servise erişim sağlayabilirsiniz.
https://blog.google/topics/travel/making-travel-planning-less-stressful-holiday-season/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Örnek google maps çok güzel stabil ihtiyaca cvp veriyor beleş sürekli elinin altında daha ne olsun. Ha profosyonel bişeye ihtiyacı olana yetmeyebilir. Benim ıvır zıvır işlerime yetiyor hayat kurtarıyor.
Örnek google drive çok iyi profesyonel olmayan kullanıcaya çok çok yeter.
Örnek android işletim sistemi, fiyatı ile ucuz çin telefonlerının bile tercihi piyasayı topraladı.
Ha benim verimi topluyormuş helali hoş olsun bu hizmeti versin verimde onun olsun :D
artık insanlar kendini kanıtlamış ve istikrarlı sitelere giriyor
yani alibabaya girmek için google dan arama yapmaya gerek yok artık !
bu açıdan google sonradan köfteyi çaktı !
arama bir yere kadar bir yerden sonra zaten hizmetini devamlı geliştiren firmaların sıralaması güncel bir şekilde fix kalıyor !
bu açıdan artık arama motorları çözüm üretme noktasında alternatif olabilir
google alışverişte bu yönde iyi gelişmeler var !
Çok güzel ayrinti iyi yakaladiniz