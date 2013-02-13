"100 Apple çalışanı geçen seneden beri iWatch için çalışıyor"

Son dönemde sıkça adını duymaya başladığımız Apple'ın iWatch yani saat gibi bileğe takılabilir akıllı cihazla ilgili gelen bilgilere bir yenisi daha eklendi. Bloomberg'e göre Apple, iWatch için ürün geliştirme aşamasında önemli bir yol kat etti.

Bloomberg'in konuyla ilgili iki kaynağının verdiği bilgilere göre Apple'ın Cupertino'daki merkezinde iWatch projesi için, büyük çoğunluğu geçen sene projede görev almaya başlayan, 100 ürün geliştirici çalışıyor. Aralarında yönetici, pazarlama grubundan çalışanlar ile yazılım ve donanım mühendislerinin bulunduğu bu takım, projenin deneysel çalışmalarını tamamlayarak proje içerisinde önemli bir aşamayı tamamladı. Bloomberg'in kaynakları, iWatch isimli giyilebilir akıllı cihazın iPad ve iPhone’un yaptığı kimi görevleri yerine getirebilecek bir cihaz olacağını yinelerken; çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi vermedi.

iWatch takımının yöneticilerinden birinin Apple’ın mühendislikten sorumlu kıdemli yöneticisi James Foster olduğunu iddia eden Bloomberg, Foster’ın, çalışmaları Yonga ve Kablosuz Teknolojilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Bob Mansfield’e bağlı olarak sürdürdüğünü dile getirirken; Apple’ın iWatch’dan daha önce, Tim Cook’un da yönetim kurulu üyelerinden biri olduğu Nike tarafından satışa sunulan Fuel Band cihazına benzer cihazlar üzerinde çalıştığını ancak firmanın daha sonrasında bu çalışmalarını rafa kaldırdığını ifade etti.

Geçen yıl haziran ayında D10 konferansına katılan Apple’ın icra kurulu başkanı Tim Cook, kendisinin de kullandığı Nike Fuel Band gibi takılabilir cihazlarla ilginç şeyler yapılabileceğini ve bu alanın dikkat çekici olduğunu söyleyerek Apple’ın bu tarz cihazlar geliştirebileceğine açık kapı bırakmıştı.