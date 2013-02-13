"100 Apple çalışanı geçen seneden beri iWatch için çalışıyor"

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Son dönemde sıkça adını duymaya başladığımız Apple'ın iWatch yani saat gibi bileğe takılabilir akıllı cihazla ilgili gelen bilgilere bir yenisi daha eklendi. Bloomberg'e göre Apple, iWatch için ürün geliştirme aşamasında önemli bir yol kat etti.
Bloomberg'in konuyla ilgili iki kaynağının verdiği bilgilere göre Apple'ın Cupertino'daki merkezinde iWatch projesi için, büyük çoğunluğu geçen sene projede görev almaya başlayan, 100 ürün geliştirici çalışıyor. Aralarında yönetici, pazarlama grubundan çalışanlar ile yazılım ve donanım mühendislerinin bulunduğu bu takım, projenin deneysel çalışmalarını tamamlayarak proje içerisinde önemli bir aşamayı tamamladı. Bloomberg'in kaynakları, iWatch isimli giyilebilir akıllı cihazın iPad ve iPhone’un yaptığı kimi görevleri yerine getirebilecek bir cihaz olacağını yinelerken; çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi vermedi.
iWatch takımının yöneticilerinden birinin Apple’ın mühendislikten sorumlu kıdemli yöneticisi James Foster olduğunu iddia eden Bloomberg, Foster’ın, çalışmaları Yonga ve Kablosuz Teknolojilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Bob Mansfield’e bağlı olarak sürdürdüğünü dile getirirken; Apple’ın iWatch’dan daha önce, Tim Cook’un da yönetim kurulu üyelerinden biri olduğu Nike tarafından satışa sunulan Fuel Band cihazına benzer cihazlar üzerinde çalıştığını ancak firmanın daha sonrasında bu çalışmalarını rafa kaldırdığını ifade etti.
Geçen yıl haziran ayında D10 konferansına katılan Apple’ın icra kurulu başkanı Tim Cook, kendisinin de kullandığı Nike Fuel Band gibi takılabilir cihazlarla ilginç şeyler yapılabileceğini ve bu alanın dikkat çekici olduğunu söyleyerek Apple’ın bu tarz cihazlar geliştirebileceğine açık kapı bırakmıştı.
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Cok az yorum yazan birisiyim ama sana dayanamadım arkadasım ya iyiki senin kadar sacma dusunme yetenegine sahip degilim yoksa senin soludugun oksijenin akcigerindeki hava keseciklerinden birinden kanına gecmesi sonrasında az sayıdaki beyin hucrelerinden bir tanesiyle etkilesime gecmesi ve karbondiokside donusmesi sonrasında nefesini vermen durumunda olusan hava kirliligi durumunda aynı havayı soludugumuzu dusunerek suan intihar edebilirdim. ama neyse ki ben sen değilim..
senin elinde olmayabilir ama biçok insanın ve benimde elimde dell asus hp motorola gibi markaların dokunmatik yada kalemli akıllı telefonları vardı.Ama siz apple ın pazarlama tekniği kurbanısınız.herşeyi ilk onun yaptığını sanıyorsunuz çünkü hiçbişeyle ilgilenmediğiniz için sadece gözünüze gözünüze sokulan şeyleri algılıyorsunuz.
video kaydetme,görüntülü görüşme,bluetooth,bildirim çubuğu,klasör oluşturma,panaromik foto çekimi,ideal telefon boyutunun değişmesi vs vs o kadar çok örnek varki apple ın uyutmaları.anlatmakla bitmez.ama siz 3 maymunu oynayın sadece apple a bakın.kolay gelsin.
Yeni bir trend olacağıda kesin.
tmm söyleriz thenewboston arkadaşımız dediki yol yakınken vazgeçin dedi diye, onlarda eminin vazgeçeçeklerdir.:) şakamısınız olum.
Bu arada şu an piyasada akıllı saatlerin hiç birinin tipi düzgün değil. İçlerinde bir tek Nike Fuel Band'in görünüşü düzgün.
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