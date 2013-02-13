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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"100 Apple çalışanı geçen seneden beri iWatch için çalışıyor"

6 yıl
2,6b
1
86
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Son dönemde sıkça adını duymaya başladığımız Apple'ın iWatch yani saat gibi bileğe takılabilir akıllı cihazla ilgili gelen bilgilere bir yenisi daha eklendi. Bloomberg'e göre Apple, iWatch için ürün geliştirme aşamasında önemli bir yol kat etti.
Bloomberg'in konuyla ilgili iki kaynağının verdiği bilgilere göre Apple'ın Cupertino'daki merkezinde iWatch projesi için, büyük çoğunluğu geçen sene projede görev almaya başlayan, 100 ürün geliştirici çalışıyor. Aralarında yönetici, pazarlama grubundan çalışanlar ile yazılım ve donanım mühendislerinin bulunduğu bu takım, projenin deneysel çalışmalarını tamamlayarak proje içerisinde önemli bir aşamayı tamamladı. Bloomberg'in kaynakları, iWatch isimli giyilebilir akıllı cihazın iPad ve iPhone’un yaptığı kimi görevleri yerine getirebilecek bir cihaz olacağını yinelerken; çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi vermedi.
iWatch takımının yöneticilerinden birinin Apple’ın mühendislikten sorumlu kıdemli yöneticisi James Foster olduğunu iddia eden Bloomberg, Foster’ın, çalışmaları Yonga ve Kablosuz Teknolojilerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Bob Mansfield’e bağlı olarak sürdürdüğünü dile getirirken; Apple’ın iWatch’dan daha önce, Tim Cook’un da yönetim kurulu üyelerinden biri olduğu Nike tarafından satışa sunulan Fuel Band cihazına benzer cihazlar üzerinde çalıştığını ancak firmanın daha sonrasında bu çalışmalarını rafa kaldırdığını ifade etti.
Geçen yıl haziran ayında D10 konferansına katılan Apple’ın icra kurulu başkanı Tim Cook, kendisinin de kullandığı Nike Fuel Band gibi takılabilir cihazlarla ilginç şeyler yapılabileceğini ve bu alanın dikkat çekici olduğunu söyleyerek Apple’ın bu tarz cihazlar geliştirebileceğine açık kapı bırakmıştı.

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Jem-Jem 6 yıl en beğenilen
İlk versiyonunda sadece saati gösterir. Sonra 1-2 seneye kadar dakika ve saniye de ekrana eklenir. Reklamlarda saati tekrar icat ettiklerini de söyledikleri anda, elinde 2000 lira parasıyla bekleyen koyunlar da çıkar ortaya. :)
İlk versiyonunda sadece saati gösterir. Sonra 1-2 seneye kadar dakika ve saniye de ekrana eklenir. Reklamlarda saati tekrar icat ettiklerini de söyledikleri and...
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Godolphin 6 yıl
Saat takmayı sevmem böyle bir şeyi kullanmayı hiç istemem. Spartacusun bilekliği gibi..
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dnzcr 6 yıl
işimiz gücümüz yok saatide her gece şarja takacağız [>:]
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1 Avatar
agrasivve 6 yıl
Gereksiz apple konularinda gereksiz insanlarjn ne isi var anlamadim
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
bu tarz cihazlar islami koşullara uygun değildir ve haramdır. bunları üreten fabrikada çalışan işçiler sabah akşam domuz eti ve yağıyla besleniyor, vücutları ter üretirken terin içinde doğal olarak domuz yağı da atılıyor. üretim bandında temas ettikleri bu ürünlere terleri ve doğal olarak domuz yağı temas ediyor ve bulaşıyor. siz de bu domuz yağlı ürünü alıp bileğinize takıyorsunuz ve uzun süreli temas sonucu deriden emilim yoluyla veya sıkıldığınızda cihazı ağzınıza götürmeniz, yalamanızla vs. bu yağ sizin vücudunuza giriyor. dolayısıyla harama bulaşmak istemiyorsanız uzak durun !!!

Cok az yorum yazan birisiyim ama sana dayanamadım arkadasım ya iyiki senin kadar sacma dusunme yetenegine sahip degilim yoksa senin soludugun oksijenin akcigerindeki hava keseciklerinden birinden kanına gecmesi sonrasında az sayıdaki beyin hucrelerinden bir tanesiyle etkilesime gecmesi ve karbondiokside donusmesi sonrasında nefesini vermen durumunda olusan hava kirliligi durumunda aynı havayı soludugumuzu dusunerek suan intihar edebilirdim. ama neyse ki ben sen değilim..
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WoXeD 6 yıl
vahocan
Jem-Jem İlk versiyonunda sadece saati gösterir. Sonra 1-2 seneye kadar dakika ve saniye de ekrana eklenir. Reklamlarda saati tekrar icat ettiklerini de söyledikleri anda, elinde 2000 lira parasıyla bekleyen koyunlar da çıkar ortaya. :)
Şöyle Insanlarla Aynı Oksijeni yakmak acı veriyor Insana. Appledan Önce Hepinizin Elinde Dokunmatik Telefonlar vardı Sürekli Telefonlarda Oyun Oynuyordunuz Internetde Geziniyordunuz değilmi ? Ya Bu kadarda Fandroid olunmaz Harbiden yuh ya.


senin elinde olmayabilir ama biçok insanın ve benimde elimde dell asus hp motorola gibi markaların dokunmatik yada kalemli akıllı telefonları vardı.Ama siz apple ın pazarlama tekniği kurbanısınız.herşeyi ilk onun yaptığını sanıyorsunuz çünkü hiçbişeyle ilgilenmediğiniz için sadece gözünüze gözünüze sokulan şeyleri algılıyorsunuz.
video kaydetme,görüntülü görüşme,bluetooth,bildirim çubuğu,klasör oluşturma,panaromik foto çekimi,ideal telefon boyutunun değişmesi vs vs o kadar çok örnek varki apple ın uyutmaları.anlatmakla bitmez.ama siz 3 maymunu oynayın sadece apple a bakın.kolay gelsin.
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E_Aydin35 6 yıl
Bana göre böyle bir yenilik Apple'a her zaman oduğu gibi çok para kazandırır..
Yeni bir trend olacağıda kesin.
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FreeRun 6 yıl
thenewboston
Eger bu resimdeki gibiyse yol yakinken vazgecsinler.

tmm söyleriz thenewboston arkadaşımız dediki yol yakınken vazgeçin dedi diye, onlarda eminin vazgeçeçeklerdir.:) şakamısınız olum.
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musti436 6 yıl
iphone aldıkta saati kaldı
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DoktorJames 6 yıl
İwatch doğru resim yanlış
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dirty_dancer 6 yıl
Bence analog kalması gereken şeylerden biri de saatlerdir. Dijital saatleri sevemedim bir türlü
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FERFEROS 6 yıl
Bu tarz akıllı saatler Google Now ve Siri ile desteklenirse hoş olur. Şu an için pek gerekli görmüyorum ama bir kaç sene içinde ne olacağı belli olmaz. Hologram teknolojisi vs ile yapılabilecekleri düşününce heyecanlanıyor insan.
Bu arada şu an piyasada akıllı saatlerin hiç birinin tipi düzgün değil. İçlerinde bir tek Nike Fuel Band'in görünüşü düzgün.
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CoreXXX 6 yıl
beyazı ne zaman çıkıo acaba.. ahgskjhdkjhdkdjh::D
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Nightmare70 6 yıl
Saati çok severim eğer pil süresi sorunu olmazsa ve fiyatı uygun olursa kesinlikle alırım :)
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