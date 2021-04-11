100 milyonda 1 denk gelen tasarım hatası sebebiyle iPhone 11 Pro rekor fiyattan satıldı

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Birçok kişi dikkat etmese de iPhone'ların en dikkat çeken özelliklerinden biri de hoparlör ızgaralarının, bağlantı noktalarının, kamera muhafazasının ve düğmelerin hizalanmasındaki tekdüzeliktir. Apple yıllardır bu çizgisinden sapmasa da 100 milyonda 1 denk gelen basım hatası sebebiyle belki de ilk kez bir iPhone'daki Apple logosu yamuk yerleştirildi.

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Apple logosu yamuk yerleştirildi

İlginç tasarım hatasına konu olan model iPhone 11 Pro olarak kayıtlara geçti. Üretimden kaynaklanan tasarım hatası sebebiyle Apple logosu sağa kaymış bir iPhone 11 Pro banttan indi ve kullanıcıyla buluştu.

Ağır kalite testleriyle bilinen Apple'ın böyle bir hata yapması da hatalı üretilen iPhone'u satın alan kişiye adeta piyango gibi vurdu. Zira Apple logosu hatalı basılan iPhone 11 Pro, normal satış fiyatının tam 2.7 katına yani 2700 dolara satıldı.

https://twitter.com/ArchiveInternal/status/1380511781131550722

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