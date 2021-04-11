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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    100 milyonda 1 denk gelen tasarım hatası sebebiyle iPhone 11 Pro rekor fiyattan satıldı

    Hatalı üretim bir iPhone 11 Pro normal fiyatının 2,7 katına satıldı. Peki 100 milyonda 1 karşılaşılan bu ilginç hata neydi de hatalı bir iPhone bu denli yüksek fiyata satıldı?
    11 Nisan 2021, 13:00 (Güncellendi, 12 Nisan, 09:06)
    204,9b
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    79
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    72

    100 milyonda 1 denk gelen tasarım hatası sebebiyle iPhone 11 Pro rekor fiyattan satıldı
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    Birçok kişi dikkat etmese de iPhone'ların en dikkat çeken özelliklerinden biri de hoparlör ızgaralarının, bağlantı noktalarının, kamera muhafazasının ve düğmelerin hizalanmasındaki tekdüzeliktir. Apple yıllardır bu çizgisinden sapmasa da 100 milyonda 1 denk gelen basım hatası sebebiyle belki de ilk kez bir iPhone'daki Apple logosu yamuk yerleştirildi.

    Ayrıca Bkz. "Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı: İşte görüntüleri"

    Apple logosu yamuk yerleştirildi

    İlginç tasarım hatasına konu olan model iPhone 11 Pro olarak kayıtlara geçti. Üretimden kaynaklanan tasarım hatası sebebiyle Apple logosu sağa kaymış bir iPhone 11 Pro banttan indi ve kullanıcıyla buluştu.

    Ağır kalite testleriyle bilinen Apple'ın böyle bir hata yapması da hatalı üretilen iPhone'u satın alan kişiye adeta piyango gibi vurdu. Zira Apple logosu hatalı basılan iPhone 11 Pro, normal satış fiyatının tam 2.7 katına yani 2700 dolara satıldı.



    https://twitter.com/ArchiveInternal/status/1380511781131550722
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Santiago Munez (okan ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2700 dolara satılmış 22 bin tl falan yapar

    adamların rekor fiyatı bizim normal fiyat gibi
    3 Yanıt Yanıtla +240
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    MajorWindows 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ürünü ben alsam hatalı ürün diye iade etme olasılığım daha yüksekti.
    2 Yanıt Yanıtla +133
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    Whippoorwill 3 gün ( Mesaj Silindi ) MajorWindows
    Kullanıcı hatası derdi servis.
    1 Yanıt Yanıtla +80
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    Yorumlar (59) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    R Reklamı_Geç (- ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet para harcamayı gerçekten çok seviyor
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    D DH Misafiri 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boşuna konuşuyorsunuz zaten Bu büyük şirketlerin amacıda bu ... en ilginç dikkat çekecek bir şey ile heryerde haber yapılıp konuşulmasını istiyorlar ve bunu bilerek yapıyorlar.. bu arada bende konuşmuş oluyorum ve onların ekmeğine yağ sürüyorum...
    windows 98 tanıtılırken mavi ekranla çökmesi !
    tesla arabanın tanıtımında camın kırılması
    İphone için böbrek satanlar
    önceki macpro nun çöp kutusuna benzemesi
    şimdiki macpro nun rendeye benzemesi
    ve daha nice ilginç olupta herkesin iyi veya kötü konuşmasına büyük şirketler REKLAM diyor.....

    Bu büyük şirketlerin binlerce ilim adamını ve reklam uzmanını ve nice kişileri kendi bünyesinde çalıştırıp sadece kafalarını bu gibi şeylere yoruyorlar... öyle olmasında gerekmiyormu ?? saygılar
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    perSNN 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi de zaten sıfırı da 2700 dolar değil miydi, yoksa bize hep hatalı mı satılıyor :)

    Yanlış anlamayın telefonlarda bir sıkıntı yok, bayağı da kaliteli, sadece bize satılan satış fiyatı hatalı :) Acaba ben de faturasını satışa çıkarken ödediğim verginin 3 katına faturayı satın alan olur mu :)
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    DaniCalifornia (Mehmet Hızarcı) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu hatalı üretimler normalde acayip fiyatlara gidiyor. Bence 2700 dolar bu telefon için hiçbirşey. Çok daha iyi bir fiyata satılabilirdi. Bunların kolleksiyonlarını yapan insanlar bunlara acayip yüksek rakamlar vererek sahip oluyorlar.
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    Mr.Mario (Furkan Z.) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben olsam asla para vermem buna.Hatali tasarim diye neden daha pahali olur ki?
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    Eryıl34 (Ercan YILMAZ) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Özel üretim olma ihtimalı daha yüksek derim Apple Reklam konusunda her türlü kendi lehıne cevırmesını bılen bir şirkettir.O logonun o kadr sapma yapması bana göre imkansız gıbı bır sey Tabıkı konu Apple olunca Bu sekıle bedava REKLAM konusu üretmış oluyor...
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    S Syniox 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://findi.pro/phohat <= İPHONE 11 İN TÜM DETAYALRI VE NEDEN BU KADAR PAHALIYA SATILDIĞINI ÇOK GÜZEL ÖZETLEMİŞ OHAAA YUHH ARTIKK
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    -OFLU- (Recep ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanlık nereye gidiyor, kaliteye para vermeden kusurluya para vermeye kadar geldi, yırtık pantolona para vermekle aynı iş bu
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Reklam kokan hareketler, satışlar düşük galiba şimdi millet 11 peşinde koşacak
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    A aysensS 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Komik gerçekten. Bir hatalı tasarıma değerinin 3-4 katı fiyat ödeniyor. Niye ? Dünyada tek diye.. Sanırsın tarihi eser
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    204872 kez okundu.
    51 kişi, toplam 59 yorum yazdı.

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    iphone 11 pro, hatalı iphone 11 pro ve
    3 etiket daha Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
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