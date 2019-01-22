10GB RAM akıllı telefonlarda standart olacak

Yıllardır Android telefonlarda RAM kapasitesi yarışı yaşandığına şahit oluyoruz. Pek çok uzman 4GB kapasitenin yeterli olduğunu düşünse de bugün 12GB seviyelerini konuşuyoruz. Sektör de bu yıl büyük artış bekliyor.

Katlanarak artıyor

Geçen yıl bazı özel amiral gemi versiyonlarında 10GB RAM kapasitesi görmüştük. Tedarik zincirindeki kaynaklara göre bu yıl pek çok akıllı telefon üreticisi modellerinde 10GB RAM kapasitesine yer vermek için harekete geçti.

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Geçen yıl amiral gemileri de dahil pek çok akıllı telefon modelinde 4GB RAM kapasitesi yaygın olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte ikinci yarıdan itibaren 6GB RAM kapasitesinin daha çok tercih edildiğini gördük.

Bu yıl ise doğrudan 10GB RAM kapasitesine geçiş olacağı ifade ediliyor. Elbette bu geçiş amiral gemisi ve üst seviye segmentte olacak. Bununla birlikte alt seviyelerde de artık 6GB RAM daha yaygın hale gelecek.

Pek çok uzman yüksek RAM kapasitelerinin pazarlama taktiği olduğunu ve sistemin kullanmadığı RAM alanını sürekli adreslediği için batarya ömrüne de olumsuz olarak yansıdığını ifade ediyor. Bununla birlikte tüketicinin yüksek kapasitelere ilgi gösterdiği bir gerçek.