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10GB RAM akıllı telefonlarda standart olacak

Geçen yıl özel versiyon akıllı telefonlarda 10GB RAM kapasitesini görürken bu yıl ise tüm amiral gemilerinde bu seçenek karşımıza çıkabilir. Sektörde yoğun bir hareketlilik var.
3 ay
4,3b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır Android telefonlarda RAM kapasitesi yarışı yaşandığına şahit oluyoruz. Pek çok uzman 4GB kapasitenin yeterli olduğunu düşünse de bugün 12GB seviyelerini konuşuyoruz. Sektör de bu yıl büyük artış bekliyor.

Katlanarak artıyor

Geçen yıl bazı özel amiral gemi versiyonlarında 10GB RAM kapasitesi görmüştük. Tedarik zincirindeki kaynaklara göre bu yıl pek çok akıllı telefon üreticisi modellerinde 10GB RAM kapasitesine yer vermek için harekete geçti.

Ayrıca Bkz. "Klavyeli telefonlar yeniden şans arıyor"

Geçen yıl amiral gemileri de dahil pek çok akıllı telefon modelinde 4GB RAM kapasitesi yaygın olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte ikinci yarıdan itibaren 6GB RAM kapasitesinin daha çok tercih edildiğini gördük.

Bu yıl ise doğrudan 10GB RAM kapasitesine geçiş olacağı ifade ediliyor. Elbette bu geçiş amiral gemisi ve üst seviye segmentte olacak. Bununla birlikte alt seviyelerde de artık 6GB RAM daha yaygın hale gelecek.

Pek çok uzman yüksek RAM kapasitelerinin pazarlama taktiği olduğunu ve sistemin kullanmadığı RAM alanını sürekli adreslediği için batarya ömrüne de olumsuz olarak yansıdığını ifade ediyor. Bununla birlikte tüketicinin yüksek kapasitelere ilgi gösterdiği bir gerçek.

 

https://www.phonearena.com/news/10gb-ram-android-smartphones-standard-this-year-not-all-companies-on-board_id113001 Yorum Yaz
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AqRaMa 3 ay en beğenilen
2gb ram var kasma çok nadir
-G2 kullanıcısı
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Emin KOÇ 3 ay
Ram konusunu çok abarttılar bunun yerine optimizasyon konusuna ağırlık verseler daha iyi olur.
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Ysgramor 3 ay
Bilgisayarım 8gb ramli bir oyun laptopu. Tekrar ediyorum, “oyun laptopu”.
Bu sırada telefonlar: 10gb ram koyayım, ışık hızında Facebook açayım.
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Çağdaş 3 ay
Bir kaç yıl önce uygulamalar ne kadar ram ve depolama alanı kullanıyordu ki? Bu çakallığın sonu olmayacak herhalde, java me telefonlar tekrar piyasaya girse keşke;)
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SEO-Uzmanı 3 ay
işletim sistemi ram disk opsiyonlu olmadığı sürece
50 yıl dayanacak donanım flash memori üzerinde 5 yıllık ömürle sabittir '!
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WmGMD 3 ay
Yeter yav artık yenilik sıfır olanın miktarını arttır az daha hızlandır . Bellek bellek ne bellek mis 10 gb ram ne yav
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ogulcangoktas88376 3 ay
Hadi her şeyi anladım da neden 10. Çift kanal kullanılabilecek mi 10 gb ram olunca. 8 olsa 4x2 derdik bari.
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burakdc 3 ay
Ram arttikca fiyatlar artiyor 4g den 5g ye geciste fiyat artiyor dolar arttikca fiyat artiyor vergi arttikca fiyat artiyor bence en gereksizi kamera sayisi arttikca fiyat artiyor sanirim artik s10 note 10 serisi 15 bin birsonraki seride 20 binden gelir yakinda gosteris meraklilarida alamayacak oldugundan artik turkiyeye s ve note serileri gelmez diye dusunuyorum
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Fenomenon 3 ay
tamamen optimizasyonla alakalı. telefonlar için 2gb bile yeterli olması lazımken 6-8gb ram yetmiyor.
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CWaRRioR 3 ay
Yahu PC'lerde bile 8GB ram yeterliyken telefonun neyine yetmiyor cidden anlamıyorum. Tüketim çılgınlığı resmen.
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TearsForFears 3 ay
6 dan fazlası gereksiz fiyat artışı. 12 gb ram koyacağına 6 koy 50 dolar daha ucuza sat.
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MS4343 3 ay TearsForFears
(Hadi Türkiye'de fiyatlar malum, onu geç)...

50 dolar farkla, fazladan 6 gb ram'e

kimse itiraz etmez herhalde!

Bu arada 6 gb ram, hakikaten 50 dolar mı farkediyor?...

Ona bakmak lazım
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Şekilsiniz ya 3 ay
Bi ara çözüzünürlük yükseltme furyası vardı 4k yapmıştı sony, buda onun gibi mi diyeceğim de ram artsın ya sıkıntı yok.
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porsoro 3 ay
1.5 Gb ramli a3'ümle mutluyum mesudum : ) telefona artık batılıların afrika ülkelerine sömürge döneminde verdikleri boncuklara benzetiyorum. Karşılığında o ülmenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürüyorlardı.
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