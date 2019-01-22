Klavyeli telefonlar yeniden şans arıyor

Nokia 9000 ile yükselişe geçen klavyeli akıllı telefonlar, Android trendinin yükseldiği ilk dönemlerde de devam etti ancak sonrasında dokunmatik ekranların benimsenmesi ile önemini kaybetti. F(x) Tech firması klavyeli telefonların modasının geçmediğini düşünüyor.

Klavyeli telefon neler sunacak?

Livermorium ile Moto Z telefonları için klavyeli bir Moto Mod aksesuarı geliştiren F(x) Tech, proje rafa kalkınca kendi telefonunu geliştirme kararı aldı. Prototipi tamamlayan firma konsepte uygun yazılımlar da geliştirmiş.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak"

6 inçlik AMOLED ekrana sahip olan telefon oldukça ince çerçevelere sahip. Klavye kasanın boyutlarına uygun hazırlanmış ve yana doğru kaydırılarak açılıyor. Dayanıklı olan klavye ayrıca bir stand görevi de görüyor.

Klavye arka aydınlatmalı ve 5 sıra tuş barındırıyor. Bunlardan bir sıra rakamlar için ayrılmış. Android 9.0 işletim sistem ile gelen telefonun ara yüzü ve uygulamaları da yan kullanım şekli için optimize edilmiş. Firma telefona farklı işletim sistemlerinin de yüklenebileceğini belirtiyor.

Yaz aylarına doğru piyasaya çıkacağı belirtilen telefon için şimdilik bir fiyat etiketi mevcut değil. Bununla birlikte büyük klavye ve hantal bir kasa yapısının ne kadar ilgi göreceği merak konusu.