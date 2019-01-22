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Klavyeli telefonlar yeniden şans arıyor

F(x) Tech firması tarafından geliştirilen klavyeli akıllı telefon konsepti, bir dönemin ses getiren Nokia modellerine atıfta bulunuyor. Firma modayı yeniden canlandıracağını düşünüyor.
3 ay
5,4b
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27
android
Ekrem71
Haber Editörü
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Klavyeli telefonlar yeniden şans arıyor

Nokia 9000 ile yükselişe geçen klavyeli akıllı telefonlar, Android trendinin yükseldiği ilk dönemlerde de devam etti ancak sonrasında dokunmatik ekranların benimsenmesi ile önemini kaybetti. F(x) Tech firması klavyeli telefonların modasının geçmediğini düşünüyor.

Klavyeli telefon neler sunacak?

Livermorium ile Moto Z telefonları için klavyeli bir Moto Mod aksesuarı geliştiren F(x) Tech, proje rafa kalkınca kendi telefonunu geliştirme kararı aldı. Prototipi tamamlayan firma konsepte uygun yazılımlar da geliştirmiş.

Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak"

6 inçlik AMOLED ekrana sahip olan telefon oldukça ince çerçevelere sahip. Klavye kasanın boyutlarına uygun hazırlanmış ve yana doğru kaydırılarak açılıyor. Dayanıklı olan klavye ayrıca bir stand görevi de görüyor.

Klavye arka aydınlatmalı ve 5 sıra tuş barındırıyor. Bunlardan bir sıra rakamlar için ayrılmış. Android 9.0 işletim sistem ile gelen telefonun ara yüzü ve uygulamaları da yan kullanım şekli için optimize edilmiş. Firma telefona farklı işletim sistemlerinin de yüklenebileceğini belirtiyor.

Yaz aylarına doğru piyasaya çıkacağı belirtilen telefon için şimdilik bir fiyat etiketi mevcut değil. Bununla birlikte büyük klavye ve hantal bir kasa yapısının ne kadar ilgi göreceği merak konusu.


https://www.phonearena.com/news/android-9-0-smartphone-massive-slide-out-qwerty-keyboard-coming-soon_id112970 Yorum Yaz
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tavernac1 3 ay
Bunların swiftkey'den haberi yok sanırım?
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SEO-Uzmanı 3 ay en beğenilen
görme engelli veya az görenler için mantıklı
dahası bakmadan yazma olayına gelince bunu dokunmatikte yapan varsa
youtube video atsın, eğer atamıyorsa burada buraya laf atmasın !
görme engelli veya az görenler için mantıklıdahası bakmadan yazma olayına gelince bunu dokunmatikte yapan varsayoutube video atsın, eğer atamıyorsa bu...
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Askaparta 3 ay
Cep telefonları çanta telefonu oldu.
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draconist 3 ay
Yaşlılar dokunmatikte swipeda filan yazamıyor arkadaşlar, tuşları görüp hissedip basmaları gerekiyor, dünya sizden ibaret değil.
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Cute Hentai 3 ay
112'yi hayatım boyunca aramadım, arama ihtiyacım olsunda istemem. Sim kartsız denemedim A1018i'yi. Kapaklı bir Ericsson modeli almıştık 20 senesi rahat vardır. Telefonda mesaj alma özelliği mevcuttu lakin mesaj atma özelliği yoktu. Tek satır veya çift satır ekrana sahip olup arka planı fosforlu bir yeşil ekrana sahipti. Tam modeli hatırlamıyorum fakat Google'da 90'lı senelere ait Ericsson modelleri arattırırsam anında bulacağımı biliyorum.
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3 ay Cute Hentai
Ericsson T10 çok vardı, muhtemelen sizinki de odur.
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Lagari Hasan Çelebi 3 ay
güzel duruyor aslında çıkınca bir incelemek lazım
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Cute Hentai 3 ay
Nokia N-GAGE geliyor aklıma. N-GAGE Arena oyun platformunu hatırlayanlar sonunun nasıl ağlamaklı bir hale dönüştüğünü Nokia kadar iyi bilemez.
Oyunları kırılınca rağbet gördü fazlasıyla(ki) Symbian işletim sistemini unutmak mümkün değil. Bir nesil bu işletim sistemi ile büyüdü, yatıp kalktı.
O zamanların anısına kapalı full kutu N-GAGE'i hala saklıyorum.
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aozgec 3 ay
evet çok zekice. Walla kimsenin aklına gelmemiş bunların aklına gelmiş... bu firmalara üzülüyorum gerçekten. yeni fikir geliştirmektense geçmişi diriltmeye çalışıyorlar. moda desen anlıcam. onlarda geçmiş temcit plavı gibi ama alıcı buluyor...
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Rachsuchtig 3 ay
Öncelikle bu tür az bilinen firmaların yapması gereken şey fiyatları düşük tutmak. Üst düzey donanım koymak zorunda değil klavyeli telefon üretmek için. Kimse F(x) Tech'in telefonuna 700+$ vermez. F(x) Tech oldugu için değil tanınmadığı için.
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sistemli adam 3 ay
Bu işin piri blackberry ama pes etti.
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SEO-Uzmanı 3 ay en beğenilen
görme engelli veya az görenler için mantıklı
dahası bakmadan yazma olayına gelince bunu dokunmatikte yapan varsa
youtube video atsın, eğer atamıyorsa burada buraya laf atmasın !
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Cute Hentai 3 ay
Hey gidi hey. Zamanında kullandığım A1018i ve chatpad'i geldi aklıma. Nasıl chat olacaksa artık. :)
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Mesutzgvn 3 ay Cute Hentai
688 e çok benziyor la. Az kullanmadık. Hatta sim kart olmadan telefon açılmıyordu. 112 arayıp çaldırıp kapatınca telefon açılmış oluyordu. Bug vardı telefonda. Sonra anlamsızca menülerde geziniyorduk.
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