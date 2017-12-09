12000TL'lik ekran kartı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı'nın bu haftaki başlıklarını Nvidia'nın 3000$'lık ekran kartı Titan V ve Oyun ödülleri oluşturuyor. Son 1 haftanın öne çıkan oyun ve teknoji haberleri burada
Akış:
00:10 Enerjiyi yükseltiyor ve pozitif çağırıyoruz
00:30 12000TL'lik ekran kartı nasıl oluyor? Düyanın en güçlüsü
03:06 Snapdragon 835 işlemcili Windows 10 dizüstüler geliyor
07:29 The Game Awards 2017 sonuçları açıklandı
08:18 Yılın Oyunu nasıl olmalı nedir ne değildir tartışma çıkıyor
13:05 Kardeşilik kazanır
13:18 The Game Awards'da A Way Out yapımcısı ağzını bozdu
15:21 Konsolda bedava oyun nasıl oynanır incelikleri anlatılıyor
16:25 GTFO
18:13 Türkiye'nin en önemli gündem konusu Cam Filmi
20:19 Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Tayyip Erdoğan, Hyperloop projesine sıcak bakıyor
22:41 Enis, büyük sırrı açıklıyor
23:30 Dead Stranding'den yeni bir intro
24:49 PubG, sonunda tam sürüme geçiyor ve çöl haritasından ilk görüntü geldi
27:29 World War Z'nin oyunu PC'ye geliyor
29:13 Steam Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu
31:52 NiceHash hacklendi ve 4000'in üzerinde Bitcoin çalındı
34:24 Bitcoin'in ilk Dolar milyarderleri ortaya çıktı
36:49 Bionatta 1-2-3, Nintendo Switch için geliyor
38:00 WitchFire'dan ilk oyun içi video
39:35 FromSoftware'den yeni bir oyun geliyor
40:58 Amerika'nın önemli havayolu şirketleri akıllı bavulları sınırlandırıcı önlemler aldı
43:08 Almanya, tüm teknolojik ürün yazılımlarına arka kapı yerleştirmeyi planlıyor
46:09 Soulcalibur VI duyuruldu
46:31 EA, oyun diskleri uzun süre hayatımızın bir parçası olacak
48:10 Enis, konsolda nasıl dijital oyun takası yapılır anlatıyor
50:18 Ubisoft, Far Cry 5 ve The Crew 2'yi erteledi
51:45 10 kentilyon Dolar değerinde maden taşıyan göktaşı
55:01 3D yazıcı ile plastik akıllı cihazlar üretildi
56:47 Netflix'den yeni bilimkurgu dizisi geliyor
59:35 DayZ, beta'dan çıkoyor
1:00:30 Devil May Cry HD Collection'da 1-2-3 bütün platformlara geliyor
00:30 12000TL'lik ekran kartı nasıl oluyor? Düyanın en güçlüsü
03:06 Snapdragon 835 işlemcili Windows 10 dizüstüler geliyor
07:29 The Game Awards 2017 sonuçları açıklandı
08:18 Yılın Oyunu nasıl olmalı nedir ne değildir tartışma çıkıyor
13:05 Kardeşilik kazanır
13:18 The Game Awards'da A Way Out yapımcısı ağzını bozdu
15:21 Konsolda bedava oyun nasıl oynanır incelikleri anlatılıyor
16:25 GTFO
18:13 Türkiye'nin en önemli gündem konusu Cam Filmi
20:19 Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Tayyip Erdoğan, Hyperloop projesine sıcak bakıyor
22:41 Enis, büyük sırrı açıklıyor
23:30 Dead Stranding'den yeni bir intro
24:49 PubG, sonunda tam sürüme geçiyor ve çöl haritasından ilk görüntü geldi
27:29 World War Z'nin oyunu PC'ye geliyor
29:13 Steam Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu
31:52 NiceHash hacklendi ve 4000'in üzerinde Bitcoin çalındı
34:24 Bitcoin'in ilk Dolar milyarderleri ortaya çıktı
36:49 Bionatta 1-2-3, Nintendo Switch için geliyor
38:00 WitchFire'dan ilk oyun içi video
39:35 FromSoftware'den yeni bir oyun geliyor
40:58 Amerika'nın önemli havayolu şirketleri akıllı bavulları sınırlandırıcı önlemler aldı
43:08 Almanya, tüm teknolojik ürün yazılımlarına arka kapı yerleştirmeyi planlıyor
46:09 Soulcalibur VI duyuruldu
46:31 EA, oyun diskleri uzun süre hayatımızın bir parçası olacak
48:10 Enis, konsolda nasıl dijital oyun takası yapılır anlatıyor
50:18 Ubisoft, Far Cry 5 ve The Crew 2'yi erteledi
51:45 10 kentilyon Dolar değerinde maden taşıyan göktaşı
55:01 3D yazıcı ile plastik akıllı cihazlar üretildi
56:47 Netflix'den yeni bilimkurgu dizisi geliyor
59:35 DayZ, beta'dan çıkoyor
1:00:30 Devil May Cry HD Collection'da 1-2-3 bütün platformlara geliyor
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Bir tek o seri kaldı öyle,şimdi onu da aşırı büyük olan açık dünya yaparlar,içine;Far Cry'dan,Assassin Creed'den,Ghost Recon Wildlands'dan özellikler alıp piyasaya sürerseler hiç şaşırmam