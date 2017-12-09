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12000TL'lik ekran kartı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
13,5b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı'nın bu haftaki başlıklarını Nvidia'nın 3000$'lık ekran kartı Titan V ve Oyun ödülleri oluşturuyor. Son 1 haftanın öne çıkan oyun ve teknoji haberleri burada
Akış:
00:10 Enerjiyi yükseltiyor ve pozitif çağırıyoruz
00:30 12000TL'lik ekran kartı nasıl oluyor? Düyanın en güçlüsü
03:06 Snapdragon 835 işlemcili Windows 10 dizüstüler geliyor
07:29 The Game Awards 2017 sonuçları açıklandı
08:18 Yılın Oyunu nasıl olmalı nedir ne değildir tartışma çıkıyor
13:05 Kardeşilik kazanır
13:18 The Game Awards'da A Way Out yapımcısı ağzını bozdu
15:21 Konsolda bedava oyun nasıl oynanır incelikleri anlatılıyor
16:25 GTFO
18:13 Türkiye'nin en önemli gündem konusu Cam Filmi
20:19 Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Tayyip Erdoğan, Hyperloop projesine sıcak bakıyor
22:41 Enis, büyük sırrı açıklıyor
23:30 Dead Stranding'den yeni bir intro
24:49 PubG, sonunda tam sürüme geçiyor ve çöl haritasından ilk görüntü geldi
27:29 World War Z'nin oyunu PC'ye geliyor
29:13 Steam Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu
31:52 NiceHash hacklendi ve 4000'in üzerinde Bitcoin çalındı
34:24 Bitcoin'in ilk Dolar milyarderleri ortaya çıktı
36:49 Bionatta 1-2-3, Nintendo Switch için geliyor
38:00 WitchFire'dan ilk oyun içi video
39:35 FromSoftware'den yeni bir oyun geliyor
40:58 Amerika'nın önemli havayolu şirketleri akıllı bavulları sınırlandırıcı önlemler aldı
43:08 Almanya, tüm teknolojik ürün yazılımlarına arka kapı yerleştirmeyi planlıyor
46:09 Soulcalibur VI duyuruldu
46:31 EA, oyun diskleri uzun süre hayatımızın bir parçası olacak
48:10 Enis, konsolda nasıl dijital oyun takası yapılır anlatıyor
50:18 Ubisoft, Far Cry 5 ve The Crew 2'yi erteledi
51:45 10 kentilyon Dolar değerinde maden taşıyan göktaşı
55:01 3D yazıcı ile plastik akıllı cihazlar üretildi
56:47 Netflix'den yeni bilimkurgu dizisi geliyor
59:35 DayZ, beta'dan çıkoyor
1:00:30 Devil May Cry HD Collection'da 1-2-3 bütün platformlara geliyor
 

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ornitolog 1 yıl en beğenilen
şu arkadaki duvarı boyayın allahaşkına :)
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pastadanadam 1 yıl
Yılın oyunu konusunda Enis haklı. Bir oyun düşünelim, çok iyi, çok yenilikçi, daha önce görülmemiş şeyler sunuyor, ama PS4'e özel. Şimdi multiplatform değil diye görmezden mi geleceğiz bu oyunu? Çok saçma olur. Yılın oyunu seçilirken oyunun kendisine bakılmalı, ne kadar kişiyi memnun ettiğine değil.
Yılın oyunu konusunda Enis haklı. Bir oyun düşünelim, çok iyi, çok yenilikçi, daha önce görülmemiş şeyler sunuyor, ama PS4'e özel. Şimdi multiplatform değil diy...
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rambocuk 1 yıl
Mesut bey nolursunuz oyunlar hakkında yorum yapmayın . adam size amd çok satıyor en iyi ekran kartı amd de dese ne hissedersiniz :)
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hakanyurtseven 1 yıl
krallll adamsın
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Jiraiya-sama 1 yıl
:DD Çok iyidi aynen böyle devam :D
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namco 1 yıl
ya Enis kardeşim geldikten sonra program çok iyi olmadı mı? Teknoloji kısmında Mesut zaten çok iyi götürüyor. Oyun kısmı Talha dan sonra hep bir sönük geliyordu. Şu an süper gidiyorsunuz. İkinizi de çok seviyorum.
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orhuncoskun 1 yıl
2si1'e bayılıyorum indirip flaşbelleğe atıyorum müsait olduğumda seyrediyorum. Mesut ve diğer arkadaşlar ne konuşursa konuşsun hepsini dinliyorum hep devam edin, harikasınız....!
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Suppordle 1 yıl
Mesut Çevik oyun hakkında yorum yapınca bir anda Ajdar a bağlıyor. Mümkünse oyun ve oyun mekaniklerini yorumlamasın. Enis i de takdir ettim, iyi giydirdi "tırmanma mekaniğiii" diyerek. Hayır, ne kadar über ve enteresan gelebilir ki tırmanma seçeneği? Survival bir oyunda olması gereken asıl mekaniklerden birisi bu, Mesut Çevik siz oyun yorumlamayın, bırakın işi bilen Enis Kirazoğlu yorum yapsın. Bir de seyircilerden destek beklemek-şaka ile karışık da olsa- tam bir cringe örneği. Pc başındaki adam da "ne diyor lan bu" demiştir eminim benim gibi...
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Ubisoft'un açıklanmayna oyunu Splinter Cell olabilir mi acaba?
Bir tek o seri kaldı öyle,şimdi onu da aşırı büyük olan açık dünya yaparlar,içine;Far Cry'dan,Assassin Creed'den,Ghost Recon Wildlands'dan özellikler alıp piyasaya sürerseler hiç şaşırmam
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susesa 1 yıl
ERDİİİİ nerdesiiiiin?
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Tihilu 1 yıl
Lütfen programı haftada 2 gün yapın.
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Lord Melkor 1 yıl
Mesut Çevik her program aynı. Ne amaçlıyor bilmiyorum ama Pubg oynayan herkes bu senenin en iyi oyunu Pubg dir felan demez.
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AnadoluEfes 1 yıl
Çok kaliteli program olmuş yine tebrik ederim bu arada ikiz kardeşleri biliyordum ama bitcoin trilyoneri olduklarını bilmiyordum adamlarda her türlü şans var onlardaki şansın 1000 de 1 i bizde olsa sayısal loto oynardık vizyonumuz fakir
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