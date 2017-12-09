12000TL'lik ekran kartı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 Haftalık Teknoloji ve Oyun Programı'nın bu haftaki başlıklarını Nvidia'nın 3000$'lık ekran kartı Titan V ve Oyun ödülleri oluşturuyor. Son 1 haftanın öne çıkan oyun ve teknoji haberleri burada

Akış:



12000TL'lik ekran kartı nasıl oluyor? Düyanın en güçlüsü

Snapdragon 835 işlemcili Windows 10 dizüstüler geliyor

The Game Awards 2017 sonuçları açıklandı

Yılın Oyunu nasıl olmalı nedir ne değildir tartışma çıkıyor

Kardeşilik kazanır

The Game Awards'da A Way Out yapımcısı ağzını bozdu

Konsolda bedava oyun nasıl oynanır incelikleri anlatılıyor

GTFO

Türkiye'nin en önemli gündem konusu Cam Filmi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Tayyip Erdoğan, Hyperloop projesine sıcak bakıyor

Enis, büyük sırrı açıklıyor

Dead Stranding'den yeni bir intro

PubG, sonunda tam sürüme geçiyor ve çöl haritasından ilk görüntü geldi

World War Z'nin oyunu PC'ye geliyor

Steam Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu

NiceHash hacklendi ve 4000'in üzerinde Bitcoin çalındı

Bitcoin'in ilk Dolar milyarderleri ortaya çıktı

Bionatta 1-2-3, Nintendo Switch için geliyor

WitchFire'dan ilk oyun içi video

FromSoftware'den yeni bir oyun geliyor

Amerika'nın önemli havayolu şirketleri akıllı bavulları sınırlandırıcı önlemler aldı

Almanya, tüm teknolojik ürün yazılımlarına arka kapı yerleştirmeyi planlıyor

Soulcalibur VI duyuruldu

EA, oyun diskleri uzun süre hayatımızın bir parçası olacak

Enis, konsolda nasıl dijital oyun takası yapılır anlatıyor

Ubisoft, Far Cry 5 ve The Crew 2'yi erteledi

10 kentilyon Dolar değerinde maden taşıyan göktaşı

3D yazıcı ile plastik akıllı cihazlar üretildi

Netflix'den yeni bilimkurgu dizisi geliyor

DayZ, beta'dan çıkoyor

:30 Devil May Cry HD Collection'da 1-2-3 bütün platformlara geliyor

00:10 Enerjiyi yükseltiyor ve pozitif çağırıyoruz 00:30 12000TL'lik ekran kartı nasıl oluyor? Düyanın en güçlüsü 03:06 Snapdragon 835 işlemcili Windows 10 dizüstüler geliyor 07:29 The Game Awards 2017 sonuçları açıklandı 08:18 Yılın Oyunu nasıl olmalı nedir ne değildir tartışma çıkıyor 13:05 Kardeşilik kazanır 13:18 The Game Awards'da A Way Out yapımcısı ağzını bozdu 15:21 Konsolda bedava oyun nasıl oynanır incelikleri anlatılıyor 16:25 GTFO 18:13 Türkiye'nin en önemli gündem konusu Cam Filmi 20:19 Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Tayyip Erdoğan, Hyperloop projesine sıcak bakıyor 22:41 Enis, büyük sırrı açıklıyor 23:30 Dead Stranding'den yeni bir intro 24:49 PubG, sonunda tam sürüme geçiyor ve çöl haritasından ilk görüntü geldi 27:29 World War Z'nin oyunu PC'ye geliyor 29:13 Steam Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu 31:52 NiceHash hacklendi ve 4000'in üzerinde Bitcoin çalındı 34:24 Bitcoin'in ilk Dolar milyarderleri ortaya çıktı 36:49 Bionatta 1-2-3, Nintendo Switch için geliyor 38:00 WitchFire'dan ilk oyun içi video 39:35 FromSoftware'den yeni bir oyun geliyor 40:58 Amerika'nın önemli havayolu şirketleri akıllı bavulları sınırlandırıcı önlemler aldı 43:08 Almanya, tüm teknolojik ürün yazılımlarına arka kapı yerleştirmeyi planlıyor 46:09 Soulcalibur VI duyuruldu 46:31 EA, oyun diskleri uzun süre hayatımızın bir parçası olacak 48:10 Enis, konsolda nasıl dijital oyun takası yapılır anlatıyor 50:18 Ubisoft, Far Cry 5 ve The Crew 2'yi erteledi 51:45 10 kentilyon Dolar değerinde maden taşıyan göktaşı 55:01 3D yazıcı ile plastik akıllı cihazlar üretildi 56:47 Netflix'den yeni bilimkurgu dizisi geliyor 59:35 DayZ, beta'dan çıkoyor 1:00 :30 Devil May Cry HD Collection'da 1-2-3 bütün platformlara geliyor