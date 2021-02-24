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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    128 GB kapasiteli 4800 MHz DDR5 bellekler duyuruldu

    Yeni platformlar yaklaşırken bellek üreticileri de hazırlıklarını sürdürüyor. Asgard’ın duyurduğu yüksek kapasiteli ve frekanslı DDR5 tip bellekler özellikleriyle heyecanlandırıyor.
    24 Şubat 2021, 14:30 (Güncellendi, 2 gün)
    7,1b
    1
    57
    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    30

    128 GB kapasiteli 4800 MHz DDR5 bellekler duyuruldu
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    AMD ve Intel son DDR4 platformlarını geliştirmeye devam ederken bellek üreticileri de gelecek nesil yongalara yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

    4800 MHZ DDR5 RAM duyuruldu

    Adı donanım dünyasında pek bilinmeyen Çinli bellek üreticisi Asgard duyurduğu bellek kitleriyle gündemdeki yerini aldı. DDR5 tip belleklerden tanıtılan kit 4800 MHz’de görev yaparken 1.1v gerilime ihtiyaç duyuyor. Hatırlayacağınız üzere DDR4’te gerilim değeri 1.2v olarak belirlenmişti.

    Ayrıca Bkz. "Bütçe dostu Core i5-11400 selefine tek çekirdekte %34 fark atıyor"

    40-40-40 zamanlamalarında çalışan kit 128 GB kapasitesiyle de bir hayli dikkat çekiyor. Bununla birlikte Asgard 64 ve 32 GB’lık kitler sunacağını da belirtmiş. Son olarak yeni DDR5 kitler Intel’in Alder Lake platformuyla ve AMD’nin DDR5 destekli işlemcileriyle uyumlu olacak.



    https://videocardz.com/newz/asgard-announces-ddr5-4800-memory-for-intel-12th-gen-core-alder-lake-series Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    wolwes 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oha cl40 mı?
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    cocainbar (Cocain bar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ilk cikacak ddr5lerin fiyati g.t ucuklatacak buyuk ihtimal.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Rindaman ( -) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    DDR 4 3800 CL 14

    https://www.newegg.com/g-skill-16gb-288-pin-ddr4-sdram/p/N82E16820232933?Description=memory&amp;cm_re=memory-_-20-232-933-_-Product&amp;quicklink=true

    DDR 4 4000 CL 15

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    DDR 4 4400 CL 16

    https://www.newegg.com/g-skill-16gb-288-pin-ddr4-sdram/p/N82E16820374039?Description=memory&amp;cm_re=memory-_-9SIA1K6CFZ5045-_-Product&amp;quicklink=true

    DDR 4 5000 CL 18

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    DDR 4 5100 CL 19

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    ******************

    DDR 5 CL 40 epey boktan bir spec.
    DDR 4 3800 CL 14 https://www.newegg.com/g-skill-16gb-288-pin-ddr4-sdram/p/N82E16820232933?Description=memory&cm_re=memory-_-20-232-933-_-Product&...
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
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    tarox (Taner B) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    DDR5 . Biraz beklemek gerekli.
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    RazorXmia 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim daha yerel disk c: 120 gb
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    teknoCat (ismi gizli) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 yıla ddr4'ü eskitecek teknoloji olacak.



    Zaten şuan bile modern sistemlerde artık en büyük bottle neck ekran kartı sornası ram oluyor.



    3000mhz yaygın iken 3800mhz cl14 e çıkan ram az ve pahalı. Her anakart bu hızı açmıyor bile. Mesela and 2000 3000 serisinde bu hızı almanız zor. Özellikle 2000 de imkansız.



    Bakıyorsun ki 3000mhz ram ile 3800 arasında ki bant genişliği fakrında dolayı cpu kullanımı bottle neck oluyor ve sonuç olarak fps düşüyor.



    Ddr4 artık ömrünü tamamladı yani. 3080 3090 6800 xt 3070, 1080p de çoğu oyunda bottle neck yemesi sadece işlemci değil Ramle de ilgili
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    W Wilson Fisk 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    CL olayına şöyle bir örnek vereyim iki koşucu var biri ddr4 diyorsun ki tur at adam 1 dakikada dönüyor cl14 olunca 14 dakika.öteki ddr5 40 tur atacak ama 15 saniyede bir turu atıyor yani 10 dakika.bunun 4800 4400 ile bir alakası yok ikisi aynı mhz bile olsa ddr5 cl40 bile olsa ddr5 daha hızldır önemli olan bu hızı kullanabilecek donanım yazılım olup olmadığıdır.ddr3'ten 4'e geçerken herkes ne cl16 mı cl9 dururken demişti, ddr3'e geçerken de ne cl9 mu biz cl4 yapıyoruz diyen ddr2ciler vardı.
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    S SeniorGrandMaster 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben ddr5 in 9600mhz olmasını bekliyordum. demekki gıdım gıdım verecekler. önce kötüleri satacaklar.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Her DDR serisi çıktığında dediğiniz gibi oluyor zaten. DDR4 ilk çıktığında 2133 MHz'den (daha düşük de olabilir) başlatmışlardı. Şimdi hızaşırtmayla 5000 ve 6000 MHz seviyelerine ulaşabilen DDR4 RAM'ler mevcut. Keza DDR3 de aynı durumu yaşadı. 800 MHz'den şatışa başlamışlardı. Her DDR serisinin yüksek megahertz seviyesi için 2 3 yıl beklemek gerekiyor.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O değilde fiyatlar çok fazla malum teknoloji bize. Uzak baba
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    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    8 tane alıp ssd takmaya gerek olmaması. Windows artık düğmeye basmadan başlar
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    WaylandIZMIR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    128 gb bellek nedir arkadaş. Hard disk gibi.
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ddr4 karşılığı 3840 Mhz mi?
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Lan daha yeni PC aldım. :D
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    7146 kez okundu.
    36 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

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    asgard ddr5 ram, 128 gb ddr5 ram ve
    5 etiket daha intel alder lake intel ddr5 amd ddr5 ddr5 4800 mhz ram Donanım
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