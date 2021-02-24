128 GB kapasiteli 4800 MHz DDR5 bellekler duyuruldu

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AMD ve Intel son DDR4 platformlarını geliştirmeye devam ederken bellek üreticileri de gelecek nesil yongalara yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

4800 MHZ DDR5 RAM duyuruldu

Adı donanım dünyasında pek bilinmeyen Çinli bellek üreticisi Asgard duyurduğu bellek kitleriyle gündemdeki yerini aldı. DDR5 tip belleklerden tanıtılan kit 4800 MHz’de görev yaparken 1.1v gerilime ihtiyaç duyuyor. Hatırlayacağınız üzere DDR4’te gerilim değeri 1.2v olarak belirlenmişti.

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40-40-40 zamanlamalarında çalışan kit 128 GB kapasitesiyle de bir hayli dikkat çekiyor. Bununla birlikte Asgard 64 ve 32 GB’lık kitler sunacağını da belirtmiş. Son olarak yeni DDR5 kitler Intel’in Alder Lake platformuyla ve AMD’nin DDR5 destekli işlemcileriyle uyumlu olacak.

https://videocardz.com/newz/asgard-announces-ddr5-4800-memory-for-intel-12th-gen-core-alder-lake-series

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