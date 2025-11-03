Giriş
    DDR5 RAM fiyatlarında kriz büyüyor: Üreticiler sipariş alımını durdurdu

    Yapay zekâ talebi, bellek piyasasında dengesizliği derinleştiriyor. 2025'te DRAM fiyatları %172 oranında artarken, üreticiler DDR siparişlerini durdurma kararı aldı.

    DDR5 RAM fiyatlarında kriz büyüyor: Sipariş alımı durduruldu Tam Boyutta Gör
    2025 yılı bellek endüstrisi için istisnai bir dönem hâline geldi. Yapay zekâya yönelik artan talep, DRAM fiyatlarını tarihi seviyelere taşırken, üreticiler üretim ve sipariş politikalarında ciddi değişikliklere gitmek zorunda kaldı. DigiTimes'ın yeni raporuna göre, Samsung, SK hynix ve Micron, DDR modüllerine yönelik sözleşmeli fiyatlandırmayı geçici olarak askıya aldı. 

    DDR5 RAM fiyatlarında kriz büyüyor

    Piyasa verilerine göre, DDR5 16Gb spot fiyatları yalnızca son bir ay içinde neredeyse iki katına çıkarak 15,50 dolar seviyesine ulaştı. Bu artışla birlikte 2025 yılı genelinde toplam fiyat yükselişi %172'yi buldu. Özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin talebi, üretim kapasitesinin büyük bölümünü tüketiyor. Kısaca HBM bellek üretimine verilen öncelik, geleneksel DDR4 ve DDR5 üretimini kısıtlamış durumda.

    Yapay zekâ döngüsü, yalnızca HBM talebini değil, aynı zamanda tüketici odaklı DRAM pazarını da daralttı. Birçok üretici, mevcut üretim hatlarını bulut servis sağlayıcılarına (CSP) ve büyük teknoloji şirketlerine tahsis etmiş durumda. Bu durum, perakende kanadında Corsair, Adata ve G.Skill gibi markaların ürünlerinde 3. çeyrekten bu yana %20 ila %40 arasında fiyat artışına yol açtı.

    Samsung'un DDR5 sözleşmeli fiyatlandırmasını durdurması, piyasanın geleceğine dair belirsizliği artırıyor. Diğer üreticilerin de benzer adımlar atması bekleniyor. Uzmanlara göre, bu tablo 2026'nın ilk çeyreğine kadar devam edebilir. Özellikle yapay zekâ donanımları için uzun vadeli tedarik anlaşmaları, tüketici segmentindeki RAM arzını sınırlıyor.

