DDR5 RAM fiyatlarında kriz büyüyor: Üreticiler sipariş alımını durdurdu

DDR5 RAM fiyatlarında kriz büyüyor
Piyasa verilerine göre, DDR5 16Gb spot fiyatları yalnızca son bir ay içinde neredeyse iki katına çıkarak 15,50 dolar seviyesine ulaştı. Bu artışla birlikte 2025 yılı genelinde toplam fiyat yükselişi %172'yi buldu. Özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin talebi, üretim kapasitesinin büyük bölümünü tüketiyor. Kısaca HBM bellek üretimine verilen öncelik, geleneksel DDR4 ve DDR5 üretimini kısıtlamış durumda.
Yapay zekâ döngüsü, yalnızca HBM talebini değil, aynı zamanda tüketici odaklı DRAM pazarını da daralttı. Birçok üretici, mevcut üretim hatlarını bulut servis sağlayıcılarına (CSP) ve büyük teknoloji şirketlerine tahsis etmiş durumda. Bu durum, perakende kanadında Corsair, Adata ve G.Skill gibi markaların ürünlerinde 3. çeyrekten bu yana %20 ila %40 arasında fiyat artışına yol açtı.
Samsung'un DDR5 sözleşmeli fiyatlandırmasını durdurması, piyasanın geleceğine dair belirsizliği artırıyor. Diğer üreticilerin de benzer adımlar atması bekleniyor. Uzmanlara göre, bu tablo 2026'nın ilk çeyreğine kadar devam edebilir. Özellikle yapay zekâ donanımları için uzun vadeli tedarik anlaşmaları, tüketici segmentindeki RAM arzını sınırlıyor.
