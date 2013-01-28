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128GB kapasiteli bir iOS cihazı iOS 6.1 beta kodlarında ortaya çıktı

6 yıl
857
1
50
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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128GB kapasiteli bir iOS cihazı iOS 6.1 beta kodlarında ortaya çıktı


Apple'ın bugüne kadar 64GB kapasiteye kadar sınırlı tuttuğu iOS cihazlarını yakın gelecekte 128GB'a kadar yükseltebileceği zaman zaman gündeme geliyor. Bu iddia ile ilgili en somut bilgi ise iOS 6.1 beşinci beta sürümünde ortaya çıkmıştı.

Beta sürümünün kodlarını inceleyenler, 128GB kapasiteye sahip bir iOS cihazının sistem bölümlemesi anahtarları içerisinde yer aldığını fark etti. Önceki iOS 6.1 beta sürümlerinde böyle bir anahtara rastlanmaması, Apple'ın 128GB kapasiteli bir cihaz hazırlığında olduğu kanısını uyandırdı.

Diğer bir bilgi ise ABD'li bir perakende zinciri çalışanının paylaştığı stok bilgi tablosu. Tabloda dördüncü nesil iPad modelinin 128GB kapasite ile güncellendiği görülüyor. WiFi ve WiFi+Hücresel olmak üzere 2 farklı versiyon bulunuyor. Kapasitesine göre ise Good, Better ve Best şeklinde tanımlama yapılıyor. Bu tanımlar 16GB, 32GB ve 64GB kapasitelere işaret ediyor. Ancak tabloda görülen Ultimate adlı bir versiyon. Bu da 128GB kapasiteli bir iPad modelinin yolda olduğunu gösteriyor.

Tablonun ne kadar gerçek olduğu belirsiz. Ancak daha ince ve daha hafif bir 4. nesil iPad modelinin Mart ayında tanıtılabileceği konuşuluyordu. Bu bakımdan modele 128GB kapasiteli bir versiyonun eklenmesi de beklenebilir. Bununla birlikte 128GB bellek birimleri biraz daha pahalı ve 128GB kapasiteli modelin diğer versiyonların arasındaki fiyat farkından daha fazlasına sahip olacağını söyleyebiliriz.

http://www.phonearena.com/news/New-SKU-points-to-128GB--fourth-generation-Apple-iPad_id39148 Yorum Yaz
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VR_27 6 yıl en beğenilen
Şu tabloyu 25 yıl okusam yine 128 GB ı anlayamazdım. Sayenizde çok açık bi şekilde anladım teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla +16
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ReCoMaX 6 yıl
abovvvv
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halog 6 yıl ekrem71
ekrem71









Apple'ın bugüne kadar 64GB kapasiteye kadar sınırlı tuttuğu iOS cihazlarını yakın gelecekte 128GB'a kadar yükseltebileceği zaman zaman gündeme geliyor. Bu iddia ile ilgili en somut bilgi ise iOS 6.1 beşinci beta sürümünde ortaya çıkmıştı.



Beta sürümünün kodlarını inceleyenler, 128GB kapasiteye sahip bir iOS cihazının sistem bölümlemesi anahtarları içerisinde yer aldığını fark etti. Önceki iOS 6.1 beta sürümlerinde böyle bir anahtara rastlanmaması, Apple'ın 128GB kapasiteli bir cihaz hazırlığında olduğu kanısını uyandırdı.



Diğer bir bilgi ise ABD'li bir perakende zinciri çalışanının paylaştığı stok bilgi tablosu. Tabloda dördüncü nesil iPad modelinin 128GB kapasite ile güncellendiği görülüyor. WiFi ve WiFi+Hücresel olmak üzere 2 farklı versiyon bulunuyor. Kapasitesine göre ise Good, Better ve Best şeklinde tanımlama yapılıyor. Bu tanımlar 16GB, 32GB ve 64GB kapasitelere işaret ediyor. Ancak tabloda görülen Ultimate adlı bir versiyon. Bu da 128GB kapasiteli bir iPad modelinin yolda olduğunu gösteriyor.



Tablonun ne kadar gerçek olduğu belirsiz. Ancak daha ince ve daha hafif bir 4. nesil iPad modelinin Mart ayında tanıtılabileceği konuşuluyordu. Bu bakımdan modele 128GB kapasiteli bir versiyonun eklenmesi de beklenebilir. Bununla birlikte 128GB bellek birimleri biraz daha pahalı ve 128GB kapasiteli modelin diğer versiyonların arasındaki fiyat farkından daha fazlasına sahip olacağını söyleyebiliriz.

 


2farklı nesil,2tip deoplama anlamına da gelebilir.
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BayZagor 6 yıl
128 GB iPad için 950 USD olacakmış ülkemize 3.5 - 4 bin liradan gelir herhalde
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Awesome 6 yıl
Bu 128 gb bariz iPad icin ama biz bu ucuk fiyatlar yuzunden 16gb da surunuyoruz. Amerikada bu fiyata 64gb iPhone aliyorlar. Teknolojide durumumuz icler acisi gercekten
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cym247 6 yıl
APPLE firması gurur denizinde boğulmaya başladı. Hızlı biçimde düşüşe geçti. Farklı markalardaki akıllı telefonları, tabletleri vs. inceleyen tüketici, Apple yerine diğer firmaları seçmektedir. Nedenleri açık:
1. Cihazların şimdiye dek yayımlanan işletim sistemlerinin (IOS) hepsi hatalarla dolu. Yıllarca güncelleme adı altında bu hataları düzelt düzelt bitiremedi.
2. Apple'ın cihazlarının 3-5 sene önceki modelleriyle en son modellerini karşılaştırın hiçbir yenilik yok. Özellikle telefon ve tabletlerinde;
3. Ölü bir masaüstü, ölü ikonlar simgeler...Basit bir hava durumunun değişimlerini anlık olarak masaüstünde izleyemezsiniz. Hava durumu ikonuna tıklayıp açarsınız anlık sıcaklık vs. görürsünüz, tekrar tıklayıp kapatınca o sıcaklık o ikonun üzerinde donar kalır. Değişimleri gösterecek kabiliyeti ve takati yoktur cihazın.
4. İnternetten hiçbir şey indiremezsiniz. İki sayfayı yan yana açamazsınız. Yani Apple tüm yeniliklere kapalıdır. Değişime inatla ayak diremesi kabak tadı verdi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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halog 6 yıl cym247
cym247
APPLE firması gurur denizinde boğulmaya başladı. Hızlı biçimde düşüşe geçti. Farklı markalardaki akıllı telefonları, tabletleri vs. inceleyen tüketici, Apple yerine diğer firmaları seçmektedir. Nedenleri açık:
1. Cihazların şimdiye dek yayımlanan işletim sistemlerinin (IOS) hepsi hatalarla dolu. Yıllarca güncelleme adı altında bu hataları düzelt düzelt bitiremedi.
2. Apple'ın cihazlarının 3-5 sene önceki modelleriyle en son modellerini karşılaştırın hiçbir yenilik yok. Özellikle telefon ve tabletlerinde;
3. Ölü bir masaüstü, ölü ikonlar simgeler...Basit bir hava durumunun değişimlerini anlık olarak masaüstünde izleyemezsiniz. Hava durumu ikonuna tıklayıp açarsınız anlık sıcaklık vs. görürsünüz, tekrar tıklayıp kapatınca o sıcaklık o ikonun üzerinde donar kalır. Değişimleri gösterecek kabiliyeti ve takati yoktur cihazın.
4. İnternetten hiçbir şey indiremezsiniz. İki sayfayı yan yana açamazsınız. Yani Apple tüm yeniliklere kapalıdır. Değişime inatla ayak diremesi kabak tadı verdi.

Tek bir şey söyleyeceğim. Elektronik mağazasına gidip tablet ve telefon standlarına gittiğinizde gördüğünüz manzara şudur. Can çekişen bir android ve su gibi akıcı bir iphone. Tamamen olay bu. Ekstra özelliklerin tamamı RAM bellekten ve işlemci gücünden tüketir. Tek çekirdekli iphonelar bile donmaz. Ama androidler 5çekirdeğe kadar çıkmasına rağmen donmakta.
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aozgec 6 yıl
gereksiz. pazarın %90'ı 16 gb kullanıyordur.benim çcremde 16gb ipad'den başka bir model satın almış kimse yok. muhtemelen çok az sayıda üretilecektir.
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DH Misafiri 6 yıl
Jobs gittikten sonra Apple dağılmaya başlayacak. En somut örnekleri ise ipad mini ve iphone 5. IOS 6 faciası da eklenebilir.
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KinZhull 6 yıl
128 gb çok uzak bir gelecek değil neden şaşırıyoruz bu habere sonuçta 4s ile 8 gb bitirdi
İphone 6 ile 16 bitip 128 gelebilir
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SystemApps 6 yıl KinZhull
KinZhull

128 gb çok uzak bir gelecek değil neden şaşırıyoruz bu habere sonuçta 4s ile 8 gb bitirdi
İphone 6 ile 16 bitip 128 gelebilir

kim şaşırdıki?

şaşırılacak nokta varsa ya 128gbversiyonun uçuk bir rakama sebep olması

ya da 128gb verisyonun appledan beklenmeyecek küçük bir fiyat farkıyla satışa sunulması olur.

bunlar içinse henüz erken...
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ekrem71 6 yıl
mehmetfahriguven
Ekreme gareziniz nedeir, arkadaşlar. Adam işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla, en üretici editör. Yapmayın, fazla oluyor.

Teşekkürler yapıcı eleştirilere her zaman açığız ve okuyucularımızın değerli fikirlerine her zaman ihtiyacımız var
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cnr.kh 6 yıl
Devlet yuzde 200 vergi almaz daha dusuktur yani yuzde 16 gibidir buradaki olay ithalatcidadir fahis fiyata o satar devletin aldigi vergi diger ulkelere gore cok olabilir ama fiyatlarin fahis olmasini saglayacak duZeyde degildir bende karsiyim bu tur vergilere ama oldurecek kadar degildir
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