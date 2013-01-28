128GB kapasiteli bir iOS cihazı iOS 6.1 beta kodlarında ortaya çıktı









Apple'ın bugüne kadar 64GB kapasiteye kadar sınırlı tuttuğu iOS cihazlarını yakın gelecekte 128GB'a kadar yükseltebileceği zaman zaman gündeme geliyor. Bu iddia ile ilgili en somut bilgi ise iOS 6.1 beşinci beta sürümünde ortaya çıkmıştı.





Beta sürümünün kodlarını inceleyenler, 128GB kapasiteye sahip bir iOS cihazının sistem bölümlemesi anahtarları içerisinde yer aldığını fark etti. Önceki iOS 6.1 beta sürümlerinde böyle bir anahtara rastlanmaması, Apple'ın 128GB kapasiteli bir cihaz hazırlığında olduğu kanısını uyandırdı.





Diğer bir bilgi ise ABD'li bir perakende zinciri çalışanının paylaştığı stok bilgi tablosu. Tabloda dördüncü nesil iPad modelinin 128GB kapasite ile güncellendiği görülüyor. WiFi ve WiFi+Hücresel olmak üzere 2 farklı versiyon bulunuyor. Kapasitesine göre ise Good, Better ve Best şeklinde tanımlama yapılıyor. Bu tanımlar 16GB, 32GB ve 64GB kapasitelere işaret ediyor. Ancak tabloda görülen Ultimate adlı bir versiyon. Bu da 128GB kapasiteli bir iPad modelinin yolda olduğunu gösteriyor.





Tablonun ne kadar gerçek olduğu belirsiz. Ancak daha ince ve daha hafif bir 4. nesil iPad modelinin Mart ayında tanıtılabileceği konuşuluyordu. Bu bakımdan modele 128GB kapasiteli bir versiyonun eklenmesi de beklenebilir. Bununla birlikte 128GB bellek birimleri biraz daha pahalı ve 128GB kapasiteli modelin diğer versiyonların arasındaki fiyat farkından daha fazlasına sahip olacağını söyleyebiliriz.

http://www.phonearena.com/news/New-SKU-points-to-128GB--fourth-generation-Apple-iPad_id39148