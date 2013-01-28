128GB kapasiteli bir iOS cihazı iOS 6.1 beta kodlarında ortaya çıktı

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Apple'ın bugüne kadar 64GB kapasiteye kadar sınırlı tuttuğu iOS cihazlarını yakın gelecekte 128GB'a kadar yükseltebileceği zaman zaman gündeme geliyor. Bu iddia ile ilgili en somut bilgi ise iOS 6.1 beşinci beta sürümünde ortaya çıkmıştı.
Beta sürümünün kodlarını inceleyenler, 128GB kapasiteye sahip bir iOS cihazının sistem bölümlemesi anahtarları içerisinde yer aldığını fark etti. Önceki iOS 6.1 beta sürümlerinde böyle bir anahtara rastlanmaması, Apple'ın 128GB kapasiteli bir cihaz hazırlığında olduğu kanısını uyandırdı.
Diğer bir bilgi ise ABD'li bir perakende zinciri çalışanının paylaştığı stok bilgi tablosu. Tabloda dördüncü nesil iPad modelinin 128GB kapasite ile güncellendiği görülüyor. WiFi ve WiFi+Hücresel olmak üzere 2 farklı versiyon bulunuyor. Kapasitesine göre ise Good, Better ve Best şeklinde tanımlama yapılıyor. Bu tanımlar 16GB, 32GB ve 64GB kapasitelere işaret ediyor. Ancak tabloda görülen Ultimate adlı bir versiyon. Bu da 128GB kapasiteli bir iPad modelinin yolda olduğunu gösteriyor.
Tablonun ne kadar gerçek olduğu belirsiz. Ancak daha ince ve daha hafif bir 4. nesil iPad modelinin Mart ayında tanıtılabileceği konuşuluyordu. Bu bakımdan modele 128GB kapasiteli bir versiyonun eklenmesi de beklenebilir. Bununla birlikte 128GB bellek birimleri biraz daha pahalı ve 128GB kapasiteli modelin diğer versiyonların arasındaki fiyat farkından daha fazlasına sahip olacağını söyleyebiliriz.
http://www.phonearena.com/news/New-SKU-points-to-128GB--fourth-generation-Apple-iPad_id39148 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2farklı nesil,2tip deoplama anlamına da gelebilir.
1. Cihazların şimdiye dek yayımlanan işletim sistemlerinin (IOS) hepsi hatalarla dolu. Yıllarca güncelleme adı altında bu hataları düzelt düzelt bitiremedi.
2. Apple'ın cihazlarının 3-5 sene önceki modelleriyle en son modellerini karşılaştırın hiçbir yenilik yok. Özellikle telefon ve tabletlerinde;
3. Ölü bir masaüstü, ölü ikonlar simgeler...Basit bir hava durumunun değişimlerini anlık olarak masaüstünde izleyemezsiniz. Hava durumu ikonuna tıklayıp açarsınız anlık sıcaklık vs. görürsünüz, tekrar tıklayıp kapatınca o sıcaklık o ikonun üzerinde donar kalır. Değişimleri gösterecek kabiliyeti ve takati yoktur cihazın.
4. İnternetten hiçbir şey indiremezsiniz. İki sayfayı yan yana açamazsınız. Yani Apple tüm yeniliklere kapalıdır. Değişime inatla ayak diremesi kabak tadı verdi.
Tek bir şey söyleyeceğim. Elektronik mağazasına gidip tablet ve telefon standlarına gittiğinizde gördüğünüz manzara şudur. Can çekişen bir android ve su gibi akıcı bir iphone. Tamamen olay bu. Ekstra özelliklerin tamamı RAM bellekten ve işlemci gücünden tüketir. Tek çekirdekli iphonelar bile donmaz. Ama androidler 5çekirdeğe kadar çıkmasına rağmen donmakta.
İphone 6 ile 16 bitip 128 gelebilir
kim şaşırdıki?
şaşırılacak nokta varsa ya 128gbversiyonun uçuk bir rakama sebep olması
ya da 128gb verisyonun appledan beklenmeyecek küçük bir fiyat farkıyla satışa sunulması olur.
bunlar içinse henüz erken...
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