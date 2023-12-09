Haftaya A101 ve BİM marketlerde akıllı televizyonlar var

14 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri
14 Aralık A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait akıllı televizyonlar var. 65 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 2x USB, 3x HDMI gibi özellikleri olan model 17999TL.
Alternatif olarak 50 inçlik Ultra HD ekran, 2x USB, 3x HDMI özellikleri olan akıllı televizyon 10799TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca Kyocera markasına ait çok fonksiyonlu kablosuz lazer yazıcı da 4199TL olarak satılacak.
15 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri
15 Aralık BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Dijitsu markasına ait 55 inçlik Ultra HD akıllı televizyon var. 3x HDMI girişi olan televizyon LG webOS ara yüzü ile dikkat çekiyor. Fiyatı ise 9499TL.
Son olarak 6.5 inçlik Full HD+ ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 50MP+8MP+2MP arka kamera, 13MP ön kamera, 4600mAh batarya, 30W hızlı şarj gibi özellikleri olan Casper VIA 30 akıllı telefon modeli de 7899TL.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.