BİM marketler Segway Ninebot scooter satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber'de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bilkom güvencesiyle 2023 yılında ülkemizde resmen satışa başlayan Segway markasının geçen yıl piyasaya sürdüğü iki farklı segment eKickScooter modelleri BİM marketler aktüel kataloğunda yerini aldı.

13 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

13 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Segway markasına ait iki farklı elektrikli scooter modeli yer alıyor. Ninebot ZT3 Pro modelinde 70Km maksimum menzil, 25 km/s hız, 1600W anlık güç, Bluetooth kilit açma, Apple Cihazımı Bul desteği, salıncaklı süspansiyon, ön ve arka disk freni gibi özellikler 57900TL fiyat etiketi ile sunuluyor.

Diğer taraftan alternatif olarak Ninebot E3 Pro scooter modelinde ise 25 Km/s hız, 35Km maksimum menzil, 800W maksimum güç, LED far, akıllı batarya yönetimi, arka elektronik fren gibi özellikler 28500TL olarak satışa sunulacak.

