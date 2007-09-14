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1500$ ve 28000$'lık iki kavye

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Optimus ismini son olarak Transformers filminde duymuş olmamıza rağmen donanım dünyası bu isme daha önceden aşina. Zira bilindiği gibi Art Lebedev stüdyosuun kod adı Optimus Maximus olan 1500$'lık yeni bir klavye üzerindeki çalışmalarından sizleri daha önce haberdar etmiştik. OLED aydınlatmalı ve özelleştirilebilir tuş tasarımına sahip olan Optimus Maximus'un çalışır ilk örneği de gün yüzüne çıktı. Art Lebedev stüdyosu, 1500$'lık yeni klavyesini bu yıl içerisinde yetiştirmeyi planlıyor. Bilindiği üzere firma ön siparişleri uzun süre önce almaya başlamıştı. Bu arada kimileri bu klavyeyi dünyanın en pahalı klavyesi olarak görüyor fakat açıkçası bu gerçeği yansıtmıyor zira özellikle canlı yayın stüdyoları için hazırlanan 28000$'lık özel bir klavye de bulunmakta,
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artiery 12 yıl
hiç şekil bi klavye deil sacma sapan bi ürün hangi salak 1500 dolara klavye alır ....
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tokatli6061 12 yıl
28000$ fiyatında fazladan sıfır yoksa ben gerisini içimden söylerim
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MiDNiGhTKiSs 12 yıl
yalnız klavyede klavye yani
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khaLed 12 yıl
bu klavye fiyatına evime cok süper bi system pc kurarim
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!brahim 12 yıl
Sanki ilk haberde fiyat bu kadar yükseğe çıkmamıştı...
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FatalERROR! 12 yıl
çok pahalı be ama müthiş birşey.
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TANER 82 12 yıl

Orjinalden alıntı: khaLed

bu klavye fiyatına evime cok süper bi system pc kurarim


ne evi be bizim mahalleye internet cafe açarım o paraya

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