1500$ ve 28000$'lık iki kavye

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Optimus ismini son olarak Transformers filminde duymuş olmamıza rağmen donanım dünyası bu isme daha önceden aşina. Zira bilindiği gibi Art Lebedev stüdyosuun kod adı Optimus Maximus olan 1500$'lık yeni bir klavye üzerindeki çalışmalarından sizleri daha önce haberdar etmiştik. OLED aydınlatmalı ve özelleştirilebilir tuş tasarımına sahip olan Optimus Maximus'un çalışır ilk örneği de gün yüzüne çıktı. Art Lebedev stüdyosu, 1500$'lık yeni klavyesini bu yıl içerisinde yetiştirmeyi planlıyor. Bilindiği üzere firma ön siparişleri uzun süre önce almaya başlamıştı. Bu arada kimileri bu klavyeyi dünyanın en pahalı klavyesi olarak görüyor fakat açıkçası bu gerçeği yansıtmıyor zira özellikle canlı yayın stüdyoları için hazırlanan 28000$'lık özel bir klavye de bulunmakta,