16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir

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Intel'in harici ekran kartı hazırlığı uzun bir süredi devam ediyor. Son paylaşılan görseller kaslı Intel ekran kartlarını ortaya çıkardı.

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4096 işlem birimli Intel ekran kartı

Ambargo altındaki dokümanların ilginç bir şekilde aranabilmesiyle ortaya çıkan detaylara göre Intel kartlarını 512 EU'ya kadar ölçekleyecek. Her birisinde 8 işlem ünitesi bulunan EU'lar üst segment modelde toplamda 4096 işlem birimini oluşturacak.



Dizüstülere yönelik DG2 ekran kartlarına baktığımızda 96'dan 512'ye kadar EU ünitesi seçeneklerini görüyoruz. Bellek tarafında ise 4, 6, 8 ve 16 GB kapasiteli VRAM'ler kartlara eşlik edecek. GDDR6 tip belleklerin 14 Gbps'ten 18 Gbps'e kadar ölçekleneceğini de ekleyelim.

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Son olarak listelenen 150 watt TGP'ye bakacak olursak üst segment modelin dizüstü RTX 3080'e benzer bir bütçeye sahip olacağını söyleyebiliriz.

https://videocardz.com/newz/intel-confirms-discrete-graphics2-dg2-will-offer-up-to-512-execution-units

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