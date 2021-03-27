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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir

    Mavi ekibin harici ekran kartı projesi yakında oyunculara ilk örneklerini sunmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan dokümanlar kartların detaylarına ışık tuttu.
    27 Mart 2021, 17:30 (38 sn.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir
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    Intel'in harici ekran kartı hazırlığı uzun bir süredi devam ediyor. Son paylaşılan görseller kaslı Intel ekran kartlarını ortaya çıkardı.

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    4096 işlem birimli Intel ekran kartı

    Ambargo altındaki dokümanların ilginç bir şekilde aranabilmesiyle ortaya çıkan detaylara göre Intel kartlarını 512 EU'ya kadar ölçekleyecek. Her birisinde 8 işlem ünitesi bulunan EU'lar üst segment modelde toplamda 4096 işlem birimini oluşturacak.


    Dizüstülere yönelik DG2 ekran kartlarına baktığımızda 96'dan 512'ye kadar EU ünitesi seçeneklerini görüyoruz. Bellek tarafında ise 4, 6, 8 ve 16 GB kapasiteli VRAM'ler kartlara eşlik edecek. GDDR6 tip belleklerin 14 Gbps'ten 18 Gbps'e kadar ölçekleneceğini de ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Mobil RTX 3050, 2048 CUDA ile geliyor"

    Son olarak listelenen 150 watt TGP'ye bakacak olursak üst segment modelin dizüstü RTX 3080'e benzer bir bütçeye sahip olacağını söyleyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/intel-confirms-discrete-graphics2-dg2-will-offer-up-to-512-execution-units
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