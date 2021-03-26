Mobil RTX 3050, 2048 CUDA ile geliyor

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Üst segment kartların ardından Nvidia mobil kanatta giriş seviyesi çözümlerin üzerine eğilmeye başladı.

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RTX 3050 4 GB

Daha önce Tiger Lake-H işlemcisiyle birlikte Gekbench’te ortaya çıkan RTX 3050 bu sefer GPU-Z ekranında belirdi. GA107’nin %25 kırpılmış halini temel alacak kartta 2048 CUDA çekirdeği yer alırken 4 GB kapasiteli 12 Gbps GDDR6 bellekler tercih edilmiş.

Diğer taraftan kartın PCIe 3.0 modunda çalışmasınınsa kartın bulunduğu platformun PCIe 4.0 desteklememesine bağlı olduğu düşünülüyor.

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Mobil çözümün baz frekanslarda kilitlenmiş olması ekran alıntısında görülen seçeneğin Max-Q varyantı olduğunu düşündürürken Ray Tracing kutucuğunun işaretli olması mobil kanatta giriş seviyesine de ışın izleme teknolojisinin sunulacağını doğruluyor. Son olarak modelin Tiger Lake-H işlemcileriyle birlikte yılın ikinci çeyreğinde bizlerle birlikte olması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3050-mobile-with-2048-cuda-cores-according-to-leaked-gpu-z-screenshot

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