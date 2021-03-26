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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil RTX 3050, 2048 CUDA ile geliyor

    Geçtiğimiz hafta Geekbench’te ortaya çıkan kartın detayları GPU-Z’de gün yüzüne çıktı. Giriş seviyesi kartın bazı teknolojileri de doğrulanan önemli detaylar arasında.
    26 Mart 2021, 23:00 (1 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Üst segment kartların ardından Nvidia mobil kanatta giriş seviyesi çözümlerin üzerine eğilmeye başladı.

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    RTX 3050 4 GB

    Daha önce Tiger Lake-H işlemcisiyle birlikte Gekbench’te ortaya çıkan RTX 3050 bu sefer GPU-Z ekranında belirdi. GA107’nin %25 kırpılmış halini temel alacak kartta 2048 CUDA çekirdeği yer alırken 4 GB kapasiteli 12 Gbps GDDR6 bellekler tercih edilmiş.

    Diğer taraftan kartın PCIe 3.0 modunda çalışmasınınsa kartın bulunduğu platformun PCIe 4.0 desteklememesine bağlı olduğu düşünülüyor.

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    Mobil çözümün baz frekanslarda kilitlenmiş olması ekran alıntısında görülen seçeneğin Max-Q varyantı olduğunu düşündürürken Ray Tracing kutucuğunun işaretli olması mobil kanatta giriş seviyesine de ışın izleme teknolojisinin sunulacağını doğruluyor. Son olarak modelin Tiger Lake-H işlemcileriyle birlikte yılın ikinci çeyreğinde bizlerle birlikte olması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3050-mobile-with-2048-cuda-cores-according-to-leaked-gpu-z-screenshot
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cceviz (cenk cenk) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    4gb ram nedir kardeşim. Bu Apple vari iğrenç hareketler insanı markadan soğutuyor resmen.
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