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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, vatandaşların zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırabilecekleri platformun kullanıma sunulduğunu açıkladı. Marketfiyati.org.tr internet sitesini üzerinden fiyatlar karşılaştırılabiliyor.

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TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Marketfiyati.org.tr web sitesi ile ürün arayabilir, hangi ürünün hangi markette ne kadara satıldığını görebilir, en düşük fiyata göre sıralama yapabilir ve ürünleri sepetinize ekleyerek toplam fiyatı görebilirsiniz. Ancak platformda satış yapılmıyor. Yalnızca fiyat hakkında bilgi almak için kullanılabiliyor. Platform ayrıca konum izni verirseniz en yakın zincir marketlerin listesini de gösteriyor.

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Hangi marketlerdeki fiyatlar gösteriliyor?

Marketfiyati.org.tr üzerinden BİM, A101, ŞOK, Tarım Kooperatif, Migros, CarrefourSA ve Hakmar’daki fiyatlar listeleniyor.

Büyük zincir marketlerin fiyat verileri platforma aktarılarak, kullanıcıların daha bilinçli ve ekonomik alışveriş yapmalarına yardımcı olunması amaçlanıyor. Platform, alışveriş sepetlerini karşılaştırarak en uygun fiyatlı marketi gösteriyor, platform üzerinden herhangi bir ürün satışı yapılmamaktadır.

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Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı